El Caudal Fest completa su cartel con Carlangas y Lontreira

A cuatro meses de su celebración el que está considerado como el último gran festival del verano del noroeste peninsular, el Caudal Fest, completa su cartel con los gallegos Carlangas y Los Cubatas y Lontreira.

El dúo maño Amaral y el exvocalista del grupo Izal, el navarro Mikel Izal, serán los cabezas de cartel de este festival indie que se celebrará los días 20 y 21 de septiembre en los dos escenarios que se volverán a instalar a orillas del río Miño, en los jardines del Pazo de Feiras e Congresos.

Presentámosvos o CARTEL FINAL POR DÍAS e con ele damos a benvida ao line-up de Caudal Fest a Carlangas y Los Cubatas e a Lontreira! 👏🏽#AÚltimaGranFestadoVerán agarda por ti en Lugo con este pedazo de cartel 🙌🏽🦦 pic.twitter.com/ibXFcTiiei May 2, 2024

Tanto Amaral como Izal, este junto a su banda, ya estuvieron en anteriores ediciones. Se suman así a artistas que han actuado en esta cita en Lugo como Leiva, Vetusta Morla, Estopa, Nathy Peluso, Ana Guerra, Mala Rodríguez, Iván Ferreiro y Xoel López, entre otros.

El exvocalista de Novedades Carminha, el monterrosino Carlos Pereiro, Carlangas, junto a Los Cubatas, y el trío arousano Lontreira actuarán el primer día del Caudal Fest.

Ese viernes también se subirán al escenario Amaral, Viva Suecia, Carlos Sadness, Varry Brava, Huecco, Karavana, Ana Lua Caiano, Xina Mora, Querido y Ramón Mirabet.

Al día siguiente, víspera del comienzo del otoño, será el turno de Mikel Izal, Arde Bogotá, Ginebras, Nil Moliner, Ladilla Rusa, Tu Otra Bonita, Siloé, Parkineos, Monoulious DOP y Dani Dicostas.

Los tiques que queda disponibles, a 75 euros

La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, que daba a conocer este jueves las dos bandas que completan el cartel, destacaba que "desde que no Concello apostamos, en solitario, por poñer en marcha esta cita musical no 2018, o Caudal non deixou de crecer, tanto en volume de asistentes, infraestruturas, como na calidade do seu cartel, que este ano xa ten confirmados a algunhas das bandas e artistas máis importantes do panorama nacional".

El Concello de Lugo volverá a ser este año la administración pública que realice una mayor aportación económica a este festival –la Xunta también colabora– y Estrella Galicia será el principal patrocinador privado.

Las entradas ya se pusieron a la venta en octubre del año pasado, apenas un mes después de celebrarse la quinta edición, con una oferta de lanzamiento de 45 euros más gastos de distribución para los abonos de los dos días.

Los tiques que quedan ahora disponibles tienen un precio de 75 euros, más gastos, por el abono de los dos días y de 45 por una sola jornada.

Además, la organización ofrece una zona de descanso para los asistentes por un importe de 25 euros. Así, dispondrán de una parcela individual de tres metros cuadrados de superficie durante tres jornadas, desde las 12.00 horas del día 20 hasta la misma hora del 22 de septiembre. A esa área no se puede acceder en vehículo, ni tampoco con mascotas.