Es la cara B de la ayuda al desarrollo. La construcción de carreteras que, en los últimos veinte años, permitió comunicar a comunidades indígenas de Guatemala y México con los servicios del mundo desarrollado está ahora abriendo paso a la malnutrición.

Lorenzo Mariano Juárez, doctor en Antropología y miembro del comité científico de la ONG Acción contra el Hambre, en Sudamérica, habló este jueves de este tema en unas jornadas de Humanidades que continúan este viernes, de diez a una, con tres intervenciones más sobre experiencias de salud en los campos de refugiados saharauis, el reto del envejecimiento poblacional y religiosidad popular.

Desarrolló una investigación sobre la alimentación de indígenas de Guatemala y México receptores de ayudas para el desarrollo. ¿A qué conclusiones llegó?

A que estas comunidades pasaron de la desnutrición a la malnutrición mediante el consumo, en los últimos años, de productos no saludables, de comida chatarra. Es decir, refrescos de cola, golosinas, patatas fritas... consecuencia, en parte, de los programas de ayuda al desarrollo.

¿Cómo se dio ese paso?

A través de estos programas, se abrieron carreteras en sitios muy remotos y eso propició, en los últimos años, el acceso a todo este tipo de comida a través del transporte. Es lo que llamamos la Transición Alimentaria y Nutricional, que en España se produjo en un periodo de 40 años, cuando pasamos de comer legumbres a diario a zamparnos un par de Donuts y allí se hizo en menos de una década pasando de la tortilla de maíz con frijoles a los procesados.

¿Qué consecuencias trajo esto en la salud de los miembros de estas comunidades indígenas?

Se produjo una doble carga de malnutrición. Es decir, hay niños con problemas de desnutrición y madres obesas a consecuencia de esta nueva forma de alimentarse. En los últimos años, se quintuplicaron las cifras de obesidad. Si en España, una de cada cinco personas es obesa; allí, lo son seis de cada diez. Apareció el síndrome de obesidad a sitios donde hace veinte años no llegaba el camión que les lleva ahora las bolsas de patatas y de ganchitos.

¿Y qué análisis antropológico hace de esta evidencia?

Que la cultura determina las elecciones alimentarias de una comunidad. O sea, los diferentes elementos que hacen que sean más apetecibles unos alimentos que otros. En 2001, los programas de desarrollo llevaron a estas zonas varios paquetes con latas de atún que ellos llamaban "latún", pero sin éxito. Comentaban: "Dicen que eso se come, pero yo no lo veo". También hubo otro proyecto de criar conejos porque, al reproducirse fácilmente, dotaban de carne a las comunidades, pero volvió a fracasar. En este caso, los comentarios eran: "Son muy bonitos, ¡cómo se van a matar! Eso no es comida". Y ahora el consumo de los refrescos también obedece a una cuestión cultural.

¿Pero qué aporta este tipo de "comida chatarra" a los indígenas?

A veces, se hace solo por prestigio, para mostrar a los demás que ellos también los pueden comprar. Son varios conceptos unidos: desarrollo, prestigio y posición social y la falsa idea de modernidad relacionada con este consumo.

¿Eso no se arregla con educación?

No siempre. Sobre esto hay la metáfora de los recipientes vacíos. Se decía que la cooperación al desarrollo era como llenar de información una cabeza vacía y eso es erróneo. Por ejemplo, en nuestra cultura, no hay nadie que no sepa que fumar es malo pero puedes ver a una embarazada haciéndolo. Así que la educación compite también con elementos sociales y culturales en nuestras decisiones. Lo mismo ocurre con el uso de los móviles en niños, por ejemplo.