Tamara López: "Case todos os menores eran analfabetos"

Primeiro, investigou sobre os casos de aborto no franquismo en Lugo e despois, sobre os delictos máis comúns nesa época. Agora, vén de rematar un terceiro estudo. Neste caso, sobre os nenos tutelados, para o que revisou 321 expedentes do Tribunal Tutelar de Menores de 1945, 1955 e 1965. O traballo, titulado Niñas pobres, pobres niñas, contou coa colaboración da profesora de Historia na facultade de Humanidades e membro do grupo de investigación Histagra, Ana Cabana.

Por que lle deu por investigar a situacións dos menores tutelados durante o franquismo en Lugo?

Pretendo afondar na vida cotiá en Lugo nesa época e tamén nos sectores marxinais da sociedade.

Despois de revisar os 321 expedentes sobre menores tutelados durante eses vinte anos, a que conclusións chegou?

O Tribunal Tutelar de Menores era unha institución encargada do control moral e social dos menores en Lugo, pero sobre todo das nenas (en canto a moralidade). Esta situación non cambiou neses vinte anos mália a apertura económica e do franquismo.

Cal era o perfil dos nenos que pasaban polo Tribunal Tutelar de Menores de Lugo?

Había moitos máis expedentes de nenos que de nenas (257 fronte a 44). Os nenos iban por delictos e as nenas, por temas morais. Predominaban os de 12 a 14 anos e procedían de familias numerosas e pobres, ás veces con proxenitores con incapacidades ou que facían traballos ilegais. Case todos os menores eran analfabetos. Moitos eran fillos de nais solteiras que exercían a prostitución.

De que ámbito procedían: do rural ou do urbano?

Había moitos máis do ámbito urbano pero sería porque tamén proliferaban máis as denuncias na cidade que nas aldeas.

Había moitos casos de mendicidade ou prostitución de menores?

Casos de prostitución infantil, como tales, non aparecen nos expedentes pero si que veñen algúns catalogados como "en peligro de corrupción" por vivir en sitios onde se exerce a prostitución, andar de noite polas rúas ou estar en compañía de varóns. A mendicidade era habitual. As nenas, se eran pequenas, ingresaban na Casa Cuna ou no colexio das Fillas de María Inmaculada.

Tiña algún papel a Igrexa nestes casos de menores tutelados?

O vencello entre a Igrexa e o Tribunal Tutelar de Menores era moi forte. Hai eclesiásticos dentro do tribunal e denuncias abertas por nais superioras. Pero tamén eran os que facían os informes sobre o estado moral dos nenos e tamén das súas familias.

Nos expedentes revisados, aparecen tamén casos de «malos ejemplos» sufridos por estes menores. Podería dicirnos algún deles?

Son casos de nenos separados da nai por algúns motivos, mesmo políticos. En Quiroga, houbo un caso dunha viúva dun fusilado de esquerdas que perdeu a custodia das súas fillas, Josefa e Manuela, tras ser acusada de axudar a fuxidos. As nenas foron internadas nun colexio de monxas a onde foron esposadas.

Haberá máis investigacións?

Penso comezar outra sobre as mulleres que se separaron no franquismo e que vivían presas dun matrimonio do que era ilegal saír porque se marchaban, enfrentábanse a un delicto de abandono de familia.