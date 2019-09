Las casetas del pulpo, a 12 euros la ración, abrirán un mes desde el 3 de octubre

Las casetas del pulpo del San Froilán abrirán sus puertas el 3 de octubre, día que se ha fijado también para el comienzo del funcionamiento del ferial, a pesar de que el inicio oficial de las fiestas no será hasta la jornada siguiente. El viernes 4, Los Pelúdez darán el pregón.

El pulpo del San Froilán volverá a estar servido, si no hay contratiempos, por Restaurante Nadela, Torre de Núñez, La Palloza y Aurora do Carballiño, y los precios serán los mismos del año pasado, cuando se produjo un incremento en algunos productos.

El ferial también empieza el 3, aunque el inicio oficial es el 4

Así, la ración de pulpo, que debe ser de 250 gramos, costará 12 euros. El año pasado, el Concello aceptó una subida de 4 euros a petición de los hosteleros, que aseguraban que con el precio de 8 euros no podían hacer frente al encarecimiento del producto y al coste del canon que pagan por instalarse. La botella de vino, de tres cuartos, también subió en 2018, de 4 a 6 euros. Se mantuvo el precio de las raciones de cachelos y de pan, a 1,50 euros.

Otra de las concesiones que el Concello hizo a los restauradores fue que pudieran servir también en el exterior. El montaje de las casetas, que este año funcionarán hasta el 3 de octubre, podrá comenzar a partir de la próxima semana.

Programa de fiestas ►El PP no quiere aparecer

El PP solicitó no figurar en el programa de fiestas de San Froilán porque el BNG no tuvo en consideración, recordó, "nin unha soa das máis de 25 propostas que lle presentamos".



"Dobre discurso do BNG"

Los populares acusan al BNG de tener "un dobre discurso: cando estaban na oposición pedían participación e agora que tocaron poder esqueceron o significado desta palabra", denuncian.



"Selo nacionalista"

El PP mantiene que el BNG quiere hacer un San Froilán "con selo nacionalista, para os seus".