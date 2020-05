Un carril de la Ronda se convertirá en acera entre las calles Santiago y Vilalba

Más allá de las peatonalizaciones exprés ideadas para permitir la colocación de terrazas, el Concello tiene ya las líneas trazadas para desarrollar la peatonalización de varias calles de la ciudad. El teniente de alcalde y responsable de movilidad, Rubén Arroxo, anunció este jueves estos proyectos en el transcurso de un debate con varios periodistas y que se retransmitió en directo por Facebook.

El primer proyecto que se llevará a cabo será la anunciada peatonalización de la calle Quiroga Ballesteros, que se pondrá en marcha en un plazo de dos meses.

A lo largo de este año, hacia finales, se espera también eliminar los coches de A Mosqueira hasta la puerta de San Pedro. A este nuevo tramo peatonal, se uniría otro más: el comprendido entre la puerta de Santiago y la calle Vilalba, donde se convertiría uno de los dos carriles en una acera.

"O primeiro tramo onde queremos facer obra civil é o comprendido entre a rúa Santiago e a rúa Vilalba. Aí queremos facer unha beirarrúa que ocupe o carril esquerdo. Coa peonalización dun carril que estamos a ter agora, polo tema do coronavirus, demostrouse que esa zona absorbe moi ben o tráfico nun só carril, polo tanto poderíase facer. Por outra parte, é un sitio axeitado porque os vehículos pasan rozando a muralla", explicaba Rubén Arroxo, durante su intervención en el debate.

El Ayuntamiento pretende también que un carril de la Ronda da Muralla se convierta en peatonal, tal y como está ahora, dentro del plan para lograr para Lugo otro tipo de movilidad. La oportunidad que, en este sentido, brindó el coronavirus será aprovechada no solo para cambiar el aspecto de la ciudad sino también como experimento para comprobar el resultado de la peatonalización en el tráfico.

"Agora mesmo, hai unha semipeonalización da Ronda da Muralla nun carril, que supón dous quilómetros e medio. Os chineses din que crise e oportunidade son a mesma palabra e isto pódese aplicara aquí. Estamos a ver, con esta medida que puxemos en marcha, que a xente usa o carril peonil para andar e tamén estamos a ver como funciona o tráfico e a peonalización en diversos tramos da ronda. No cruce que hai entre as rúas do Teatro e de Castelao, trataremos de cambiar o semáforo para que estea máis tempo en verde e non se xunten tantos coches. Tamén, cando se peonalice A Mosqueira, reducirase o tráfico na ronda. A idea é que esta iniciativa que puxemos en marcha agora, coa semipeonalización da Ronda da Muralla, perdure no tempo", afirmaba Rubén Arroxo.

El teniente de alcalde justificó esta decisión de peatonalizar parte de la Ronda de la Muralla en que "o monumento precisa dignidade". Recordó, además, que la zona de A Mosqueira podrá tener, una vez que se vea libre de coches, múltiples usos "pois valerá tanto para instalar alí terrazas, como para sentar a ler nun banco, pasear, ou presenciar un concerto ou unha obra de teatro", manifestó.

ORDENANZA. El Concello piensa también aprobar, en los próximos meses, la modificación de la ordenanza actual de circulación con el objetivo de regularizar, entre otras cosas, el uso del patinete eléctrico como medio alternativo de transporte y que, a la vez, no suponga un peligro para los peatones.

Arroxo anunció que, también antes de que finalice el año, se va a reformular el plan de transporte urbano con el objetivo de acercar los barrios de la periferia, especialmente, por la zona de Garabolos y A Milagrosa, al centro. "Antes de que empece o curso, queremos sacar o tema dos buses. É moi importante que os que vivan en Garabolos e toda nesa zona da Milagrosa e da avenida da Coruña, onde se concentra unha gran parte da poboación, teñan un bus cada dez ou quince minutos hacia o centro. Desta maneira, moita xente deixaría de usar o coche, non habería que buscar aparcamento nin tampouco pagar parking. Esa sería a base dunha cidade como Lugo e despois, falaremos de comunicar o extrarradio co centro tamén", señaló Arroxo.

Semipeatonalización: se hará en Fingoi y en A Milagrosa

El Concello también planea crear zonas de convivencia de vehículos y peatones convirtiendo varias calles en semipeatonales. "No interior de supermazás, crearemos zonas 20, que serán zonas residenciais de convivencia entre peóns e vehículos que vaian a garaxes ou a unha zona de carga e descarga», anunció el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, en el debate sobre la peatonalización con periodistas.



ZONAS. Las zonas candidatas a semipeatonalizarse serían dos: la comprendida entre la avenida da Coruña, Camiño Real, Gravador Castro Gil, Pintora Julia Minguillón y la rúa Milagrosa, y también la que hay entre las viviendas del grupo de La Paz y la Ronda de Fingoi.



"Todos eses entornos daríannos para crear un paseo de convivencia e tamén fariamos outro itinerario para os vehículos", insistió Arroxo. Nuevo modelo Esos planes para la zona de la Avenida da Coruña y Fingoi son novedosos y suponen una apuesta por abrir espacios peatonales en áreas en las que no se planteaba hasta el momento.