Lleva casi un año y medio al frente de la dirección provincial del Sepe en Lugo. Estefanía Pita (Merille-Ourol, 1983) es licenciada en Derecho y funcionaria del cuerpo superior de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ejerció como inspectora de trabajo en Las Palmas y en el País Vasco.

¿Una de las preocupaciones de los lucenses es cuándo empezarán a cobrar los afectados laboralmente por la crisis sanitaria?

En circunstancias normales el Sepe tarda menos de un día en reconocer una prestación, pero nos encontramos en un escenario en el que la carga de trabajo ha aumentado en casi un 300%. Además, en el caso de los Ertes el reconocimiento no depende únicamente de nuestro organismo. Primero se presenta la solicitud ante la autoridad laboral, en este caso la Xunta de Galicia, que es la que resuelve de forma favorable o desfavorable y hasta que a nosotros no nos llega esa resolución positiva no podemos empezar a tramitar la prestación. Esta tramitación implica la revisión de cada una de las solicitudes, proceso que se ve ralentizado en el caso de detectar errores en los datos, lo que exige tener que ponernos en contacto con los afectados y subsanarlos. No obstante, en lo que más preocupa a los ciudadanos, que es la fecha en la que van a percibir su prestación, en este momento nuestra estimación es que prácticamente el 100% de los afectados podrán cobrarla a partir del 4 de mayo. El Sepe ha llegado a un acuerdo con las entidades bancarias para que anticipen el pago de la prestación por desempleo, como ya sucedió el 3 de abril. Hemos conseguido reconducir la situación y asumir un volumen ingente de solicitudes hasta lograr que la nómina de mayo siga la tónica de un mes normal, gracias al esfuerzo del personal del Sepe.

Una de las consecuencias de la pandemia es la destrucción de empleo. ¿Cuántos parados más hay en la provincia de Lugo?

Debemos precisar que las personas afectadas por un Erte, aunque estén cobrando una prestación por desempleo, tienen su relación laboral suspendida, pero no extinguida. Lo normal es que esta sea una situación transitoria y una vez que finalice la causa de la suspensión por fuerza mayor puedan volver a sus puestos de trabajo con normalidad. Respecto al número de desempleados por extinción de su relación laboral si comparamos el mes de marzo de 2019 y el de 2020 ha aumentado alrededor de un 4% en la provincia.

Tienen oficinas cerradas, teletrabajo, recibiendo miles de solicitudes de prestaciones... ¿cómo viven esta situación inédita?

Una parte importante de la plantilla realiza su jornada ordinaria desde las oficinas, donde se sigue trabajando aunque no sea de cara al público, y otra desde sus hogares, en régimen de teletrabajo. Pero lo que hay que destacar es que tanto unos como otros están realizando jornadas de trabajo maratonianas. En el Sepe de Lugo tenemos la suerte de contar con una plantilla con un espíritu de sacrificio y dedicación extraordinario, que no han dudado un solo momento a la hora de trabajar mañana, tarde y noche, festivos y fines de semana con la finalidad de que los usuarios puedan percibir cuanto antes sus prestaciones. Es un auténtico privilegio poder contar con ellos. Creo que ellos, igual que los profesionales de la sanidad, también son un ejemplo de lo valiosos que son los servicios públicos y de lo importante que es contar con buenos funcionarios.

¿Han reforzado el personal?

Esta semana se han incorporado 7 funcionarios interinos para reforzar nuestra plantilla. Antes contábamos con 62 efectivos. Es una plantilla reducida y además tenemos varios funcionarios en situación de incapacidad temporal. Nuestro personal se reparte entre la dirección provincial y las oficinas de prestaciones situadas en Becerreá, Burela, Lugo (Campos Novos y Río Cabe), Chantada, Mondoñedo, Monforte, Ribadeo, Sarria, Vilalba y Viveiro. Además disponemos de la oficina de Ratel, que se encarga de la gestión de prestaciones a través de un sistema de atención telefónica y cuyo personal ha tenido un importante papel en la gestión de los Ertes.

¿La avalancha de Ertes provoca que se demoren otros trámites?

Además de los Ertes, el Sepe sigue tramitando con normalidad las prestaciones habituales para personas desempleadas. Hay que recordar a los ciudadanos que los plazos están suspendidos, no corren, por lo que no se perderán días de derecho por presentar la solicitud fuera de plazo. Aunque las oficinas estén cerradas al público, el usuario puede pedir cita previa y los funcionarios se pondrán en contacto con ellos por vía telefónica para atenderlos sin ninguna diferencia con la atención presencial. Se han adoptado medidas adicionales para proteger los derechos de los desempleados, como la prórroga automática de los subsidios a los seis meses, y se han flexibilizado algunos aspectos como la no exigencia de ciertos requisitos para el acceso a determinados subsidios, como es la búsqueda activa de empleo para la RAI o SED o dejar sin efecto la obligación de presentar la declaración anual de renta en las personas que cobran el subsidio para