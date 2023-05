Cartas en papel de periódico

A sección de cartas ao director dun xornal é un espazo a disposición dos lectores para manifestar a súa opinión ou facer achegas á información diaria. É o recuncho máis plural do periódico porque nel conflúen persoas de ideoloxía moi diversa, cada unha co seu exclusivo punto de vista. Escriben cos únicos límites do respecto e do espazo disponible, que sempre resulta escaso para quen ten tanto que contar.

Os lectores enriquecen os xornais a través destas cartas. Chegan a onde o xornalista non pode, ao interior de cada casa e de cada persoa. Son moitos pares de ollos atentos ao que acontece e moitas voces reclamando o que debería acontecer. Milleiros de conciencias pensando á vez, bolígrafos de distintas cores expresando ideas e reflexións.

Hai persoas que levan máis tempo publicando textos que a maioría dos xornalistas que compoñen a redacción do xornal. Son constantes, sempre están atentos á actualidade e incluso teñen un público fiel. Outros levan menos tempo de actividade epistolar, pero colléronlle gusto e prometen moitas entregas.

A opinión enriquece e a dos lectores de El Progreso, ademais, agradécese porque contribúen a que o xornal sexa máis plural, cercano, completo e de todos.

César Quijada Ruiz: "Hice nodos. Enviaba cintas en tren a Madrid y perdían actualidad por el camino"

César Quijada. XESÚS PONTE

Ten especial facilidade para detectar os temas que poden ser de interese para o público, un don que se adestra coa práctica. César Quijada Ruiz é fotógrafo profesional e foi durante 34 anos cámara de TVE. Era corresponsal en Lugo e percorreu toda a provincia na procura de información para contarlle ao mundo. Aos seus 92 anos conserva o bo ollo para a actualidade e mostra diso son as cartas que periodicamente lle envía ao director de El Progreso.

Sempre lle gustou escribir. Di que a súa nai era mestra e que se preocupou por ensinarlle a facelo. Ao longo da vida foi apuntando anécdotas que hoxe lle gusta recordar nalgúns dos seus escritos.

Lamenta ter perdido un diario que elaborou con moito esforzo, pero "se estropeó el ordenador", esas tecnoloxías que ás veces non están á altura dun bolígrafo e un papel.

Foi ata a súa xubilación o responsable do estudo de fotografía Juan José de Lugo. Case todo o mundo o coñece por ese nome, aínda que el aclara que "Juan José era el dueño anterior. Yo me llamo César, pero conservé el nombre del negocio y por eso mucha gente está confundida. Cuando me llaman Juan José respondo".

Nese estudio viviu a evolución da tecnoloxía da imaxe paso a paso. "Yo hice nodos", apunta para contextualizar os seus inicios aínda na ditadura. "Empecé trabajando con cintas de cine. Las enviaba por tren a Madrid y casi nunca llegaban a emitirse porque perdían actualidad por el camino", comenta. Para o No-do cubriu "algunos deportes y la inauguración de Frigsa", entre outros acontecementos.

Despois as cintas ían para Santiago, "venía un taxista a buscarlas". A tecnoloxía foi cambiando. Do cine mudaron "a VHS, luego digital y después ya emitíamos desde Lugo".

César Quijada tiña que estar atento a todo o que pasaba na provincia, pero tamén facía traballos fóra. "Un domingo iba a Vigo y otro a A Coruña. Nos juntábamos los cámaras de las cuatro provincias para retrasmitir los partidos de fútbol del Celta y del Deportivo", lembra. Non lle importaba viaxar porque lle gustaba o fútbol, pero apunta que "el camino no era como hoy y los coches tampoco. Llegar de Lugo a Vigo llevaba medio día".

Con case un século de vivencias na retina, César Quijada desfruta comentando as anécdotas que lle resultan curiosas, aquelas que cre que poden suscitar lembranzas noutros lucenses, ou temas que requiren unha reflexión en voz alta. "Busco solución a mi manera", afirma.

