Casi 100 sanciones al transporte escolar y de mercancías peligrosas

Los conductores particulares comparten las vías con los profesionales, quienes trabajan al volante de vehículos que requieren precauciones específicas, ya sea por su tamaño, por la carga que transportan o por las horas que circulan. Tanto estos vehículos como sus conductores son sometidos constantemente a controles en carretera, en los que los agentes detectaron el pasado año cerca de dos millares de infracciones. Los integrantes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo inspeccionaron en 2020 un total de 1.924 vehículos de estas características (1.770 de mercancías y 154 de pasajeros) y tramitaron 1.428 denuncias (1.363 a transportes de mercancías y 65 a los de pasajeros).

Los agentes prestan siempre una atención especial a los vehículos en los que viajan escolares y a los que llevan mercancías peligrosas. Ambos sumaron el año pasado casi un centenar de sanciones en la provincia —38 los primeros y 53 los segundos— y la mayor parte de las infracciones son por irregularidades en las autorizaciones o en la documentación.

"Cada vez", apuntan desde Tráfico, "las empresas cumplen más la normativa, pero en el caso del transporte escolar, a veces no llevan visible el panel indicativo obligatorio, carecen de botiquín, o realizan una ruta para la que no tienen el permiso. Y en los de mercancías peligrosas, en ocasiones circulan sin las etiquetas de peligro o sin las relativas al medio ambiente. Aunque no lo parezca, son cuestiones importantes que pueden influir en la seguridad", advierten.

Los datos del Ministerio de Interior confirman la percepción de los agentes. Así, de las 38 denuncias a vehículos de transporte escolar, 24 fueron por irregularidades en las autorizaciones y 14 por no tener el seguro en regla, pero no se registraron infracciones relativas a las condiciones en las que viajaban los ocupantes. En cuanto a las mercancías peligrosas, de las 53 multas, 17 fueron por tener la documentación incorrecta y otras tantas por fallos en las condiciones técnicas de los vehículos . También hubo sanciones por la documentación y por transportar la carga de forma incorrecta.

"Por lo general, los vehículos de transporte de viajeros, no solamente los escolares, cumplen las normas. A veces no llevan cubierto el libro de ruta, que es obligatorio, o el conductor incumple los tiempos de conducción y descanso. Y en el caso de los taxis, la infracción más habitual es recoger clientes fuera del término municipal en el que tienen autorización. También detectamos algunos casos de alcoholemias positivas en conductores profesionales, pero son casos muy aislados", señalan. Evitar estas conductas, por escasas que sean, seguirá siendo uno de los objetivos de los agentes.

Escoltas | Más de 50 viajes con trasportes especiales

Otro de los cometidos de los agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo es realizar servicios de escolta, un total de 52 el pasado año. "La mayoría de estas actuaciones son viajes con trasportes especiales, como las palas eólicas de los aeorgeneradores, que viajan por carretera en vehículos de gran longitud", explican.



Más de 900 horas

En los servicios de escolta, según el Ministerio de Interior, los agentes lucenses invirtieron a lo largo de 2020 un total de 903 horas.