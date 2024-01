El carril bici sufre desperfectos tras año y medio con muy poco uso

Año y medio después de que se diera por finalizada la construcción del carril bici, una senda de 14 kilómetros que discurre por las zonas oeste y norte de la ciudad, los desperfectos son visibles en varios lugares y tienen cierta envergadura, sobre todo por el poco tiempo que ha transcurrido desde que se acabó y por el escaso uso que tiene por parte de los ciclistas.

Es, más bien, el mal uso del itinerario ciclista que hacen algunos ciudadanos lo que está provocando su deterioro, ya que es frecuente ver coches aparcados sobre él. Sucede, por ejemplo, en muchas calles del barrio de A Residencia o frente al supermercado que hay en la Ronda do Carme, cerca de Fonte dos Ranchos.

Los separadores negros que van fijados al suelo para evitar que los coches pisen el carril bici están rotos o levantados en algunas zonas y en otras directamente han desaparecido, como se puede ver en la Rúa Germán Alonso y también en algún tramo de la Ronda do Carme.

En esas y otras zonas se puede ver también falta de pintura, tanto de la verde como de la roja, color que señaliza las intersecciones.

La pintura fue un problema desde el primer momento. Su aplicación ya supuso una dificultad, según las explicaciones que la empresa y el Concello fueron dando. Eran necesarias varias capas y tiempo seco entre una y otra para que fijaran bien. En algunas zonas fue necesario aplicar más de esas cinco capas y, cuando aún no han pasado dos años de la obra, la pintura vuelve a estar levantada en algunos lugares.

El gobierno local explicó que la obra está en garantía y que ya ha contactado con la empresa que la llevó a cabo para subsane los desperfectos que están apareciendo. Una de las actuaciones que está prevista es el repintado. Para eso es necesario disponer de un equipo específico de trabajo durante varios días seguidos en los que no haya precipitaciones.

La construcción del carril bici fue adjudicada a la empresa lalinense Taboada y Ramos en enero de 2021, por 1,2 millones de euros y un plazo de seis meses. Esta firma se ocupó de la parte de obra más física (colocación de separadores, adecuación de aceras, habilitación de nuevos aparcamientos...) y subcontrató el repintado a la empresa de Gijón Impercanal, que está especializada en la aplicación del material propio de estas sendas ciclistas, el Composan. Es la empresa que también hizo el carril bici de Vigo, por ejemplo.

El carril bici lucense, cuja ejecución estaba estimada en medio año, se demoró mucho y no se dio por concluida hasta dos años después. También costó más de lo que se había previsto. Este verano, el Concello hizo una liquidación de 109.000 euros y otra de 90.000, esta por revisión de precios, ya que los materiales se encarecieron durante el transcurso de la obra.

Pero más allá de las circunstancias que afectaron a la obra, el mayor obstáculo al que se enfrentró el carril bici, y lo sigue haciendo, es la falta de aceptación y de uso por parte de los ciudadanos.

Carril bici en Germán Alonso, donde faltan separadores. X.PONTE

El trazado de la senda ciclista no está en los itinerarios reales o potenciales más habituales de los ciudadanos. Además, tiene zonas de una pendiente considerable, entre algún otro hándicap.

El recorrido del carril bici fue preestablecido porque fue una obra que formaba parte de un conjunto de actuaciones cofinanciadas por la UE (al 80%) para llevar a cabo en una concreta de la ciudad. Se enmarcaron dentro de la estrategia Dusi Lugo Muramiñae, que buscaba mejorar la conexión del centro urbano con la zona del río y para favorecer el desarrollo económico y la integración social de los barrios del noroeste de la ciudad.

La UE concedió diez millones de euros a Lugo para un plan que incluyó un paquete muy heterogéneo de proyectos, algunos más visibles que otros (se destinó dinero también para la administración electrónica, por ejemplo) y también con distinto grado de aceptación por parte de los ciudadanos.

El carril bici tuvo épocas de mucha contestación porque en algunas calles supuso eliminar plazas de aparcamiento o arrancar árboles, que fueron transplantados en otros lugares, según explicó el Concello. Este también intentó compensar la supresión de aparcamiento con la construcción de estacionamientos disuasorios en las cercanías. El carril discurre en buena medida por zonas de la ciudad que fueron construidas hace décadas y cuyas calles no son muy amplias, lo que agrava el problema de falta de espacio.

A todo ello se suma que Lugo es un lugar donde está poco extendido el uso de la bicicleta como medio para desplazarse, por lo que, con todas estas circunstancias, el carril bici está muy infrautilizado. La intención del gobierno local es llevar a cabo medidas para promocionarlo.

Multas de 200 euros por aparcar sobre él

El Reglamento General de Circulación prevé 200 euros de sanción por aparcar sobre el carril bici. El PP pidió hace unos meses una norma municipal propia para ordenar el uso de la senda ciclista y el gobierno informó entonces de que está modificando la ordenanza de circulación actual para incluir los cambios en la movilidad que se fueron introduciendo y los que vendrán. Hay que recordar que el casco histórico será zona de bajas emisiones y el tráfico se restringirá, en consonancia con la peatonalización que se está acometiendo..



El gobierno local destaca el esfuerzo que hizo para mejorar la señalización del carril en algunas zonas. En la Ronda do Carme, donde el carril va pegado a una hilera de aparcamiento, se colocaron señales para aconsejar la apertura de la puerta del acompañante a la holandesa y así no golpear a los ciclistas. También se colocaron carteles aclaratorios de las luces de los semáforos de bicis. El lugar elegido para hacer el carril bici en la Ronda do Carme es especialmente incomprendido por los ciudadanos, ya que existe una mediana que lo podría haber acogido.