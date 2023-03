La carretera del Rato soporta 4.000 coches al día

La carretera del Rato registra actualmente unos 4.000 coches diarios en una jornada laborable, según la medición realizada por la Diputación, titular de esta vía, a principios de este mes. Es una cifra que justifica la construcción de una vía de alta capacidad como la Ronda Este, proyectada por la Xunta, sostiene el presidente de la institución provincial, José Tomé, que este martes afirmó que la Diputación "irá da man do Concello" en este asunto "porque o que sexa bo para o Concello vai ser bo para a Deputación", dijo.

La Xunta sacó a información pública hace unas semanas el proyecto del tramo que falta por hacer de esta circunvalación de la ciudad, que se extenderá desde A Tolda hasta la carretera de A Fonsagrada, en medio de una gran controversia. Colectivos ambientales y partidos políticos como Cs y el BNG se oponen a ella por el impacto que tendrá en una zona de bosques autóctonos que es Reserva de la Biosfera y en la parte final del paseo del Rato.

La Diputación, como institución que está al frente del órgano rector de la Reserva da Biosfera Terras do Miño, tendrá que pronunciarse sobre este proyecto, pero este aún está siendo analizado por sus técnicos, informó el equipo de Tomé el martes por la tarde después de que, unas horas antes, el socialista fuera mucho más tajante ante los medios de comunicación al ser preguntado por la posición de la institución en asunto.

En esas primeras declaraciones, a la vez que afirmaba que la Diputación "vai da man do Concello" en este tema, Tomé también señalaba que, si el proyecto de la Ronda Este se atiene al PXOM, habría que materializarlo porque no hacerlo "sería unha ilegalidade". "É que alguén tiña que haber feito esas alegacións para modificar o trazado, e agora hai que aplicar o PXOM, porque se non estaríamos cometendo unha ilegalidade", señaló.

La infraestructura sigue el trazado que fue recogido en su día en el PXOM que aprobaron el PSOE y el PP y, cuando hace años la Xunta presentó el proyecto, incluido el del tramo que falta, ningún partido político mostró oposición a él.

La Diputación tiene de plazo hasta el 18 de abril para emitir su informe y presentar alegaciones al proyecto si lo considera oportuno, al igual que el Concello y el resto de organismos que deben pronunciarse, como la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. En realidad puede hacer alegaciones cualquier colectivo o ciudadano y se esperan de organismos y colectivos como Adega.

La Xunta hizo modificaciones en el trazado y en el proyecto constructivo respecto al diseñado hace años para disminuir el impacto ambiental de esta infraestructura y hacerla menos visible desde el parque del Rato, pero en la parte final de este será cruzado por un viaducto de 120 metros de largo. Se prevé expropiar 135 fincas que suman 202.724 metros cuadrados. Algunos de los terrenos que habrá que ocupar son propiedad de la Diputación.

El Concello todavía no tiene una posición sobre el proyecto

La alcaldesa, Lara Méndez, reiteró que terminar la Ronda Este es una necesidad para Lugo, pero insistió en que la vía debe ejecutarse de la forma que menos afecte al territorio. El Concello hará las alegaciones que considere oportunas, pero de momento todavía no tiene una posición porque el proyecto está siendo estudiado por sus técnicos, explicó la regidora.

Méndez lamentó que el proyecto no fuera consensuado antes con el Concello y que ni siquiera le fuera entregado antes de ser publicado, lo que supone tratar a la administración local "como un espectador máis".