Aurita Novo Varela: "Fun concelleira 20 anos, a primeira muller na corporación de Monterroso"

Aurita Novo Varela.

Aurita Novo Varela é de Monterroso e ten 92 anos. Di que le El Progreso "desde que tiña dúas páxinas" e axuda a escribilo sempre que se lle cruza por diante un tema que lle apetece comentar. Estes días está preparando un texto para publicar con motivo do Día da Nai, porque considera necesario chamar a atención "sobre o papel da nai na vida".

Ela non ten fillos, di con honra que é "solteira e sen compromiso", pero axudou a criar moitos nenos. "A miña irmá emigrou a Francia e eu quedei coas súas dúas fillas", conta. Pero fóra da casa houbo moitos máis nenos ao cargo de Aurita Novo porque traballou "sempre nas escolas. Eu non son mestra, pero daquela non facía falta ter unha oposición para ensinar. Estaba nomeada como substituta e chamábanme cando faltaba unha mestra nalgunha escola", lembra.

É unha muller inqueda e calquera tema lle suscita unha reflexión. Un dos máis recentes foi o falecemento dalgúns achegados, circunstancia que lle fixo pensar que "está desaparecendo a xeración de ferro para dar paso á de cristal". Quixo compartir ese pensamento cos lectores de El Progreso e escribiu unha carta.

Son ideas que Aurita Novo plasma nun papel con moito xeito, pero tamén con gran esforzo. "A cabeza funcióname ben, pero a vista non. Teño que escribir con axuda dunha lupa", explica. Faino á man, pero ten o apoio dunha sobriña para pasar os textos a ordenador. Ten ese detalle para facilitar o tratamento dos escritos para a súa publicación no xornal. "Aínda non aprendín a traballar con esas tecnoloxías", apunta entre risas.

Aos seus 92 anos, Aurita Novo ten moito que contar. Calquera con esa idade tería, pero é que ademais ela non perdeu o tempo. Foi a primeira muller concelleira en Monterroso. "Presenteime nas primeiras eleccións da democracia e estiven 20 anos na corporación municipal". Varias décadas despois, aínda lle segue interesando a política local, pero lamenta que "en Monterroso desapareceu aquela concordia coa que se traballaba antes e agora hai moito conflito entre os partidos".

É unha muller de conversa fluída e bo humor. Di que non sabe escribir, pero é sabido que a modestia e o bo senso van habitualmente unidos. Para mostra, as súas cartas.

Chao de Zarrido: "Escribir é unha liberación, unha maneira de expresar un recordo, un sentir"

Chao de Zarrido. XESÚS PONTE

Manuel Pérez López escribe co pseudónimo Chao de Zarrido. Di que sempre lle gustou "emborronar cuartillas". Explica que para el é "unha liberación, unha maneira de expresar un recordo, un sentir". Non é alleo ao sector xornalístico, pois durante 37 anos traballou no departamento administrativo de El Progreso.

Aínda que o seu cometido non tiña que ver coa redacción, sempre buscou o xeito de escribir. "Como tiña afección polas letras escribía algunha columna de vez en cando. Na desaparecida Hoja del Lunes facía a sección La voz de la afición. Eran entrevistas aos afeccionados que ían aos partidos de fútbol. E máis tarde, na sección de Deportes de El Progreso tiña o espazo Los gallegos, con análises sobre os equipos galegos do momento".

Pasou pola escritura a man, a máquina e atopou no ordenador "un muro de contención. Non quixen meterme niso. A informática non me gustou nunca e cando chegou optei por xubilarme, aos 60 anos".

Pero o gusto por escribir non o perdeu e con frecuencia remexe nos seus recordos para compoñer algunha carta, tecleada a máquina, que envía ao director de El Progreso por vía postal. "Teño o buzón moi a man, a 50 metros da casa", di entre risas.

