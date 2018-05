Un carril bici rompepiernas

"Eu utilizo moito a bici para moverme por Lugo e non son capaz de subila. Unha vez, e aínda era novo, subina e casi vomito cando cheguei arriba", confesaba este martes un usuario de bicicleta sobre la Rúa Santiago, una de las vías con pendiente considerable que contarán con carril bici.

El plan del Ayuntamiento de crear un nuevo carril de 15 kilómetros que sirva para conectar río y ciudad ha sido recibido con críticas abiertas por parte de la oposición y con reservas por parte de los usuarios de bicicletas, que celebran que se promocione y facilite su uso pero se preguntan si el itinerario propuesto es el más adecuado.

La principal preocupación es la de las cuestas y el propio trazado. Todos reconocen que la pendiente es imposible de eludir si lo de que se trata es de subir desde el río pero, precisamente, ponen en duda que haya que empezar por ahí. "É unha pena que non se decidiran por conectar Garabolos co campus universitario a través dun carril bici, de xeito que fora pola Avenida da Coruña, Ronda, Ramón Ferreiro e Avenida de Madrid. Sería muy utilizado, discurre en chan e accesible a todos, que é do que se trata", dice este ciclista, al tiempo que recuerda que, si lo que se quiere es incrementar el uso de la bicicleta para el día a día, en actividades cotidianas como ir al trabajo o a clase, es imprescindible que el carril cruce la ciudad y que no eluda al centro.

Federación vecinal

Jesús Vázquez apoya que se vaya a un modelo de ciudad cada vez más para peatones y menos para conductores

Precisamente esa, la del carril de Norte a Sur, fue en su momento una de las demandas de Masa Crítica, la asociación que promueve el uso de la bicicleta en Lugo. Hace dos años hicieron llegar sus propuestas al pleno y en estas ya se incluía la reducción de la velocidad en la Ronda a 30 kilómetros por hora como única forma de permitir la convivencia de bicicletas y vehículos en una de las vías más transitadas de la ciudad.

También pidieron en su momento que se uniera por otro carril bici O Ceao e Infanta Elena, que la Avenida da Coruña solo tuviera tráfico de salida de la ciudad y que se fomentara el uso de ese medio de transporte, entre otras medidas.

Masa Crítica tiene previsto revisar la nueva propuesta del Concello este jueves y pronunciarse al respecto, pero inicialmente sus miembros valoran que se incremente el carril bici.

FEDERACIÓN VECINAL. Por su parte, el presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez, aseguró este martes que la iniciativa de crear ese carril bici "coincide plenamente" con su modelo de ciudad. Cree que debe ser "cada vez más para los peatones y cada vez menos para los conductores", razón por la que el hecho de que se peatonalicen zonas, se mejore el transporte público o se promocione la utilización de la bicicleta le parecen medidas positivas.

"Sé que no es una opinión muy popular entre muchos que usan constantemente el coche para todo, pero yo creo que hay que dejar más el coche e ir a los sitios andando", dice.

Reconoce que quizás el nuevo carril bici no vaya a tener muchísimos usuarios en determinados momentos. "Veo que puede tener dificultades. Lugo tiene un clima complicado y, especialmente en invierno, puede que no se le dé mucho uso", admite. Pese a todo, no tiene ninguna duda de que se trata de un proyecto que puede ser muy positivo, aún con la resistencia al cambio de muchos.

Comerciantes

José María Seijas lamenta la supresión de plazas de aparcamiento y duda de que vaya a tener usuarios con el trazado propuesto

A su juicio, todos los proyectos encaminados a reducir el uso del coche tienen inicialmente una acogida negativa, pero acaban por ser valorados. Explica que le pasa inicialmente tanto a las calles peatonales como a la reducción de velocidad de vías como la Ronda, pero también destaca que, habitualmente, pasado un tiempo la gente tiende a olvidar su oposición inicial.

Por su parte, el presidente de la Federación de Comercio, José María Seijas, considera que, antes que el carril bici, habría "otras actuaciones más prioritarias". Reconoce que al colectivo que representa, la eliminación de plazas de aparcamiento –que el PP ha calculado en 523– no le conviene, pero al margen de eso, se pregunta si no hay otras necesidades más acuciantes. "Creo que, antes de un proyecto así, habría que hacer un estudio para saber, de verdad, cuántos usuarios va a tener", dice.

El tiempo, frío y lluvioso en invierno, y la escasa costumbre hace que dude de que vaya a darse mucho uso al carril bici, pero, aunque así fuera, considera que el trazado no es el ideal. "Con calles con tanta pendiente como la Rúa Santiago lo pueden utilizar unos pocos. La gente mayor que quisiera usar la bici no podría hacerlo porque no pueden enfrentarse a esas cuestas", explica.

En concreto, con respecto a la supresión de huecos para estacionar para poder instalar el carril bici en algunas vías, se pregunta si, dado el problema que hay para encontrar plaza en algunas zonas, no sería conveniente dar solución a esa cuestión antes de avanzar con otra.

Algunas de las propuestas



Xermán Alonso: Dos direcciones

Se hará un carril en la parte izquierda, en el que podrán circular bicicletas en ambos sentidos. Aunque se pretendía hacer uno en cada lado, se renuncia a la idea para no eliminar todos los aparcamientos y contenedores.



Acceso a O Palomar: Tráfico de bicis

El Concello hará un carril bici de dos direcciones en el lado derecho de la calzada, con un ancho de 3 metros y dejando 3,5 metros para vehículos. Es la conexión con el río con menos pendiente.



Parque, Ombreiro y Rúa Santiago: Pavimentación y pendiente

En las cuestas del Parque se harán obras de repavimentado para mejorar el firme. Desde Marqués de Ombreiro las subidas son pronunciadas, al igual que en Rúa Santiago, que contará con un carril bici de subida, pero en la que los ciclistas compartirán espacio con los conductores en la bajada.