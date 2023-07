Castroverde estuda o xeito de protexer a necrópole medieval sita no Páramo

O Concello de Castroverde alertou este luns de que a necrópole medieval achada recentemente no Páramo aínda non dispón do acondicionamento necesario para ser visitada, polo que pide ás persoas interesadas que agarden ata que se dispoñan os medios precisos, e avanza que o proxecto do Concello é abrir neste lugar unha ventá arqueolóxica.

O descubrimento da necrópole medieval produciuse por casualidade, a raíz da intervención dun obradoiro de emprego na casa reitoral do lugar de Eirexe, que tiña por obxectivo consolidar as ruínas desta vivenda de grande valor histórico. Foron os traballadores os que, retirando os escombros dun dos muros que caeu desta edificación, percibiron a existencia deste xacemento.

Dende o Concello destacan que o coñecemento deste ben patrimonial fixo que varias persoas se achegasen ao lugar, pero alertan do perigo que estas visitas supoñen mentres non se toman medidas para protexer a necrópole. E é que os sepulcros son dun material moi fráxil, a base de xistos, segundo destaca o arqueólogo Franciso Hervés.

De momento, a intervención arqueolóxica que se desenvolveu na zona foi só de control. O Concello está neste momento en conversa coa Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia para dirimir se se levará a cabo unha campaña arqueolóxica, que permitiría realmente coñecer esta necrópole, ou só se protexerán os sepulcros xa aparecidos.

Polo momento, son 27 as tumbas antropomorfas que apareceron, de adultos, adolescentes e neonatos. Este tipo de forma é común a partir do século VI despois de Cristo, pero só aparecen aliñadas, como se atoparon no Páramo, séculos máis tarde. A datación, de momento, é imposible, dado que a necrópole foi completamente espoliada.

Hervés considera que o tamaño desta necrópole é moito maior do xa achado, o que fai pensar nun lugar altomedieval de poder político importante. Neste sentido, en canto á importancia deste lugar, Hervés fala dun continuo entre a poboación castrexa asociada á explotación da minería aurífera romana e o asentamento dos primeiros anos do cristianismo. Tamén estima que as tumbas mellor conservadas estarán debaixo da propia reitoral, á que puido estar vencellado este cemiterio.

Cos datos xa dispoñibles, a do Páramo sería unha das maiores necrópoles con tumbas antropomorfas de Galicia. A súa conservación demanda dunha actuación urxente, xa que o estado actual das tumbas non resistiría as precipitacións do inverno.