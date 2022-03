O Arde Lucus xa ten cartel anunciador

O Concello de Lugo deu a coñecer este venres cartel anunciador da festa Arde Lucus 2022, obra de Lucía Lorenzo Parada, presentado baixo o título A memoria das pedras. A mesma pasou o primeiro filtro das redes sociais e foi elixida finalmente por unanimidade dun xurado popular.

O edil de Xuventude, Mauricio Repetto, indicou que se presentaron un total de 47 carteis. Primeiro estiveron expostos nas redes sociais da festa de recreación histórica, tal e como se recollía nas bases, para a votación popular, porque para o proceso de elección final tiñan que quedar só 10. Entre esas tivo que decidir "un xurado con persoas de recoñecido prestixio". O edil agradeceu o "alto nivel de propostas presentadas e a calidade das mesmas".

O prazo da votación estivo aberto ata o 5 de marzo e, unha vez feito o reconto dos preto de 8.000 votos recibidos, pasaron á última fase os carteis Apana a Galaica, A da Loita, Miradas, Vive a túa propia Película, Arde con Orgullo, Pegadas do Pasado, Las Llamas de Julio, dúas obras tituladas A Loita da Nosa Historia e a gañadora, A memoria das pedras.

O xurado profesional estivo formado polo muralista Diego As; a deseñadora gráfica Marta Castro Abelleira, e Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez, director da Escola Superior de Arte e Deseño. O xurado valorou a creatividade, a orixinalidade e a calidade dos traballos presentados.

O premio polo cartel que se utilizará para a promoción da festa, que se celebrará os días 9,10,11,12 de xuño, ascende a 1.500 euros

O alcance das redes sociais no último mes, a través desta canle superou as 210.000 reaccións entre me gusta, comentarios e publicacións compartidas en Facebook (201.220), Instagram (5715) e Twitter (2207).