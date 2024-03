La carrera hacia el cielo

Asegura que ser cura fue un acontecimiento "inesperado". No figuraba en sus planes. Tampoco en sus descartes. Un día, a los 17 años, estaba en la habitación de su casa de Folgosa (O Corgo), donde nació hace 65 años. Describe la llamada de Dios en términos eléctricos: "Houbo un chispazo". Sus padres le habían propuesto entrar en el seminario con 13 años, pero prefirió dirigirse al Masculino para hacer el bachillerato. "Paraba na habitación dunha casa en Ruiz de Alda, que agora é Luis Cordeiro".

El atletismo llenaba su corazón en ese momento. "Estaba obsesionado co deporte. Facía fondo". Nunca tuvo dudas de su fe, pero sí del atletismo. "Aos 16 anos cometín o erro de meterme no fútbol". La amistad lo llevó a jugar en la Comercial-Estudiantes, de centrocampista. Nunca dejó de creer en Dios, aunque perdió la pasión por el Real Madrid. "Son do Club Deportivo Lugo. Xa ía cando o campo estaba na Avenida da Coruña. Continúo baixando ao campo, pero xa non sigo o fútbol de Primeira. Tamén son socio da peña Piño Quiroga".

El Lugo está cubierto espiritualmente. Xoán Carlos es su capellán, con la bendición del obispo, desde hace diez años. "Sigo tendo o título", comenta con orgullo.

La otra fe, la religiosa, lo llevo a los 17 años al seminario de Lugo, donde estudió los dos años de Filosofía previos a los cuatro de Teología, en Santiago. En la Compostela de 1978 descubrió el amor a Galicia, que confirmaría en la mesa camilla del conversor Ramón Piñeiro. "El era de Láncara, de cerca da miña casa. Fun velo unha vez, díxome que volvese e volvín".

Continuó subiendo la escalera hacia el cielo al ser nombrado diácono en la flor del verano de 1982 en la iglesia de Santo Domingo. "Ese mesmo día entré no Opus Dei". Juan Pablo II visitó Valencia el 8 de noviembre siguiente. Acudió ante él para ingresar en el sacerdocio. "Celebrar a eucartistía diariamente é un privilexio. Fágoo a diario nas Carmelitas Descalzas e en San Vicente de Paúl". Le pido que me explique esa revelación que le supone oficiar la misa diaria. "Deus faise presente co seus corpo, alma e divinidade na eucaristía".

Su primer destino fueron cinco parroquias de Navia de Suarna. Lo recuerda con emoción. "A xente da Montaña é xenerosa de bondade. Tiña coche para ir as parroquias. Estiven desde 1983 ata 1986". Sus deportes no fueron la pesca, ni siquiera la caza; habituales en esas montañas. "Saía correr".

Le pregunto por esas primeras experiencias en Navia. "En Navia aprendín as leccions da virtude, da humildade no trato coa xente, do sacrificio e da falta de envexas".

El siguiente lugar pastoral fue Meilán. Le recuerdo el dicho que tan bien habla de esa parroquia como destino de prestigio: "Bispo, deán ou cura de Meilán". Le hace gracia.

Antes de volver a Lugo, estuvo nuevamente en dos parroquias de O Corgo. Sus padres tenían un ultramarinos, Barraqueiro, desde 1953. "Estudamos catro dos cinco irmáns, o maior quedou co negocio". Fue su escuela para "o contacto coa xente". La apertura de la infancia era visitar Lugo. "Había un bus que pasaba por Folgosa desde os anos 30. O problema é que me mareaba". De ese primer Lugo recuerda el impacto de las casas pegadas a la muralla.

Ahora vive en el seminario, que ha sido rehabilitado con la sencillez y el encanto de los buenos arquitectos de interiores. En su habitación no tiene televisor, pero la busca para ver correr al vivairense Adrián Ben. "É un fóra de serie, dáme moitas alegrías", apunta para explicarme una estrategia que no sé si llego a comprender.