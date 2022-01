"Entre la catedral y la Domus do Mitreo hay información de la ciudad de primera magnitud"

¿Cuál es el interés de excavar el atrio de la catedral?

El interés histórico es indudable porque en esta zona hay elementos tan importantes como la muralla, la cloaca, la domus y un trozo de muro romano potente que se ha visto ahora parcialmente, porque se ha excavado muy poquito. Todo esto nos lleva a suponer que tiene que haber vestigios romanos, con seguridad. No estamos hablando de grandes tesoros. A todos nos gustaría encontrar un número grande de epígrafes, o un pavimento de mosaico, pero muchas veces encontramos restos mucho más modestos que nos dan una información histórica muy importante. Es interesante también porque nos ofrecería información de un área, el atrio y el espacio entre este y la domus, que completaría parte del plano de la ciudad. Aquí no conocemos nada porque nunca se ha excavado. Accederíamos por primera vez a una información histórica que sería sin duda de primera magnitud. Y además es un área sin impedimentos físicos, que es relativamente fácil de excavar, porque no se levantaría toda al mismo tiempo, eso sería inviable, se iría haciendo por partes, sin causar daño a la ciudadanía.

El Concello y la Diputación se mostraron abiertas a colaborar. ¿Estas y otras administraciones, como la Xunta, deberían ir un paso más allá y promover esta actuación?

Desde que trabajo en Lugo yo he visto que todas las instituciones, sin excepción, siempre han tenido una gran sensibilidad hacia el patrimonio, siempre que se les ha pedido han colaborado. No creo que se trate de eso. El tema es que para excavar una zona tienes que presentar un proyecto, sentarte a hablar..., es algo que lleva tiempo, porque tiene que estar apoyado en unos métodos científicos.

¿Y quién debería tener la iniciativa y liderar el trabajo? ¿La catedral como dueña del atrio? ¿La universidad como entidad de conocimiento? ¿Las administraciones públicas?

Yo hablo como historiadora e investigadora, no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero creo que habría que plantearlo de forma conjunta. El apoyo de la USC sería absoluto y total, por supuesto. La transferencia de conocimiento es nuestro papel. Además, a nosotros nos afecta porque estamos con la domus ahí al lado. Todo lo que se extraiga de aquí nos va a ayudar a encajar un poquito más la domus en el conjunto de la ciudad.

Las excavaciones suelen verse como algo engorroso, por el coste, el tiempo, los cambios en los proyectos... ¿Cómo convencería al Obispado, dueño de ese espacio, del interés de llevarlas a cabo?

Yo creo que esa percepción en general ha ido cambiando y, en el caso de la catedral, tengo la absoluta certeza de que para ellos no es un problema, y se está viendo porque lo están haciendo [las catas previas a la restauración del atrio, obligatorias por ley]. Lo que sucede es que este proyecto [de arreglo del atrio] ya estaba aprobado y el problema es cambiarlo ahora.

O sea, que cree que no hay que verlo como una ocasión perdida sino como una oportunidad de futuro.

Estas catas para lo que nos tienen que valer no es para lamentarnos, sino todo lo contrario, para hacer una reflexión, que es lo que creo que hizo en voz alta Celso Rodríguez Cao [el arqueólogo responsable] y nos dio el aldabonazo a todos. Creo que ha llegado el momento de pensar que debemos hacer un proyecto más ambicioso.

Usted suele señalar también siempre el apoyo ciudadano.

En otras ciudades se abre una zanja y probablemente no se acerca nadie a preguntar qué hay. Aquí es constante el interés. Es una ciudad orgullosa de su pasado romano. La muralla es un monumento vivido. El nombre del hospital, el centro comercial, el grafiti de la Ronda... Todo alude a ese pasado romano.

Hasta el punto de que a veces eclipsa otras épocas.

No es minusvalorar otras épocas, es resaltar aquello que en el fondo es lo más valioso, porque somos la única ciudad romana de Galicia. Y eso lo tenemos que resaltar.

"Queda por excavar muy poco del mitreo y será el único completo de toda Hispania"

¿En qué momento está el museo de la Domus do Mitreo?



En julio inauguramos la nueva exposición, donde hemos privilegiado el mundo romano, sin obviar otros periodos. La gran riqueza de la domus es que nos muestra toda la historia de Lugo hasta el siglo XX. Eso es un lujo y se puede decir en muy pocos lugares. Tenemos visitas didácticas, actividades en periodos vacacionales, charlas de divulgación... Hemos tenido más de 14.000 visitas el año pasado, y eso teniendo en cuenta que hemos estado cerrado unos meses por el covid. En agosto superamos el agosto del año anterior.



¿Siguen investigando?



Nuestra intención, a ver si se puede conseguir este año, es culminar la excavación. Falta una parte muy pequeñita, que es la cabeza del mitreo. Si lo conseguimos tendríamos el único mitreo completo de toda Hispania. Se dice muy pronto, pero es extraordinarimente importante.