La cascada de peregrinos no cesa

Sin año santo Jacobeo, la afluencia de peregrinos en Lugo continúa siendo elevada, especialmente durante el verano, una temporada alta que se extenderá hasta bien entrado el otoño.

El albergue de peregrinos de la Xunta de Galicia abre sus puertas a los caminantes más madrugadores a partir de la una de la tarde. Minutos antes, ya se puede ver una cola de diez o quince personas desde la esquina de la Rúa San Pedro. Y es que la cascada de peregrinos llegados de distintas partes es constante.

Asturianos, murcianos, catalanes, portugueses o franceses copan los aledaños de la hospedería para descansar tras una larga jornada que los ha llevado desde O Cádavo hasta la ciudad amurallada.

Una es Arancha Pérez, asturiana que se animó a hacer el Camino Primitivo, que parte de su tierra. Ella asegura que los albergues de Galicia en los que ha estado están muy bien en cuanto a prestaciones. Sin embargo, considera que están infrautilizados, ya que las cocinas, pone por ejemplo, no se pueden usar. Una de sus acompañantes dice que esto empezó a suceder a raíz de la pandemia. "No se puede hacer apenas vida común en ellos, es una pena", indica. "Se ve que hay una inversión importante detrás, pero después no te puedes hace un plato de pasta, que al final es lo que necesitas".

Murcia: una primera vez "dura pero bonita"

Aguardando para entrar también estaban Amor y Juan Diego, una pareja de Murcia que realiza la ruta jacobea por primera vez. Para ellos, "está siendo duro", porque no practican mucho ejercicio, señalan.

Sin embargo, sienten que su viaje, que comenzó hace nueve días en Oviedo, "ha valido la pena porque es muy bonito". También aprovechan para hacer un apunte sobre la travesía: "Son detalles pequeños, pero los caminos a partir de la entrada en Galicia están en mejores condiciones".

Braga: a por su cuarta Compostela

De Braga (Portugal) viene Natalia Miragaia, una auténtica entusiasta del Camino y ya una experta, pues es la cuarta vez que lo hace.

Natalia Miragaia, procedente de Braga. SABELA FREIRE

"Todos los caminos son muy bonitos, pero el Primitivo tiene de especial que puedes ver paisajes maravillosos, con mucha montaña, y sin polución", señala. "La experiencia siempre es muy positiva porque conoces a mucha gente y sus historias te motivan para seguir", explica.

Alicante: viaje en familia con meta en Lugo

Rosa Fernández y María Salud Velda, madre e hija, vienen de Alicante junto con el resto de la familia. Hace unos meses decidieron que iban a hacer unas etapas del Camino en verano, aprovechando las vacaciones, y continuar en otro momento.

Rosa Fernández y María Salud Velda, madre e hija, acaban esta semana en Lugo su travesía. SABELA FREIRE

"La última etapa, desde O Cádavo, no es dura, pero bastante larga", comentan. Además, señalan una cierta dureza en el recorrido, pero también destacan su belleza.

En cifras: el Primitivo es el cuarto camino más transitado

En lo que va de mes, 1.480 peregrinos llegaron al Obradoiro a través del Camino Primitivo. En el total anual, la cifra asciende hasta los 12.649, un descenso del 2% en un año. En 2022 acabó con 21.360, siendo el cuarto camino más transitado tras el Francés, el Portugués y el Inglés.



52,55%



Más de la mitad de los peregrinos que realizan la variante primitiva son extranjeros. Los países que encabezan la lista son Italia, Estados Unidos, Alemania, Portugal y Francia. En cuanto a los españoles, los andaluces, madrileños y valencianos están en el podio de las comunidades.