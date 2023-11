O Castiñeiro estrena parque infantil, con rocódromo y tirolina

O Castiñeiro estrenó un parque infantil con rocódromo y tirolina. La alcaldesa, Lara Méndez, asistió a la inauguración de la renovada zona de recreo, que ahora cuenta también con juegos inclusivos, abiertos a niños con trastorno del espectro autista.

Entre los juegos para los pequeños hay, por ejemplo, balancines, así como asientos giratorios con diseño especial para menores con especto autista.

El área de juegos de O Castiñeiro gana 250 metros cuadrados tras la remodelación acometida por el Concello, una obra en la que se invirtieron 352.342 euros y que responde al compromiso de ofrecer espacios de ocio seguros para los más pequeños, dijo Méndez.

🛝 Tal e como me comprometín, as familias do Castiñeiro xa dispoñen dende hoxe dunha renovada área infantil, con rocódromo e tirolina. pic.twitter.com/QOl4joePcn