Ten preferencia polos temas históricos, polas lembranzas do medio rural de antano. "Eu nacín na aldea, no Valadouro. Daquela a agricultura era importante aínda que os medios eran rudimentarios. O máis novidoso que había era o arado de ferro, pero o normal era usar o romano, o de pau".

Daqueles tempos lembra as segas, as mallas, a relevancia do gando salvaxe nos montes da Mariña, as bestas que cada verán había que xuntar para a rapa. "Son temas que me gustan, que me veñen á mente de xeito espontáneo. O único que procuro é fuxir da política porque xa satura. Todo está politizado e eu non quero contribuír a iso", explica.

Os seus escritos teñen lectores fieis. "A xente que me coñece ás veces fai comentarios. Sempre para ben, de loanza, supoño que por educación", bromea.

E en todo este tempo, Manuel Pérez nunca utilizou o seu nome para asinar os seus escritos. Xa desde os comezos, nos anos 60, escribe co pseudónimo Chao de Zarrido. "É un lugar situado nun monte do Valadouro, na parroquia de Santa Cruz, onde eu nacín". Unha referencia ás raíces que lle serve para non perder de vista a súa orixe.

Marina Paz Sanjurjo: "Era o xeito de buscar sentido a aquela dor tan grande cando morreu o meu home"

Marina Paz Sanjurjo.

Marina Paz Sanjurjo leva case 40 anos publicando cartas en El Progreso. O seu home morreu en 1984 e pouco despois comezou ela a escribir. "Era o xeito de buscar sentido a aquela dor tan grande que tiña. Valeume moito", afirma. "Neses escritos tiña moi presente o recordo del, que me valía de apoio, e tamén quería que o tivesen as miñas fillas", explica. Quedou viúva "moi nova e con dúas nenas. O deber de dous recae nunha persoa soa e foi duro, pero sempre estivemos ben", apunta.

Ao enfermar o seu home, Marina Paz Sanjurjo empezou a traballar de telefonista. "Ata ese momento dedicábame ás miñas fillas, que para min era un pracer, pero tiven que buscarme a vida. E traballei ata os 70 anos, como telefonista en varios hospitais".

Agora ten 80 e "máis tempo para escribir. Cando me vén a inspiración non teño que esperar a rematar o que estou facendo, plásmoo no momento", apunta.

E esa inspiración da que fala pode chegarlle en calquera instante porque di que o que lle preocupa son "as cousas da vida, a sociedade. A miña gran preocupación é a xuventude, o camiño que leva, a educación, a familia… non escribo sobre min nin sobre temas persoais, senón sobre cuestións que lle afectan a toda a sociedade".

E cada carta ao director que se publica en El Progreso é unha páxina máis dunha serie de tomos que Marina Paz vai encadernando e gardando. "Fixen uns libriños co que se vai publicando", explica.

Pero non só saen cartas do puño e letra de Marina Paz. Tamén está preparando uns textos para os seus netos. "Teñen curiosidade por saber cousas do pasado e sempre me preguntan. Quero contarlles como foi a miña xuventude, como coñecín o seu avó, como nos namoramos... porque o de namorarse segue sendo igual, iso non cambiou co tempo", afirma.

Fernando Casanova Santos: "Quero dar a miña opinión, pero tamén suscitar a reflexión de quen o lea"

Fernando Casanova Santos.

Leva máis tempo escribindo en El Progreso que a maioría dos xornalistas que hai en nómina. "Empecei hai máis de 30 anos. O meu pai era corresponsal de El Progreso en Outeiro de Rei e a min xa de pequeno me gustaba o que el facía", relata. Nalgún momento quixo ser xornalista, pero ao final tomou outro camiño laboral e na actualidade é profesor de inglés nun colexio de Lugo.

A Fernando Casanova gústalle a política e ese é o tema central da maioría das súas cartas. "Cando escribo quero dar a miña opinión, pero tamén suscitar a reflexión de quen a lea porque considero que algúns temas requiren que se lles dea unha volta ou que se repare nalgún detalle", comenta.

