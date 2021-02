"Los casos de covid entre pacientes con cáncer en Lugo no llegan ni al 0,5 %"

La pandemia tuvo su incidencia en los casos de cáncer declarados en el último año en Lugo. La falta de un diagnóstico precoz —entre otras cosas, por miedo a ir al médico y arriesgarse a un posible contagio— pudo haber sido determinante en los 1.500 casos nuevos declarados en la provincia, una cifra un poco más baja de lo habitual, según puso de manifiesto este jueves Sergio Vázquez Estévez, jefe de Oncología del Hula y también miembro del comité clínico que asesora a la Xunta en el covid.

¿Cuántos casos nuevos de cáncer aparecieron en Lugo en este último año, el de la pandemia?

El número de nuevos cánceres apenas varió, quizás bajó ligeramente. En este último año, se diagnosticaron 1.500 nuevos pacientes de cáncer en toda el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte.

¿Cuáles son los tumores más frecuentes en la provincia?

El más frecuente es el colorrectal y, por sexos, el de mama, en mujeres, y el de próstata, en hombres. También se detecta un aumento del de pulmón en mujeres —lo que está relacionado con el tabaquismo femenino a partir de la década de los pasados 70—. Crece, además, la incidencia del cáncer de vejiga —también derivado del tabaco y del trabajo en ciertas industrias y más frecuente en hombres—.

¿Cómo incidió la declaración de la pandemia en el diagnóstico precoz del cáncer en Lugo?

En la primera ola, notamos que hubo menos diagnósticos, en lo que influyeron varios factores como, por ejemplo, el miedo a ir al médico para no contagiarse de covid, una Atención Primaria muy centrada en la pandemia, un retraso en algunas cirugías y en pruebas de radiodiagnóstico y también que dejaron de funcionar las vías rápidas. En cuanto al tratamiento, es cierto también que se incrementaron las consultas no presenciales, pero los tratamientos oncológicos siguieron y nunca dejaron de hacerse.

¿Cuál es la consecuencia de todo esto, aparte de que la cifra de casos diagnosticados baja?

Pues que también vinieron enfermos con diagnósticos más avanzados, pero esto no solo pasó en Lugo sino que también fue tendencia general en el resto de España y del mundo.

"Un 21 por ciento de los cánceres, o quizá menos, se diagnosticaron tarde el último año en Lugo por la pandemia"

¿Hasta qué punto influye que falle el protocolo de diagnóstico de un cáncer en Atención Primaria?

La Atención Primaria es importantísima tanto para el diagnóstico de tumores como también en problemas de cardiología o en el control de la pandemia. Sigue habiendo consultas no presenciales a no ser que se considere necesario ver al paciente.

¿Hay cifras de cuántos cánceres pudieron ser diagnosticados de forma tardía en Lugo en este último año por la pandemia?

A nivel nacional, se considera que un 21 por ciento de los cánceres fueron diagnosticados tardíamente en España. Este porcentaje es extrapolable a Lugo o, quizá, se podría decir que aquí pudo haber sido un poco menos dado que la incidencia de la pandemia también lo fue, por lo menos en intensidad y duración.

¿Hubo muchos enfermos de cáncer que contrajesen el covid-19?

No, poquísimos. No llega ni al 0,5 por ciento. En números, tenemos unos 20 pacientes oncológicos positivos en toda el área sanitaria de Lugo. De estos, 4 de ellos tienen cáncer de pulmón y 2, tumores genitourinarios. El resto, entre 10 y 15, son de otros tipos. Los pacientes y sus familias están muy comprometidos con la seguridad, con su protección porque saben que son inmunodeprimidos. Por otra parte, el Hula está muy protocolizado en la lucha contra el virus, tanto en planta exterior como en el hospital de día, y allí dentro no se infectó nadie. Todo vino de fuera.

¿Hasta qué punto los diagnósticos tardíos de tumores pudieron influir en el índice de fallecimientos en pacientes de cáncer?

Todavía no está hecho el análisis. Eso lo veremos más a largo plazo, al cabo de cinco años, por ejemplo. Si ahora tenemos un 70 por ciento de curaciones, quizá se pueda decir que bajen un punto debido a esta situación.

¿En algún momento cree que estuvieron los pacientes desprotegidos en atención sanitaria? No. La cirugía oncológica se ha protegido siempre. En la primera ola, sí es verdad que nos pilló un poco desprevenidos. Ahora, estamos bastante más preparados que hace meses.

Antes habló de la influencia del tabaquismo en la aparición de tumores. ¿Qué otros factores también inciden?

a obesidad y el radón que hay en ciertas zonas de la provincia, derivado de la presencia de roca granítica. Se puede decir que es el segundo factor que influye en la aparición de cáncer, especialmente en el de pulmón si se da también la circunstancia del tabaquismo en el paciente. Influye también, en el número de casos, que Lugo sea una provincia envejecida ya que esta población tiene más degeneración celular y más posibilidades de tener cáncer.

¿Hay novedades en el tratamiento de pacientes tumorales?

Estamos con unos programas pioneros de teleasistencia sobre cuidados paliativos y altas precoces para control en domicilio.