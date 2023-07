Castro e Pontón defenden en Lugo o "verdadeiro" voto útil

O candidato nacionalista ao Congreso dos Deputados pola provincia, Daniel Castro, e a voceira parlamentaria, Ana Pontón, aproveitaron o penúltimo día de campaña para achegarse á cidade de Lugo e comparecer ante os medios. Ambos aseguraron que o voto útil "é o do Bloque" para acabar coa "discriminación e as promesas incumplidas".

Convencido de poder sacarlle un deputado ao Partido Popular na provincia, Castro apelou á "xente que aínda está dubidando" a que depositasen a súa confianza no Bloque Nacionalista Galego, en tanto que "decidirá moito a nivel estatal", incidindo así na posibilidade que deixou caer a última enquisa do CIS.

Non deixou pasar a ocasión sen mencionar á probable coalición de Goberno entre as formacións de Feijóo e Abascal. "Á xente que lle ten medo a un goberno de ultradereita dicirlle que nós podemos contribuír a paralo dende Lugo", afirmou.

"Nesta campaña viuse clarísimamente que o único partido que viu falar de medidas para toda a provincia, de norte a sur e de leste ao oeste, foi o Bloque", sinalou. Así, o candidato nacionalista aseverou que a súa é a "mellor opción para a xente que lle quere ben a este país e que quere que a provincia avance".

Tamén se referiu ao eslogan da campaña, "o voto que vale dobre". "Seremos os únicos en defender á provincia e sacarlle un deputado ao PP", co fin de que nos comicios do próximo domingo, 23 de xullo, "non teñamos que retroceder os nosos reloxos 40 anos". "Imos facer historia poñendo o primeiro deputado nacionalista no Congreso por Lugo", concluíu Castro.

Pola súa parte, Pontón lembrou que Lugo leva sufrindo durante décadas "a discriminación do vello bipartidismo", o que fai que "perda oportunidades", xa que só ven á provincia "coma un caladoiro de votos". En relación ao estado das comunicacións provinciais, manifestou que a provincia é a única sen unha conexión directa coa capital de Galicia. "Temos un tren do século pasado e nin tan sequera as autovías que nos prometeron o PP e o PSOE fai vinte anos están rematadas", recalcou.

Ana Pontón: "O vello bipartidismo só ve Lugo coma un caladoiro de votos"

"Estes partidos incumpriron a promesa de crear un xulgado de violencia de xénero", denunciou a voceira nacionalista acerca da ausencia dalgúns servizos públicos na cidade. "Lugo para as forzas estatais é simplemente unha parada na súa viaxe electoral, veñen aquí a pedir o voto pero unha vez que pechan as urnas esquécense das persoas e das promesas que fixeron".

Finalmente, Pontón apelou ás persoas que votaron á súa formación en anteriores comicios para que "sigan depositando a confianza no Bloque" e animou á mocidade "inconformista e que quere vivir en Lugo" a escoller a papeleta nacionalista "para ter futuro e oportunidades". "A partir do próximo domingo defenderemos os intereses da provincia sen ningún tipo de atadura", dixo.

No acto tamén estiveron presentes a concelleira e candidata do BNG ao Congreso, Cristina López, a deputada Olalla Rodil e o tenente de alcaldesa Rubén Arroxo, entre outros persoeiros.