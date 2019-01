Casi la mitad de las trabajadoras de los centros de Zara en Lugo, en Conde Pallares y en el centro comercial de As Termas (23 de 50 empleados), ha secundado un paro convocado por los representantes de UGT para protestar por la "excesiva carga de trabajo" y "exceso de jornada". Además, sobre las doce del mediodía se concentraron ante la tienda del centro de la ciudad, invitaron a sus compañeras a que las acompañaran en el paro y emplazaron a los clientes a que no compraran precisamente este lunes, cuando se abre el periodo de rebajas.

Durante la concentración, al paraguas de una pancarta que rezaba 'Zara. Mejoras Sociales', se corearon distintas consignas como 'Inditex, escoita, ás de Zara están en loita'.

La delegada de UGT de Zara Lugo, Sandra Salgado, ha justificado el paro porque tienen "unos horarios mucho peores que en otras provincias". "Aquí las reducciones de jornada no se cubren por parte de la empresa, por lo que obliga al resto de compañeras a hacer cinco tardes semanales y sin sábado libre", ha denunciado.

Además, ha criticado el "incumplimiento sistemático del plan de igualdad": "Tenemos una compañera que pide el traslado desde 2015 porque tiene a los padres, a uno con una incapacidad total y a otro permanente y en nuestro empresa dan los traslados a la carta", ha expuesto. "Las vacantes de los puestos de responsabilidad no se publicitan y se cubren por la gente que ellos quieren", ha agregado.

Por último, la delegada de UGT ha avanzado que seguirán "con las protestas, porque al no haber unión", dado que la CIG no secunda este paro, "esto no va a acabar aquí". "Estuvimos hablando de ir a la central, a Arteixo, para movilizarnos allí", ha adelantado.