Casás, polvorín con 485 alumnos

c.u.

LUGO. El conflicto entre la directora del colegio de Casás, Isabel Ferreiro, y la delegación de la Consellería de Educación está dejando en un segundo plano problemas que el centro arrastra desde hace tiempo y que se agravan cada curso, denunció ayer una madre, Rosana Roca, quien asegura que recoge el sentir de muchas familias. Uno de esos problemas es la falta de espacio. El colegio aumenta la matrícula cada año -este curso tiene 485 alumnos- sin que sea objeto de reformas o ampliaciones, lo que provoca que algunas clases no reúnan las condiciones adecuadas, asegura esta madre.

Roca explica que un curso de quinto se ubicó en dependencias del laboratorio, al lado de fregaderos y con acceso a una zona de productos químicos. El espacio es tan reducido que, para que la maestra llegue a su mesa, seis alumnos deben levantarse y parte de los estudiantes tienen que girarse 180 grados para ver la pizarra.

Otro curso fue ubicado en el edificio del gimnasio. El aula no reúne las necesarias condiciones de aislamiento, por lo que en los días de calor deben permanecer con ventanas y puerta abiertas y en invierno, con cazadoras, explica Roca. Además, al lado está el aula de música, que produce ruido. «O colexio ten moitos máis nenos dos que admite. Ubícanse en aulas que no plano dán as medidas pero que non reúnen as condicións axeitadas», señala.

Otro problema es el de los apagones porque el consumo eléctrico es superior a la potencia contratada. «Cada mañá hai cinco ou seis cortes de luz. A instalación é tan vella que hai informes técnicos que din que non soporta un aumento de potencia», explica Roca, quien sostiene que ni ella ni los padres a los que representa apoyan ni culpan a la directora, sino que se sienten molestos porque nadie solucione estos problemas, a pesar de que llevan años planteándolos en el consejo escolar y en Educación. «É grave e preocupante que chames a todas as portas legais competentes e que ningunha che ofreza solución, botándose a culpa uns a outros», dice.

Las bajas de personal docente y no docente también generan problemas. Este curso, la falta de conserje durante varios días provocó que el recinto escolar estuviera abierto toda la mañana. «Non só podía entrar e saír quen quixese, senón que incluso os propios nenos podían saír», señala Roca.

El servicio de conserjería lo presta el Concello y ya fue cubierto, al igual que la auxiliar administrativa. Esta es competencia de Educación y la sustitución se demoró porque era necesaria una aclaración de la directora, explicó la delegación. La jefa de estudios también está de baja y sus horas como docente fueron cubiertas, pero no las funciones de jefatura. Esta semana también obtuvo la baja médica la directora, con lo cual los padres no saben quién dirige el colegio, afirma Roca. Educación explicó que la dirección «non se pode cubrir con outro docente ata que [la actual directora] non subsane os erros atopados na presentación da baixa, o que xa se lle comunicou por vía do centro».

Sobre la aportación voluntaria para el comedor que hacían las familias desde antes de que Ferreiro fuera directora y que este año se suprimió, según algunos padres por «presión» de Inspección, Educación explicó que le abrió un expediente informativo a la directora «porque non pode supoñer ningún prexuízo para ningún alumno. Non se pode privar do servizo de comedor a quen decida non facela e moito menos obrigar ao seu pagamento», explica la delegación. Varios padres señalaron que nunca se dejó fuera del comedor a ningún niño y que la mayoría de las familias pagaban con gusto.