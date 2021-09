El Caudal Fest arranca con controles policiales y lleno en los principales hoteles

Tanto la Policía Local, como la Nacional y la Autonómica, mantienen activos desde ayer sendos dispositivos especiales para garantizar la seguridad en el Caudal Fest –así como en el resto de la capital lucense–, durante los tres días que dura el festival.

Los agentes del CNP realizaron este jueves por la mañana un control especial de pasajeros en la estación de autobuses de Lugo, más concurrida de lo habitual por la llegada de un buen número de asistentes a los conciertos, ya que muchos optaron por este medio de transporte para viajar desde sus lugares de origen hasta la capital lucense. Las fuerzas y cuerpos de seguridad realizaron además varios controles en los diferentes accesos a la ciudad por carretera, tanto de vehículos como de sus ocupantes.

Los agentes velan también estos días por la seguridad en el recinto de los conciertos –una superficie de unos 15.000 metros cuadrados sita entre el Pazo de Ferias y Congresos y el Río Miño– e intensificarán la vigilancia para prevenir aspectos como los robos, las peleas o el consumo de sustancias estupefacientes, entre otros.

Tal y como confirmó ayer el portavoz de la Policía Local de Lugo, se mantendrán patrullas en los alrededores de la zona de conciertos de forma permanente.

Con este despliegue, las fuerzas y cuerpos de seguridad custodian las instalaciones del festival y vigilan a los 2.500 asistentes que pasarán por el recinto a lo largo de cada una de las tres jornadas del festival, que alcanza este año su tercera edición. En la primera, con Vetusta Morla como cabeza de cartel, se contabilizaron 12.000 asistentes, mientras que a la segunda, encabezada por Izal, asistieron 18.000 personas.

Tras el parón del año pasado, a consecuencia de la pandemia, el Caudal Fest, cuyo patrocinadorprincipal es el Concello de Lugo, regresa con artistas de la talla de Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Bad Gyal o Nathy Peluso, entre otros. Según sus organizadores, se trata del último gran festival de música del verano en Galicia. "Está no top 2 ou no top 3 dos festivais máis grandes de Galicia, que é terra de festivais, con 30 ou 40", señalan.

En su visita al recinto el día antes de arrancar los conciertos, tanto la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, como el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, destacaron la importancia que tiene para Lugo que se retome un festival con la repercusión alcanzada por Caudal Fest. Además, hicieron hincapié en la calidad de los músicos y formaciones elegidos para el cartel.

OCUPACIÓN HOTELERA. Los establecimientos hoteleros de la ciudad mantendrán una ocupación cercana al 100%, en la mayoría de los casos, gracias a la afluencia de asistentes al Caudal Fest 2021.

Es el caso del Hotel Méndez Núñez, donde cuelgan el cartel de completo durante el fin de semana, gracias también a la llegada de grupos organizados de "20 o 30 personas". En el Hotel Santiago viven la misma situación de alto número de pernoctaciones para este fin de semana. Además, los apartamentos turísticos del barrio de A Ponte y alrededores están todos reservados.