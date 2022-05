Los casos de violencia de género aumentan un 35% en cinco años en Lugo

Los casos de violencia de género continúan al alza en Lugo, donde no han dejado de crecer en el último lustro, tal y como ponen de manifiesto las estadísticas de Interior. Según los datos oficiales, el presente mes de mayo arrancó en la provincia con un total de 604 casos activos, un 7,47% más que en el mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaban 562 casos.

Estas cifras ponen de manifiesto que, lejos de solucionarse, la lacra de la violencia machista va en aumento, ya que en la misma fecha de 2020 había registrados 485 casos activos, en 2019 había 461 y en 2018 se contabilizaban un total de 447. Así, en los últimos cinco años, las denuncias por esta causa se incrementaron un 35% en la provincia de Lugo.

La violencia de género no afecta únicamente a las mujeres, sino también a numerosos menores que se ven obligados a vivir en un clima conflictivo. De hecho, de los 604 casos activos con los que arrancó el año en Lugo, en un total de 60 casos hay menores "en situación de vulnerabilidad" y en otros tres supuestos hay niños "en situación de riesgo".

Además, en dos casos, las propias víctimas todavía no habían cumplido la mayoría de edad. Con estas cifras, que además no incluyen la realidad de todas las víctimas que no se atreven o no se deciden a denunciar a su agresor, las distintas administraciones con competencias en la materia continúan incrementando los recursos dedicados a proteger y ayudar a las mujeres maltratadas.

En Lugo, la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, anunció la semana pasada la creación de un servicio de atención integral 24 horas para víctimas de violencia de género.

Radiografía del maltrato

El informe anual del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, presentado la semana pasada al Consejo de Ministro, refleja una conclusiones preocupantes:

▶ La mayoría de agresiones se producen los fines de semana y se denuncian los lunes.

▶ Las vacaciones, cuando las parejas comparten más tiempo, son un periodo crítico.

▶ Desde 2015 hay más muertes, y también más denuncias, un dato poco esperanzador.

▶ Estos delitos no solo se comenten en intimidad del hogar, también en lugares de ocio.

▶ Hay que hacer una valoración independiente de la ejecución del Pacto de Estado.