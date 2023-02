El centro de Lugo resiste con 3.000 vecinos

Hay un mantra que dice que en el casco histórico de Lugo cada vez vive menos gente, pero los datos lo desmienten. Hay aún muchas casas en ruinas y muchas más aún deshabitadas, pero según el padrón municipal, en el recinto amurallado vivían a 1 de enero 3.003 personas, solo 29 menos que una década antes. El casco histórico pierde vecinos, sobre todo personas mayores que fallecen o se trasladan en busca de cuidados o de más comodidad, pero también gana residentes. Personas que eligen instalarse en la joya de la ciudad, jóvenes que logran un alquiler más que módico en las viviendas rehabilitadas por la Xunta en A Tinería y familias que, de forma premeditada o no, acaban en el centro porque aprecian su valor.

Este último es el caso de Giovanna Bonilla, que llegó a la Rúa Nova hace cinco años casi de casualidad. Con los hijos fuera del hogar, el piso que habitaba con su pareja en Augas Férreas se le quedaba grande, lo que, sumado al cansancio por el "impersonalismo" de vivir "con moitos veciños pero sen coñecer a ningún", les llevó a pensar en una casa unifamiliar fuera de la ciudad. Por el camino se les cruzó la oportunidad de adquirir un apartamento en el centro y cambiaron de rumbo. Está en una casa rehabilitada que alberga otras tres viviendas y tiene garaje, un servicio del que carecen muchos inmuebles.

"Estamos a gusto. Hai un ambiente moi de barrio, de coñecerse, de axudarse... A xente dos negocios sabe de ti e ti sabes dela. En Augas Férreas viña un mensaxeiro e case tiña problema para deixarche o paquete se non estabas porque aos veciños non os coñecías máis que do ascensor. Aquí o músico que toca na rúa avísao se saímos pasear a cadela e estamos a piques de volver", cuenta como muestra de esa vecindad.

¿Por qué no vive más gente en el casco histórico?

Vivir en la zona más preciada de la ciudad también tiene inconvenientes, como la antigüedad y la falta de servicios (ascensor, garaje, calefacción...) de muchas viviendas. Y eso que, desde que se declaró el casco histórico área de rehabilitación integral, en 1998, las ayudas públicas, que siguen llegando, contribuyeron a reformar 636 viviendas, como podría ser la de Giovanna.

Esta vecina y su marido están contentos con su mudanza, pero eso no les impide ver algunos de los problemas que tiene el casco histórico y mostrar cierta inquietud sobre su futuro, la que tienen también otros muchos vecinos y representantes sectoriales.

La solución a algunos de esos problemas no parece tener más dificultad que superar la resistencia a ponérsela, mientras que otros exigen más reflexión y esfuerzo de las administraciones y probablemente también de los ciudadanos. El casco histórico no siempre está todo lo limpio que debería, señala Giovanna, aunque está mejorando, dice; los pavimentos peatonales están mucho más deteriorados de lo que cabría esperar —sobre todo dado el poco tiempo que tienen algunos— circunstancia en la que influye desde la elección de los suelos al tráfico que soportan y de un tiempo a esta parte las molestias derivadas del ocio nocturno parecen haber aumentado en algunas calles, llegando incluso a haber violencia.

"Tráfico descontrolado"

El "tráfico descontrolado" es una de las quejas de Giovanna y de muchos otros ciudadanos, sean o no residentes. Ella señala, en concreto, la "impunidade" con la que circulan muchos mensajeros en ciclomotores, patinetes o bicicletas. Conciliar los distintos intereses no es fácil. La compra online es una modalidad en auge que ha cambiado la forma de consumir, con el consiguiente efecto en el comercio local, y que repercute también en la movilidad. Pero al mismo tiempo que hay vecinos que se quejan del excesivo número de vehículos que circulan o paran en zonas peatonales, también los hay que se quejan de las dificultades que tienen para llegar a sus garajes, e incluso para que accedan vehículos de emergencias, debido a los itinerarios establecidos y a la ocupación del espacio público con terrazas. Así lo señalan vecinos de A Tinería, como el presidente de la asociación del barrio, Héctor Fernández.

A Tinería, desde a muralla. X. PONTE

La mejora del control del tráfico en el casco histórico es un asunto que el Concello lleva demorando varios años y que ahora vincula a otras acciones, como las obras que permitirán completar la peatonalización del recinto amurallado y la creación de la obligada zona de bajas emisiones. El gobierno de Lara Méndez trabaja en ambos objetivos. Algunas de esas obras están ya adjudicadas y no deberían tardar en empezar, lo que seguramente demorará la puesta en funcionamiento del sistema de lectura de matrículas.

El cierre al tráfico de todo el casco histórico (salvo para residentes, servicios, emergencias y usuarios de párkings) es una medida que Giovanna y muchos otros ciudadanos aplauden pero que también ven con preocupación. Creen que que puede empeorar la ya tocada actividad comercial y favorecer que el centro se acabe convirtiendo en una isla de hostelería.

El aparcamiento, ¿un problema?

