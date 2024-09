El Caudal Fest, un alto porcentaje de éxito

Un 70 por ciento es un porcentaje que hace ricas a las casas de apuestas, que cambia políticas y gobiernos, que convierte en leyenda a un jugador de baloncesto o que conmueve las bolsas mundiales, según corresponda. Un 70% era el índice de probabilidades de lluvia que las agencias de meteorología marcaban para Lugo este viernes por la tarde, un porcentaje que miles de personas decidieron ignorar para lanzarse a disfrutar del Caudal Fest. Apostaron por el 30% restante y acertaron.

Un año más la fiesta dobló el brazo al cielo, que hasta bien entrado el concierto de Amaral —el grupo paró su actuación para que se atendiese a un asistente que se había desmayado— se había limitado a dejar caer cuatro gotas mal contadas, y los tornos del recinto del paseo del Miño comenzaron a contar varios miles de los 40.000 asistentes que la organización espera en los dos días del festival, una cifra que lo consolida como la cita musical del final del verano.

"Venimos de Madrid", cuenta un chaval de un grupo de ocho o diez que lucen la típica camisa festivalera llamativa, "pero aún faltan. Somos 18". Para ellos es su primer Caudal, pero los ha enganchado otra compañera, de Santiago, que ya ha venido tres veces. "Hemos venido por la fiesta y por los grupos, sobre todo Viva Suecia y Arde Bogotá". Eso sí, cuando acaben los conciertos se montarán en unos taxis que ya tienen contratados para llevar a los 18 a Portomarín: "El precio de los apartamentos en Lugo es imposible. Intentamos reservar ya en octubre de 2023 un piso para diez y nos pedían 3.000 euros. En Portomarín pagamos 600, nos sale a cuenta".

#EnVídeo 📹 Susto en el #CaudalFest: Amaral interrumpe su concierto por la indisposición de uno de los asistentes pic.twitter.com/eeYwheaqdW — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) September 20, 2024

Ese es uno de los aspectos que más destacaban muchos de los asistentes de fuera, los precios y la escasez de oferta. Hay que tener en cuenta que solo la organización del festival mueve directamente 600 trabajadores, entre montaje, carga y descarga, seguridad, asistentes... De hecho, el Concello ha tenido que habilitar el polideportivo de la Casa do Deporte para que se puedan alojar los peregrinos que lleguen este fin de semana ante el lleno hotelero. Estaba previsto que este viernes pernoctara un grupo de cien caminantes.

Más barras y más food trucks cada año

Y es que todo en este festival parece ir creciendo año a año. También el propio recinto y los servicios que ofrece, con más barras, mejor distribuidas, oficina de banca móvil, puntos de atención violeta y más food trucks.

Al frente de una de ellas, Pizza Time, y un equipo de cuatro empleados está Hugo. Tiene otra más, que ahora está en la zona de Madrid, y calcula que esta temporada habrá estado en más de cuarenta eventos por media España. Son de Barcelona. "Hace varios años que venimos. La verdad es que Galicia es una maravilla, es un buen público y tiene el atractivo del clima", explica Hugo, que tiene por tanto con qué comparar: "Depende mucho del tipo de música, cada una arrastra a un tipo de gente y el Caudal tiene unos carteles muy guays y un público indie, ya entrado en edad, con cierto poder adquisitivo y tendencia a consumir. Compensa mucho".

También valora mucho la organización no solo del festival de Lugo, sino de todos los que promueve la misma productora, Bring The Noise: "Es una maravilla a todos los niveles, y también a nivel de contacto humano de empresa a empresa. Nosotros tratamos con muchas productoras y esto es de lo mejorcito". Para hacerse una idea, la productora y el Concello, principal patrocinador, calculan que el retorno económico para Lugo superará los 7 millones.

Aunque siempre faltan cosas por mejorar. Al menos en opinión de Juan y Carmen, que cumplen con el de Lugo su vigésimo festival de la temporada, por lo que también tienen experiencias para comparar. Son de A Coruña y Carmen se mueve en silla de ruedas: "Siempre protestamos bastante, damos bastante la lata con la accesibilidad. El principal problema es que las zonas reservadas para ver los conciertos, o para los baños o para aparcar personas con discapacidad no se respetan. Si no hay un vigilante, los usa cualquiera. Pasa en todos los festivales".

Aun así, han decidido repetir en Lugo por cuarta vez. "La putada", lamenta Carmen, "es que para hoy no hemos conseguido alojamiento decente. Nos tenemos que volver a A Coruña. Es que 200 euros la noche no es normal".

También tenían previsto regresar a casa, cuando acabara el concierto de Amaral, Saiba e Indira, dos jovencísimas hermanas sentadas junto al escenario para poder ver en primera fila al dúo zaragozano. Y eso que antes aún estaba programada la actuación de Viva Suecia. "Venimos de Ourense y es que nos encanta", se justifican, con la seguridad que da tener justo al lado a su madre, Marta, que hace de taxista y además es la tercera o cuarta vez que las trae al Caudal: "A mí también me encanta ir a festivales, y me gustan Amaral y Viva Suecia", comenta la madre, que valora que "está muy bien organizado y este año lo veo más chulo que nunca". El sábado, eso sí, no vuelven. La carretera a Ourense, ya se sabe.