Ás veces, as súas reflexións non caben nas 20 liñas dunha carta ao director e neses casos Fernando Casanova ten escrito e publicado artigos de opinión máis amplos.

"Leo moito sobre política e de aí parten as miñas reflexións", cando un tema lle resulta atractivo ou lle suscita un pensamento que non está contemplado.

Tras tantos anos escribindo, xa ten lectores asiduos que non deixan pasar un texto que leve o seu nome. Algunha vez téñenllos comentado pola rúa e mesmo ten recibido réplicas a través doutras cartas. En definitiva, Fernando Casanova xa conseguiu esa pretendida reflexión que busca nos seus lectores.

María Isabel Ferreiro: "Gústame a crítica social e quero dar unha visión real do que acontece no día a día"

María Isabel Ferreiro Rodríguez.

Di que a súa afección por escribir cartas ao director deriva directamente do seu gusto pola "crítica social" e da intención de dar a coñecer "unha visión real do que acontece no día a día". Conta que procura "ser imparcial, falar nunha linguaxe sinxela e plasmar a miña opinión e o sentir da sociedade á que escoito".

María Isabel Ferreiro Rodrígugez leva case tres décadas vinculada ao mundo educativo. É orientadora nun colexio de Lugo, antes foi directora doutros dous e mestra en distintos centros educativos de Galicia. Con anterioridade tivo contacto con outro ámbito laboral totalmente diferente, como auxiliar de enfermería nun hospital. Explica que este percorrido profesional diverso lle permite falar con coñecemento dos temas que trata nos seus escritos e dar visibilidade a carencias que detecta na sociedade.

"Teño vocación social e quero reflexar as vivencias da sociedade", afirma, e mesmo recoñece que lle gustaría "ter un espazo propio na prensa para facer crónica social en relación á inclusión".

Carencias sociais, educación, sanidade e política municipal nutren gran parte dos seus escritos. Considera que as súas vivencias e o feito de ser "potente lectora de prensa diaria" lle dan a solvencia suficiente para abordar estes asuntos. "Gústame adentrarme nos temas e falar deles con rigor". E engade que por motivos laborais relaciónase "con moitas asociacións e recollo información de vivencias reais. Teño moi boa coordinación cos traballadores sociais do Concello e dos centros de saúde, outra visión e realidade".

María Isabel Ferreiro ten escrito tamén necroloxías. Considera que "un recoñecemento persoal da persoa falecida levanta a moral aos seus familiares" e nestes casos di que intenta facer "un retrato inolvidable que revele detalles sobresalientes da vida da persoa que nos deixa".

María T. Méndez: "Cuando veo las noticias pienso lo que yo le contestaría a esa gente y lo escribo"

María T. Méndez

María T. Méndez conta que sempre lle gustou escribir. Lembra que xa nos seus tempos de estudante "tenía buenas notas en redacción en el colegio". Pero os seus textos non viron a luz ata hai pouco, cando atopou o xeito de expresar a súa opinión a través do xornal. "La tecnología no va conmigo, no pongo interés y no manejo las redes sociales, que es donde mucha gente opina. Pero a través del periódico encuentro un modo de desahogar, aunque no me hagan caso", apunta.

Esta lucense explica que non pode reprimir as ganas de dar a súa opinión "cuando veo lo que pasa porque me pongo de mal genio. Cuando veo las noticias en la televisión pienso lo que yo le contestaría a esa gente y eso es precisamente lo que escribo".

María T. Méndez é especialmente crítica coa política estatal e avanza que seguirá redactando cartas para publicar no xornal mentres os gobernantes lle dean motivos para facelo. "Simplemente doy mi opinión cuando no me gusta lo que veo, con respeto, y agradezco las facilidades que El Progreso me da para expresar mi manera de pensar".