Las casetas del pulpo cerraron tras un mes que cumplió las expectativas

"Fomos traballando. Non me podo queixar", afirmaba este martes Juan Pazo, de la Caseta de Aurora do Carballiño. "Deixounos bo sabor de boca, a sensación foi de recuperación da normalidade", indicó Nacho Carballeira, de Nadela. "A pesar dos pesares foi bastante ben", coincidió Ramiro López, de la Caseta de Ramiro, horas antes de que las casetas del pulpo del San Froilán echaran el cierre tras un mes de actividad, como introducción a una lista considerable de peros.

El regreso de las casetas, después de dos años de parón por la pandemia y de un verano de incertidumbre porque los pulpeiros habituales boicotearon el concurso del Concello y no presentaron ofertas hasta que se les redujo el canon a la mitad, en general cumplió las expectativas de todo el mundo: hosteleros, público y administración. Sin embargo, eso no impidió que, un año más, se reactivara el debate sobre el camino que deben seguir en el futuro.

"Sabemos que hai moitos gastos e que hai que traballar moito, pero o balance foi positivo", admiten en la Caseta de Nadela

Hosteleros, Concello y también muchos comensales coinciden en que no le vendría mal una vuelta al negocio del pulpo, aunque por distintos motivos. Los pulpeiros insisten, como en realidad vienen haciendo desde siempre, que el modelo actual es insostenible, por el precio que pagan por el suelo y, sobre todo, porque las tarifas que cobran por servir el pulpo, los cachelos, el pan y el vino están tasadas por el Concello, al igual que el tamaño de las raciones, y consideran que son insuficientes para cubrir gastos, máximo en el actual contexto inflacionista. Aunque esa limitación no impide que, en ocasiones, algunos clientes se quejen de las cantidades y del precio del resto de los productos que se sirven, como postres y aperitivos.

"A segunda quincena custou traballar, sentímonos abandonados e sentimos que estorbamos", afirman en Caseta de Aurora

También el gobierno local ha manifestado tanto en el pasado como ahora la conveniencia de abordar cambios "na forma de facer as polbadas do San Froilán", aunque de momento nadie se ha atrevido a modificar una receta que, mal por bien, funciona y trae gente a Lugo durante todo octubre. "Eu non teño a fórmula para cambiar o enfoque, pero algo hai que facer porque as casetas están feridas, e espero que non de morte", opina Pazo.

Tangencialmente, algunos cambios sí se han hecho, pero no son precisamente del tipo de los que demandan los hosteleros de las casetas, sino al contrario, algunos creen que les perjudica. El Concello fue abriendo la mano para facilitar la instalación de calderos a las puertas de locales de hostelería de la ciudad, pero en este caso sin intervenir en los precios de venta. Pulpeiros como Pazo y López, de los más veteranos y críticos, creen que es "competencia desleal".

"Os clientes comportáronse, pero algo hai, que non tiramos das caseta todos", opina Ramiro López

Este año solo fueron tres la casetas que se instalaron en el bancal del Parque Rosalía de Castro, frente a las cuatro y hasta cinco que hubo durante muchos años, pero si en algo hay unanimidad es a la hora de pedir al Concello más anticipación y más escucha para preparar las bases que rigen la concesión de las casetas. "Había que empezar a traballar a principios de ano, coa cabeza fría e con calma", afirma Carballeira. Coinciden también los tres a la hora de demandar más atención y promoción de las casetas una vez acaba el San Froilán. "Sería interesante que houbese unha axenda cultural o resto do mes", opina el dueño de Restaurante Nadela.

Cenas de empresa de A Coruña y buses de comensales

En las casetas se volvieron a ver este año muchas reuniones de pandillas, de empresas y de comensales de fuera de Galicia. "Tivemos ata unha cea de empresa da Coruña e grupos que viñan en autobús. Sabemos que hai moitos gastos e que hai que traballar moito, pero o balance foi positivo", contaban este martes en la Caseta de Nadela.

También Pazo, de Caseta de Aurora, señala el tirón que tienen las casetas fuera de Lugo. "As de Lugo están entre as festas máis importantes de Galicia", afirma el pulpeiro, que sin embargo percibe poco cariño del Concello. "Coa liña que segue sinto que as casetas son un estorbo. E cando acaban as festas estamos abandonados. Parecemos fillos de solteira", dice. Agradece la rebaja en el canon municipal, pero cree que eso no es suficiente. Pazo y López piden, por ejemplo, libertad para fijar el precio de la ración y cambios para acompañar el pulpo con vinos lucenses que estén a la altura.

El concurso de tapas toma el relevo en un mes flojo antes de Navidad

La gran cita gastronómica de Lugo ha llegado a su fin pero quienes disfrutan comiendo y bebiendo tienen un nuevo aliciente a partir de este viernes, cuando arranca el concurso de tapas de la ciudad que organiza la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería con el apoyo del Concello, de la Diputación y de varias empresas y organismos privados.



Esta propuesta comenzó hace 18 años —en 2020 no se celebró debido a la pandemia— en el mes de septiembre, como una forma de mantener la actividad en la hostelería entre dos épocas altas, verano y San Froilán. Sin embargo, se ha acabado desplazando para cumplir esa función en noviembre, uno de los meses más flojos porque ya hubo mucho año y muchas ocasiones para gastar y es el prólogo a la época del consumo por excelencia, la Navidad.



El concurso de tapas se desarrollará esta vez desde el 4 al 20 de noviembre y el precio de los platos se situará entre dos y cuatro euros, frente a los tres que se pagaron como máximo el año pasado.



Con la extinción de octubre desaparecen también los calderos del pulpo y otros negocios vinculados a este que han seguido funcionado, al igual que las casetas, en muchos puntos de la ciudad durante todo el mes, o al menos durante los fines de semana después de las fiestas, en algunos casos.



También hay hosteleros que aprovechan este periodo para cogerse unos días de descanso. Algunos locales ya colgaron el cartel de cerrado por vacaciones durante este fin de semana. Eso a pesar de que, en Lugo como en casi todos lados, el puente de Difuntos y las celebraciones asociadas, como el Samaín y Halloween, cada vez mueven a más gente.