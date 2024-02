As formacións minoritarias son ignoradas, lamenta Castor López, pero sostén que en proxectos políticos como o que lidera hai xente nova, con ganas, que están sementando novas formas de afrontar os desafíos e que poden ter as solucións que se necesitan. "O futuro é noso", afirma.

Que asunto do momento actual lle preocupa máis?

A desindustrialización do rural é o asunto que debería ser prioridade para todos. Sen industria e sen traballo a xente nova temos que migrar, supoñendo o despoboamento de Galicia. Temos o sector primario pero non un secundario que transforme o noso produto.

Que prioridades ve en Lugo?

Mellorar as comunicacións viarias e ferroviarias entre Lugo e as diversas capitais de Galicia, así como as redes de comunicación a todos os pobos da provincia. E precisamos impulsar o desenvolvemento do rural e garantir o bo acceso a servizos públicos de calidade: sanidade, educación, emprego, vivenda, enerxía o transporte, así como un servizo de emerxencias público e ben organizado no que, ante calquera emerxencia, a poboación se encontre protexida, independentemente de que haxa outras emerxencias simultáneas.

Que tres obras deberan ser prioritarias?

En canto as autovías, rematar a de Lugo-Ourense e a de Lugo-Santiago, así como facer unha autovía que comunique A Mariña ata Ferrol. Precísase tamén a mellora da rede ferroviaria, tanto para a chegada do Ave como para os trens de mercadorías. E hai que facer o mantemento das estradas.

Vivimos na enésima crise industrial e o mellor exemplo é Alúmina. Que hai que facer?

Debemos fomentar que a industria se asente en Galicia. Hai moitas formas de incentivar, como ceder o solo industrial a coste cero e reducir os impostos as empresas que se asenten no interior.

Cal sería a primeira lei que levaría ao Parlamento?

Unha lei de reequilibrio do interior galego, promovendo mediante incentivos que as empresas, e polo tanto a poboación, se asenten nas zonas menos favorecidas, garantindo unha distribución equitativa dos recursos e oportunidades en todo o territorio galego.

Que faría coa sanidade?

Incrementaría o financiamento da sanidade pública, aumentaría o número de prazas de estudantes de Medicina e Ciencias da Saúde, así como de prazas MIR. Contrataría e estabilizaría o persoal sanitario e reforzaría a atención primaria.

Teñen futuro novas formacións políticas como a súa? Que papel poden xogar?

Teñen todo o futuro. E máis formacións como a nosa, na que somos moita xente nova que fuximos dos partidos tradicionais, ofrecendo ideas frescas e sen ataduras. Nós temos a capacidade de abrir os nosos propios sendeiros con políticas mais realistas e cercanas a poboación. Ademais poden xogar un papel moi importante como é o de incorporar e atraer a política a moitísima xente que está desencantada cos partidos existentes.

As enquisas non lles dan opcións. Está loitando contra os muiños xigantes do Quixote?

As enquisas o primeiro que teñen que facer é que preguntar por nós. No sistema político actual todo está pensado para favorecer as grandes formacións políticas. Loitar contra estes obstáculos é todo un reto para nós.