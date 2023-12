La gripe copa tras la Navidad casi el 90% de las consultas a los médicos de cabecera

Los efectos de las reuniones navideñas ya se empiezan a dejar notar en las salas de espera de las urgencias de Primaria y hospitalarias, con un incremento patente de la patología respiratoria y, muy especialmente, de los casos de gripe.

"Prácticamente solo hay un motivo de consulta, el 90% de lo que vemos son infecciones respiratorias; sobre todo, gripe", explica el médico de Familia y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales, Lorenzo Armenteros. Tanto él, como otros facultativos de su especialidad que también hacen guardias en el PAC, confirman que la demanda asistencial está disparada, con esperas de varias horas. El día de Nochebuena fue una guardia compleja y, de ahí en adelante, los pacientes crecen cada día. En el caso de las urgencias del hospital, fue un poco menor en los días festivos, pero se incrementó a partir del 26, día en el que se superaron ampliamente los 300 pacientes atendidos.

La afectación es distinta en función del estado inmunológico de la persona afectada pero los facultativos sí observan que la gripe se da con una sintomatología más intensa que otras infecciones, como el covid. La vacunación reciente o el número de veces que alguien se haya vacunado influye igualmente.

En cualquier caso, niños y adolescentes son los que más consultan, un fenómeno que observan los sanitarios y que también aparece reflejado en el informe de vigilancia epidemiológica del Sergas que, en su edición más reciente muestra que, mientras los mayores de 65 protagonizan unas 62 consultas por cada cien mil habitantes, los niños de 0 a 4 años y los de 5 a 19 superan las 200 por cada cien mil. Cabe recordar que solo el 44,5% de los niños menores de 5 años del área sanitaria lucense se vacunaron.

Pese a que Primaria no cuenta con test para dirimir qué virus causa la infección muchos pacientes se lo hacen antes de ir a su centro o lo llevan para que se lo hagan allí. Mayoritariamente están infectados por gripe A pero ya no resulta extraño estarlo simultáneamente por las variantes A y B. El doctor Armenteros aclara que esa coincidencia no implica que se tengan síntomas más graves o intensos.

Aunque se observa un aumento de urgencias, en lo que se refiere a hospitalizaciones causadas por la gripe han bajado con respecto a la semana pasada. Este jueves había una veintena de pacientes ingresados con un test positivo por gripe y otros diez con covid. dos de ellos en la Uci.

El gerente del área sanitaria, Ramón Ares, explicó que las consultas en el servicio de Urgencias, gran parte motivadas por patología respiratoria, fueron aumentando a medida que avanzó la semana, pasando diariamente de las 300 en los últimos días. Las pediátricas, por su parte, suben los fines de semana y se contienen durante la semana, en un comportamiento típico del invierno y similar al de otras campañas pasadas.

Un síntoma que persiste pasadas varias semanas en muchos casos es, según describe el doctor Armenteros, una tos seca, no productiva y que empeora cuando el paciente está en horizontal. "Es un motivo frecuente de una segunda consulta pasado un tiempo tras la primera y se debe a una irritación a nivel epitelial", explica.

Como es tan molesta y tiende a retroalimentarse —cada salva de tos contribuye a incrementar la irritación— a menudo el paciente vuelve a acudir al médico para que le prescriba algo que le alivie. La hidratación de la zona es clave, algo difícil de conseguir en el ambiente que suele darse en interiores, según recuerda el médico de Familia, donde el uso prolongado de la calefacción reduce el nivel de humedad.

El médico llama a evitar el uso de antitérmicos cuando solo se tiene febrícula. Recuerda que la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo y, si únicamente se trata de un incremento de temperatura de unas décimas, tomar paracetamol para bajarlo puede tener como única consecuencia prolongar la enfermedad.

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales, Lorenzo Armenteros, observa que muchos pacientes van al médico cuando se producen los primeros síntomas, apenas con unas horas o menos de un día de evolución. Recomienda aguardar más para consultar sobre una infección respiratoria. "En muchos casos esperar 48 horas tras el inicio de síntomas evitaría visitas posteriores", apunta.

Explica que, pasado ese tiempo, se puede comprobar si efectivamente los síntomas se atenúan —lo que implicaría que se trata de un catarro común— o se intensifican y agravan. Si sube la fiebre, aumenta la congestión y el malestar, puede tratarse de gripe y se pueden tratar los síntomas y algunas consecuencias que pueden traer consigo en distintos perfiles de pacientes. Por ejemplo, el médico puede decidir prescribir además del habitual paracetamol un antihistamínico si se trata de un alérgico. Si se va demasiado pronto y, efectivamente, se trata de una infección vírica quizás se tenga que regresar más adelante a consultar de nuevo para los síntomas más severos que aparezcan.

El Sergas recordó este jueves que sigue abierta la autocita para solicitar la vacuna de la gripe hasta el día 12 de enero. "Adiantouse o pico da gripe, que era esperado para un pouco máis tarde, así que hai que facerlle fronte a esta continxencia e así o facemos. Todos os que chegan a urxencias graves son atendidos inmediatamente, e logo pode haber tempos de espera en función da gravidade. Tamén hai que seguir recomendando a vacinación fronte á gripe", recordó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.