La casa sindical, con problemas de accesibilidad, no será colegio electoral en Lugo

Los ciudadanos que solían acudir a la casa sindical de Lugo a votar tendrán que hacerlo este domingo en la sede de la Diputación Provincial. La Junta Electoral ha decidido ese traslado debido a que en anteriores comicios personas con discapacidad tuvieron que ejercer su derecho a pie de calle debido a los problemas de accesibilidad al inmueble. Los miembros de la mesa salían con la urna a la vía pública para que pudiesen depositar su papeleta. Atendía así a la demanda realizada por la asociación Auxilia.

La delegada de esta asociación en Lugo, Nuria Neira, afirmaba que este "es un pequeño paso logrado por el esfuerzo que desde Auxilia hemos hecho".

"No es suficiente porque como llevamos reivindicando es algo del día a día, no de un día concreto. Pero al menos logramos que la gente con discapacidad o movilidad reducida no tenga que votar en la calle", agregaba Nuria Neira.

Más demandas

Este colectivo exige que se vuelva a poner en servicio el ascensor exterior de la casa sindical, que lleva años sin funcionar y lleno de basura, para que las personas con discapacidad puedan realizar consultas a sindicatos y a la Inspección de Trabajo, que están ubicados en este inmueble.