En el centro hay aparcamientos, pero la mayoría subterráneos y de pago, lo que disuade a muchos conductores que buscan estacionamientos cómodos y gratuitos. "Penso que en xeral todos estamos de acordo coas peonalizacións. O problema é se a falta de aparcadoiro acaba por illar o centro. Agora en Montevideo pódese aparcar a partir das seis e media da tarde, o primeiro tramo de Camiño Real tamén se vai peonalizar… Non son moitas prazas, pero son prazas que se perden", señala Giovanna. Esta vecina cree, como otros ciudadanos y partidos políticos, que "faltan grandes bolsas para aparcar cerca do centro", pero al mismo tiempo considera que no debería ser tan difícil buscar la manera de incentivar el uso de los párkings existentes, como descuentos por comprar o consumir en el centro. Son medidas que ya funcionaron alguna vez y que podrían contar con la implicación tanto de la administración como del sector privado, pero uno delega en el otro.

¿Qué le sucede al comercio?

Giovanna está entre los ciudadanos que opinan que también el sector empresarial tiene que poner de su parte y lo ve claro, por ejemplo, en el ámbito del comercio. La forma de comprar de muchas personas ha cambiado y siempre habrá quien prefiera un centro comercial, pero "o comercio tampouco pode estar esperando a que a xente entre na tenda. Ao mellor hai que mirar outros modelos, sacalo máis á rúa...", opina.

Sin embargo, el objetivo de que el casco histórico sea un verdadero centro comercial abierto parece más lejano hoy que hace una década, a la vista del gran número de locales que hay cerrados y del impacto que tiene la marcha de algunas franquicias.

La pérdida de actividad comercial se ha ido produciendo casi al mismo tiempo que crecía la actividad hostelera y el turismo, un sector en continuo crecimiento que en Lugo tuvo puntos de inflexión con la declaración como Patrimonio de la Humanidad primero de la muralla y después del Camino Primitivo y la catedral. Una idea del peso que el turismo está ganando en la ciudad es que solo en A Tinería hay diez viviendas de uso turístico. Es una circunstancia más que hace crecer la preocupación por que el casco histórico se acabe reduciendo a una especie de parque de ocio. Parece estar en manos de todos no permitirlo.

Jacobo García-Bobadilla: "Hai que pensar máis no veciño ca no turista"

El propietario del hotel Méndez Núñez y directivo de la patronal de hostelería tiene claro que para que un conjunto histórico esté vivo hace falta que esté habitado, porque esa población también consume y sobre todo es la que verdaderamente pelea por mejoras. "Se hai poucos veciños hai pouca forza para esixir melloras como poden ser na limpeza, na iluminación, na seguridade... e para pedir servizos que a outras zonas con máis forza veciñal si chegan, como o gas ou a fibra óptica...", señala.

García-Bobadilla percibe que el centro está recibiendo más atención del Concello, pero apunta aspectos que ayudarían a mejorarlo y a potenciarlo, como la colocación de cámaras de videovigilancia y la modificación de normativa para facilitar el arreglo de locales y la apertura de negocios y la reducción de la burocracia.

José María Seijas: "A administración ten que darlle máis facilidades ao comercio"

El presidente de la Federación de Comercio ve el centro "moi deshabitado" porque "onde non hai comercio non hai vida". Y no lo hay, opina, porque desde la administración local se dan pocas facilidades. Las licencias tendrían que ser más rápidas y en los primeros años podría no cobrarse impuestos, sugiere, porque el sector privado, que también tiene que arrimar, reconoce, "está pasando momentos moi difíciles", afirma.

Seijas echa de menos "un diálogo efectivo coas forzas vivas e con técnicos e xente que entenda. Que non se consulte despois dos feitos", dice. Apoya las peatonalizaciones "se se fan como hai que facelas, sen cortar correntes de industrialización da zona", afirma. Cree que el dinero y las medidas que el Concello destina a apoyar el comercio no rinden.

7,7 millones para rehabilitación desde 1998. ¿Se aprovecharon?

Desde que el centro fue declarado área integral de rehabilitación (1998), lo que permite acceder a ayudas del Estado, la Xunta y el Concello, se movilizaron 7,7 millones para él, de los que, según la Xunta, se ejecutaron 3,8. Algunos años no se solicitó convenio.



La gestión de estas ayudas corre a cargo del Concello, que tuvo épocas de poco personal y de muchos problemas en el área de Urbanismo.



A mayores, desde este año hasta 2025, el casco histórico recibirá también fondos Next Generation para el mismo fin. El dinero europeo y el del Concello sumará 1,2 millones.



Dentro del casco histórico, A Tinería tiene su propio plan de rehabilitación, con la compra y reforma de casas por parte de la Xunta, que luego las pone en alquiler. Esta iniciativa, que arrancó también en torno al 2000, junto a la puesta que algunos emprendedores hicieron por este barrio, consiguieron que volviera a ser una zona habitada y transitada.



Sin embargo, su recuperación va más despacio de lo deseable por varias razones. La rehabilitación de viviendas y su puesta a disposición avanza lenta, hay bajos comerciales propiedad de la administración que están sin actividad y sigue siendo muy visible la actividad de la prostitución en alguna zona del barrio.