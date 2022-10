Casi 9.000 lucenses solicitaron este año viajes del Imserso

Poca oferta y mucha demanda. Eso fue lo que se encontraron los jubilados lucenses cuando hace poco más de un mes se abrió la veda para solicitar alguno de los viajes bonificados por primera vez después de dos años de pandemia.

Los destinos estrella —Benidorm y Canarias— se quedaron cortos y muchos lucenses que pidieron plaza se fueron para casa con las ganas de irse de vacaciones a donde tenían planeado. Este año hubo 8.736 solicitantes en Lugo mientras que solo vendrán 3.384 a la provincia, según datos del Imserso.

"El destino principal sigue siendo Benidorm y este año hubo para Lugo muy poca oferta a este sitio. En concreto, solo hay dos salidas en toda la temporada mientras que en ediciones anteriores llegaba a haber hasta 30 salidas", afirma una trabajadora de la agencia Viajes Almar.

Para Benidorm, hubo, por lo tanto, muy pocas plazas pero, en general, la oferta de viajes en general también es menor para los lucenses este año que en ediciones anteriores. "Hubo menos en total. Quizá se deba a que, por una parte, los hoteles ya lo tienen todo vendido o que no acepten los precios que les ofrece pagar el Imserso a menos de 26 euros por persona y día, la pensión completa".

El programa nació con la finalidad de que los hoteles de estos sitios turísticos no cerrasen en la temporada baja pero ahora también hay muchos establecimientos a los que no les compensa trabajar con precios muy bajos porque eso supone, entre otras cosas, "contratar personal y no les compensa", explica la empleada de la agencia Viajes Almar.

Los pasados 22 y 23 de septiembre fueron los días en los que los jubilados interesados en algún viaje del Imserso tuvieron que ir a alguna agencia a escoger destino. Cada jubilado está citado para un día en concreto, que estipula el propio Imserso. Los que van el primer día —en este caso, el 22— gozan de ventaja con respecto a los del día 23 ya que la adjudicación de las plazas va por orden de llegada.

De esta forma, los del segundo día se encontraron ya con que no había plazas desde Lugo ni para Benidorm, ni para Tenerife (el único destino canario). 2El primer día se agotaron los viajes a Benidorm y a Tenerife. Benidorm estaba, ocho días en pensión completa y con viaje incluido en bus y avión o bus y tren, en 213 euros", afirman en Viajes Almar.

En Zafiro Tours, también constatan que ya el primer día se agotó Tenerife. "Mucha gente se quedó con las ganas de ir, dado que además es el único destino para Canarias. Había viajes de diez días, a 405 euros, y de ocho, a 330. Es muy difícil conseguir plazas. El primer día se abre la agencia a las nueve y, pese a estar con tres ordenadores, a las nueve y cinco ya estaba todo agotado", cuenta Diego Rodríguez Estévez, director de esta agencia en Lugo.

Mallorca e Ibiza eran otros destinos disponibles para los lucenses, menos solicitados que los anteriores pero para los que tampoco quedaron plazas. "Ibiza estaba, diez días, a 308 euros, y Mallorca, ocho días, a 248, todo incluido", apunta Diego Rodríguez, desde Zafiro Tours.

El resto de oferta para Lugo —esta varía según la provincia— era: Peñíscola, por 213 euros, ocho días, todo incluido; Marbella, Benalmádena, Torremolinos, La Manga, San Carles de La Rápita (Tarragona) y Santa Susana (Barcelona), por 269 euros, diez días.

Además de los destinos de costa, también hay viajes culturales, que ya están todos cogidos (seis días salían por 272 euros). Lo mismo sucede con otros viajes con circuitos de senderismo en la naturaleza (cinco días, a 266 euros). El Imserso ofrecía también a los lucenses cuatro días a distintas capitales de provincia como Burgos, Cáceres, Castellón, Córdoba, Girona, Granada, Guipúzcoa, León, Melilla, Ourense, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Zamora y Zaragoza. El viaje salía por 115 euros todo incluido.

"Actualmente, solo queda alguna plaza libre para Valladolid y Zamora y para los peores meses, que son enero y febrero. En este caso, serían seis días por 272 euros, viaje incluido", indicaba hace unos días Diego Rodríguez.

Sin transporte, hay o había todavía alguna opción a Murcia, en marzo, o Cataluña, en enero, febrero o marzo. "Son los destinos menos solicitados, a los que recurre solo la gente que se queda sin plazas ya que, además, son los peores meses, los más fríos. En estos casos, diez días costarían 235 euros y ocho, 196", explica el responsable de Zafiro Tours, quien añade que hay clientes que están hasta en cinco listas de espera.

La mayoría de los solicitantes son parejas que viajan por primera vez, aunque hay algunos que acumulan ya salidas de años anteriores. Para poder participar, es necesario hacerse con una acreditación del Imserso, que este año se solicitó en la Subdelegación del Gobierno entre el 19 de junio y el 19 de julio. Una vez acreditados, los interesados reciben una carta en la que el Imserso les adjudica —según sus condiciones personales y económicas— uno de los dos días para solicitar plaza, estableciendo su prioridad a la hora de elegir.

"Conseguimos un viaje en diciembre a Lloret de Mar de rebote porque otro lo dejó"

Olga López Fouz y Marina Díaz Dorado, ambas de 73 años, ya contaban con quedarse en casa y no ir este año de vacaciones con el Imserso. Sin embargo, de repente, la suerte les sonrió y alguien que anuló un viaje de ocho días a Lloret de Mar para diciembre les dejó las plazas libres a estas dos amigas. No era el destino ni la fecha deseada, pero se dieron con un canto en los dientes en cuanto surgió la ocasión. "Fue de rebote. Dejaron ese viaje y, al momento, lo cogieron para nosotras en Zafiro Tours. Si no fuese por eso, no teníamos nada, solo había algo pero sin transporte. Este sistema está mal. Hay gente que coge cuatro o cinco viajes y otros, ni uno", cuenta Olga.



Esta mujer iba antes con su marido pero enviudó y ahora va con Marina, su amiga. "La verdad es que ya viajé bastante y los sitios que más me gustaron fueron Benidorm (porque siempre hace buen tiempo) y Portugal. Pero también fui a Almería, Torremolinos, Fuengirola y Canarias", afirma Olga.



Esta lucense ya viajó en otra ocasión a Lloret de Mar y se prometió a sí misma no volver. Ahora le toca ir. "Dije que no volvería porque hubo un temporal que nos dejó sin luz en el hotel y allí cerraron todo. Así que estuvimos tres días, metidos en una habitación en la sexta planta y sin ascensor porque no había luz", indica.



Tomás Cruz Cortiña, de 77 años, y su mujer, Marcelina Gallego González, de 73, también cogerán las maletas. Serán de los primeros lucenses en viajar. El 17 de noviembre se irán a Benidorm, pero aún harán otros dos viajes en primavera: uno, a Tarragona, y otro, a Benalmádena, en Málaga.



"Levamos anos xa viaxando e aproveitamos o hotel e o voo pero despois imos ao noso aire, por libre. É máis barato que estar na casa. A verdade é que estamos encantados, botámolo moito de menos na pandemia", explica Tomás.