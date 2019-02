Casi la mitad de los ludópatas se inician en el juego siendo menores

Las adicciones sin sustancia están haciendo mella entre los menores de edad. A estas conclusiones llegan dos de los colectivos que más están trabajando en Galicia con esta problemática: Agalure, un colectivo centrado en el tratamiento de la ludopatía, y Adafad, la Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes, ambas con sede en A Coruña, pero a las que recurren pacientes y familiares de Lugo.

Los psicólogos de estas dos entidades, José Manuel Recouso y María José Lamas, respectivamente, participan este jueves, a las siete, como ponentes en una mesa redonda, organizada por el Concello en O Vello Cárcere, sobre este nuevo tipo de adicciones, en la que también hablarán Manuel Isorna Folgar, doctor en Psicología y especialista en Conductas Adictivas; Gerardo Rodríguez, vocal de Agalure, y Santiago Caamaño, un joven rehabilitado tras haber sufrido ludopatía.

De los 168 casos de ludopatía atendidos ahora mismo por Agalure, un 43% se iniciaron en el juego cuando eran menores de edad, según constata José Manuel Recouso. "Los menores no pueden tener acceso al juego. Sin embargo, está claro que no hay control de la edad de los jugadores ni en los bares, ni en las salas de juego, ni en las casas de apuestas. Es más, estas últimas se están transformando en los nuevos centros sociales porque, encima, les resulta más barato que una cafetería", indica José Manuel Recouso, quien añade también que la mayoría de sus pacientes comienzan a jugar en locales y no por internet.

Por su parte, María José Lamas, psicóloga de Adafad, asegura que a su consulta cada vez llega un mayor número de adolescentes con este tipo de problemas. "Es algo que afecta a familias de diferentes niveles socioeconómicos, principalmente con hijos varones comprendidos entre los 14 y los 17 años".