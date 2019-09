La casa que ocupó la librería Souto albergará viviendas de uso turístico

El edificio de la librería Souto ha sido recientemente vendido a un empresario de la distribución que lo dedicará a viviendas de uso turístico. Se trata de una casa de tres pisos y bajo, situada al fondo de la Praza Maior, que llevaba vacía los últimos cuatro años y medio.

La venta se cerró por más de 600.000 euros y el inmueble será objeto de reformas con la intención de adaptarlo a su nuevo destino, ya que durante 70 años acogió la librería.

De esta forma, uno de los edificios más emblemáticos del centro de Lugo se destinará a un nuevo tipo de negocio que prolifera en el casco histórico. En los últimos años se han abierto otros apartamentos y viviendas de uso turístico y también están previstos algunos nuevos. Por el momento, ya están presentes en dos puntos de A Tinería, en la Rúa de San Pedro y en la Rúa da Cruz. Igualmente hay apartamentos turísticos en A Raíña. Se les sumarán otras viviendas en la Rúa Armanyá, lugar donde se están haciendo obras de rehabilitación de otro establecimiento con solera de la ciudad, la ferretería La Asturiana, que en el futuro albergará una docena de viviendas turísticas.

Souto fue inicialmente un quiosco de prensa y administración de loterías. De hecho, las generaciones de lucenses de mayor edad seguían refiriéndose a la librería como Loterías. Sin embargo, con el tiempo fue ampliando su actividad a librería.

La librería permaneció abierta durante 70 años y su edificio fue punto de encuentro para varias generaciones de lectores

En los últimos años, la librería ocupaba la segunda planta del edificio, mientras que en el bajo se encontraba una zona de papelería y juego didáctico. Era también el lugar en el que se despachaban los libros de texto.

La zona de quiosco y loterías se encontraba en el edificio adyacente, en el número 1 de Conde Pallares, que ya fue rehabilitado. Es de la misma altura que el de Souto, igualmente con un bajo con escaparate a la Praza Maior y tres plantas. En ese caso, el local albergará un negocio mientras que los pisos se comercializan como vivienda.

El edificio de Souto es el epítome del centro de Lugo. De hecho, tiene una situación tan estratégica y la librería llegó a ser tan conocida que fue punto de encuentro de numerosas generaciones. Souto era el lugar en el que quedaban los niños de los años 60 y 70 para intercambiar cromos y los adolescentes de los 80 para pasear. Pese a haber desaparecido en enero de 2015, son multitud los que siguen refiriéndose al edificio como Souto y aún lo eligen como punto de encuentro.

Fue, además, lugar de inicios lectores para multitud de lucenses y centro de tertulias para otros. Médicos como Pardo Ouro o Trallero se reunieron semanalmente en la librería para charlar y asistir a un club de lectura.

A finales de 2014, después de que ya cerrase la parte de loterías y toda la actividad se concentrase en la librería, las propietarias Cristina y Olga Legido ofrecieron a la plantilla la posibilidad de hacerse con la librería y conservar el negocio abierto. Ninguno se animó a asumir esa tarea y la librería acabó cerrando sus puertas en enero de 2015, fecha en la que se jubiló Cristina Legido. Desde entonces, permaneció cerrado y con un cartel de Se vende.

Estancias que no superen los 30 días

La normativa autonómica establece diferencias para las viviendas de uso turístico, las viviendas turísticas y los apartamentos turísticos.



Las primeras, actividad que se llevará a cabo en el edificio de la antigua Souto, exigen que se dediquen a estancias cortas, no superiores a 30 días.



Nunca por habitaciones



En las viviendas de uso turístico y también en las viviendas turísticas no se pueden alquilar habitaciones por separado. No pueden coincidir varios contratos dentro de la misma casa. Se alquila, en este caso, el apartamento al completo.



En el caso de las viviendas turísticas, debe ser una casa unifamiliar.



Por llaves



Finalmente, los apartamentos turísticos tienen una clasificación por llaves, que sirve como orientación de su categoría a los clientes. Cada unidad de alojamiento, en este caso, debe tener una cocina separada, mientras que en las viviendas basta con una por inmueble.