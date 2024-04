Catorce lucenses acudieron al cásting de 'A Liga dos cantantes extraordinarios'

se desenvuelve con soltura en el monte. Es ingeniero forestal, de 65 años. También como, pero en el plano aficionado. "Nunca falto a la jubilación de un amigo o un compañero; les canto ópera, como Nessum dorma". Una vez a la semana acude a clases para mejorar su técnica. "Mi profesoraestuvo en 'Recantos', me grabó un vídeo y lo envió a A liga dos cantantes extraordinarios para que participase".

No faltó al cásting de este concurso de talento que produce El Progreso y que se desarrolló el pasado jueves en As Termas, junto con otros trece aspirantes.



El creador del certamen, Paco Lodeiro, explicó que era la última selección de cuatro de los que saldrán ocho aspirantes que participarán en diez programas, una semifinal y una final de la TVG desde finales de junio hasta septiembre. Los padrinos serán Lito (Panorama), Blas (Paris de Noia), Noly (Os Satélites) y Alba Navarro. "O premio é actuar no San Froilán nunha gala con gañadores anteriores, os padriños e unha orquestra".



El director, el meirense Raúl Bartolomé, señaló que se habían presentado unas setenta personas "que aspiran a ser o mellor cantante de Galicia" al conjunto de pruebas. Los que asisten a los cásting habían pasado una selección tras enviar un vídeo. "Editaremos as probas coma un programa que se poderá ver na TVG e na plataforma agalega.gal".



Cada concursante de los que se presentaron en la planta baja de As Termas debía interpretar una canción rápida y otra lenta, y hacer unas declaraciones. Ramón Rozadillas, que procede de Madrid y vive en Meira, optó por una canción del filme Cinema Paradiso y por Bienvenidos, de Miguel Ríos, "que es de mi generación".



El vilalbés Iván Edrosa,de 41años, eligió ¿Por qué les mientes? de Marc Anthony porque se adapta bien a su voz y Adoro de Manzanero. Dirige una academia de baile y una escuela de teatro en su localidad, por lo que no se sintió intimidado por el escenario, las cámaras y el público. Conocía el proceso por su pase por 'Recantos' y lo que más valora es el compañerismo.

Macarena Tejada canta. SEBAS SENANDE/GUILHERME DA SILVA

Pudo ejercerlo con Rozadillas y con Macarena Tejada. Hace 18 años que ella empezó a cantar profesionalmente. Ahora es la cantante de la orquesta Foliada de Ases. Vino de Narón. "Interpretei Lágrimas negras porque o meu pai era de Jaen e lle gustaba".

Macarena no conoce la cara desagradable de actuar. "Todo me parece positivo. Cando canto esquezo de todo e me encanta ver que á xente lle gusta o que estás facendo". Además es compositora, "o que me permite transmitir o meu mundo". Al despedirse revela que "o ano pasado estiven a piques de ser seleccionada".