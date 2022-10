El Caudal Fest desvela los primeros artistas para la edición de 2023

El Caudal Fest 2023 ya conoce sus primeros nombres. Vetusta Morla, Sidonie, Ojete Calor, Berto y La La Love You estarán en el festival que cierra el verano en Lugo.

Las entradas saldrán a la venta el próximo jueves a las 12.00 horas con un precio de salida de 39 euros.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, encabezó este lunes una rueda de prensa en la que también se hizo balance de la edición que se celebró los pasados 16 y 17 de septiembre. Dejó 4,5 millones de euros en la ciudad y generó 300 empleos directos y 1.800 indirectos.

