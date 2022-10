Carrera hacia el matrimonio: "Quería que fose bonito e vistoso"

Jessica Piñeiro Castro reconoce que, de un tiempo a esta parte, las indirectas a su novio, Iago Álvarez Torrón, para que le pidiera matrimonio habían pasado a ser "directas" porque, reconoce, siempre le hizo "ilusión" casarse, pero lo que menos esperaba cuando el viernes por la noche llegó a la Praza Maior, lugar de salida del Rally San Froilán, era que su deseo se iba a cumplir. "Había moita familia e moitos amigos, pero no rally da casa é habitual. Si me estrañou que nos mandaran baixar do coche, pero como éramos os últimos pensei que nos querían dar algo de protagonismo", contaba este sábado por la tarde desde la zona de asistencia de la carrera en Outeiro de Rei. Porque Iago y Jessica son piloto y copiloto de la Escudería Galicia Motorsport.

Jessica confiesa que alucinó cuando Iago hincó la rodilla, le mostró un anillo e, implicando al público, dijo: "Se ela quere, pois...", Y cómo no, ella quiso. "Si, si...", alcanzó a decir tapándose la boca de la emoción y con la gente rompiendo en aplausos.

Cando ela se cansou de pedirme que lle pedira que casáramos, pedinllo eu, porque quixen agardar ao rally da casa, cuenta Iago

Iago asegura que lo suyo no era resistencia al matrimonio sino que lo que quería era sellar el compromiso de una forma especial y cuando ella menos se lo esperase. "Levaba todo o ano dicíndome se non lle ía pedir que casáramos e eu dicíalle que xa chegaría o momento. Quería esperar ao rally da casa. Cando ela se cansou de pedirme que llo pedira, pedinllo eu", cuenta con pillería. El cuándo lo tenía claro pero no tanto el cómo, por lo que echó mano de la organizadora, Maite Vilanova, de la Escudería Miño. "Quería que fose bonito e vistoso e que fose sorpresa e Maite propúxome facelo así", explica agradecido por su ayuda y la del speaker de la ceremonia de salida.

Iago y Jessica se conocieron hace cinco años. Primero fueron amigos, luego compañeros de carreras y desde hace casi tres años son pareja. Ella empezó como asistente de otro piloto, pero cuando Iago se quedó sin copiloto y le propuso correr con él aceptó porque con su antiguo compañero solo había apalabrado una carrera.

Desde entonces han participado ya en varias competiciones, aunque menos de las que les gustaría porque la afición es cara y sus sueldos modestos, dicen. Jessica es de Lugo y trabaja en Larsa, Iago es de O Corgo y es empleado de Recambios Fraín, por lo que está algo más próximo al mundo del automovilismo que ella.

Pasámolo moi ben no rally porque non fomos polo resultado senón a pasalo ben, e a xente animounos moito, explicó Jessica

En este Rally San Froilán salieron de últimos, pero en alguna otra competición, como la de la comarca de A Ulloa, Iago llegó a quedar primero de su categoría, la de menos de 1.100 centímetros cúbicos. En el de San Froilán, él corre desde el 2014 y para ella esta fue la segunda edición. En la próxima quizás compitan ya como matrimonio, aunque todavía no tienen fecha para la boda ni saben cómo la harán. "Polo civil si, e algo sinxelo, nada ostentoso", apunta Jessica. "Como nunca me puxen non teño moita idea, haberá que ir mirando cousiñas, porque a idea é que sexa para o ano ou como moi tarde para o seguinte", afirma Iago, que entre bromas niega que su intención sea seguir haciendo esperar a la novia.

"A carreira foi unha pasada"

La pedida de mano no restó concentración a la pareja, que disfrutó mucho de la competición, aunque esta vez estuvo un poco menos pendiente del resultado, confesó. "A xente animounos moitísimo, eu penso que tamén porque sabía que eramos os da voda".



La pedida fue muy comentada y el viernes Iago tenía más de 200 mensajes de whatsapp.