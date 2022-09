A partir del 1 de octubre, los trabajadores domésticos tendrán derecho a una reivindicación histórica: el acceso a una prestación por desempleo si pierden su trabajo. Desde esa fecha, los cerca de 3.000 lucenses -la gran mayoría mujeres- que cotizan en el régimen de Empleadas de Hogar de la Seguridad Social podrán pagar, junto a sus empleadores, una aportación mensual para garantizarse su derecho a cobrar el paro.

Esta aportación supondrá un 6,05 por ciento del salario bruto y la mayoría, el 5 por ciento, correrá a cargo del empleador mientras que el resto, un 1,05 por ciento, lo pagará el trabajador.

Para que el pago de esta aportación no suponga un agravio para la economía de las familias empleadoras, el Real Decreto-Ley 16/2022 –aprobado el pasado día 6 por el Consejo de Ministros– establece una bonificación del 80 por ciento sobre esta cotización por desempleo para el empleador, lo que se suma a otros descuentos, ya en vigor, en el resto de la cuota de la Seguridad Social, por contingencias comunes, que la familia paga por el trabajador.

UGT calcula que nueve cada diez empleados en este sector no están dados de alta en la Seguridad Social

Hasta ahora, el servicio doméstico no tenía derecho a paro aunque las empleadas de hogar quisiesen cotizar por ello, lo que daba lugar a situaciones de desamparo social en caso de que se quedasen sin trabajo. Un sector en el que, por otra parte, abunda el trabajo en negro, sin contrato ni seguro, lo que contribuye a aumentar su desprotección social.

"O 90 por cento das traballadoras domésticas non están dadas de alta nin cotizan. A gran maioría son estranxeiras, cunhas situacións sociais moi complexas, sen papeis, en circustancias precarias. Moitas mesmo rechazan contratos para compatibilizar traballo con axudas. Pero sen seguro, non teñen nada: non cotizan para ter unha pensión de xubilación o día de mañá e quedan totalmente desprotexidos. Iso viuse coa pandemia, onde moitos foron despedidos e marcharon para a casa sen poder reclamar nada e sen ningún tipo de prestación económica para poder subsistir", indica Ana Pereiro, responsable de Política Social de la UGT.

Por su parte, Carmen Seoane, secretaria de Igualdad de CC OO, afirma que "cada vez hai máis denuncias pola situación laboral do servizo doméstico, un sector superfeminizado, especialmente entre mulleres de clase baixa".

"Hai quen paga 500 euros ao mes por 40 horas á semana cando han de ser 1.000"

El sueldo de un trabajador doméstico con una jornada de 40 horas semanales tiene que ser igual o mayor al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año es de 1.000 euros mensuales siempre que se paguen, aparte, dos pagas extras anuales. Si no es así, si el propio salario mensual ya incluye el prorrateo de las pagas extras, este se elevaría a un total de 1.166,67 euros al mes.

Sin embargo, los salarios que hay en el mercado laboral son, en muchos casos, inferiores. Ana Pereiro, de la UGT, afirma que actualmente "hai quen paga 500 euros ao mes por 8 horas diarias de traballo e 40 á semana cando han de ser 1.000 euros, e entre 600 e 700, se esa persoa está como interna nunha casa".

En caso de que la jornada laboral sea inferior a las 40 horas semanales, el sueldo se pagaría por horas ascendiendo, según el Salario Mínimo Interprofesional, a 7,29 euros por hora, vacaciones aparte, o 7,82, si están incluidas las vacaciones en el salario.

Otro de los abusos más frecuentes en este tipo de trabajo es la contratación como empleado doméstico de cuidadores de enfermos. "Este tipo de contrato está a utilizarse fraudulentamente para coidados especializados e non debería ser o mesmo. Unha empregada do fogar pode facer labores de acompañamento, pero non coidados a xente encamada", dice.

El nuevo Real Decreto también permitirá a los trabajadores cobrar del Fondo de Garantía Salarial en caso de que sus empleadores no les paguen por insolvencia. Además, los empleados del hogar no podrán ser despedidos sin un motivo y estos tendrán derecho a una indemnización de 20 a 33 días por año trabajado.

Las familias harán el trámite

La nueva norma establece, además, que a partir de enero de 2023 los empleadores serán los encargados de gestionar ante la Seguridad Social la cotización de los empleados de hogar que presten sus servicios durante menos de 60 horas al mes. En cambio, hasta final de año seguirá siendo opcional entre el trabajador y el empleador, como hasta el momento, cada uno con su parte correspondiente.



Siempre que una persona vaya a prestar servicios domésticos a cambio de un determinado salario, es obligatorio darla de alta en la Seguridad Social, cualquiera que sea el número de horas de trabajo al día o a la semana.



La cuota se determina en función de un sistema de tramos a partir del salario. La base de cotización oscila entre los 231 y los 1.370 euros o más, dependiendo del sueldo.



6.250 euros de sanción máxima pueden caerle al empleador si el trabajador no está dado de alta en la Seguridad Social. La cuantía mínima de la multa sería, por este motivo, 626 euros. En todo caso, se trataría de una falta grave, de la que siempre es responsable el empleador.



Prestaciones

Los trabajadores domésticos asegurados tienen derecho a cobrar una baja en caso de enfermedad común, accidente laboral, maternidad o riesgo en el embarazo.



También les da derecho a percibir una pensión por incapacidad permanente, jubilación, viudedad y orfandad así como cuidado de menores por enfermedad grave o cáncer.