Carrera de obstáculos en Meilán

Numerosos vecinos de la parroquia de Meilán protestan por el estado de las pistas municipales de la parroquia, inundadas por baches y piedras que suponen un peligro para la circulación.

"Non se poden esquivar porque ocupan toda a carretera, e xa levamos dous anos con esta problemática", reclaman los residentes de la zona.

Una situación que incluso empeora cuando llueve, ya que en zonas como Rubiana se inunda la carretera y las cunetas debido a lo descuidadas que están.

Esta situación también ocasiona destrozos en los vehículos de los vecinos que tienen que pasar todos los días por numerosos socavones para ir y volver del trabajo. "Hai xente que reventa as rodas e denuncia, pero parece que nunca se nos fai caso", manifiestan los residentes.

"Pégache o coche abaixo, e non podes ir á velocidade establecida se non queres fastidiar o vehículo. Parece que non se toman en serio o risco que supón para todos", añaden.

Afirman que la situación ya fue muchas veces puesta en conocimiento del Concello y que uno de los baches está denunciado desde hace meses. Incluso creen que se produjo la contratación de una empresa hace un tiempo, pero las carreteras siguen en el mismo estado que siempre. "Queren mandar xente para o rural, pero despois parece que somos os últimos nos que se pensa", reclaman. Entre otras denuncias se encuentra que el alcantarillado está mal puesto y que menos de la mitad de los diez o once barrios de esta parroquia tienen saneamiento.

ARREGLOS CASEROS. Ante la falta de respuesta por las instituciones, los afectados han tenido que recurrir a arreglos temporales como cubrir algunos socavones con tierra y grava, para evitar quedar atascados.

Los vecinos también se lamentan de la falta de limpieza de la maleza en los accesos al río. "Cos desbrozados pasa o mesmo. Contratan unha empresa, pero só desbrozan a vexetación das estradas; se queremos baixar ao río temos que preocuparnos por limpar nós mesmos. É unha vergoña", cuentan indignados.