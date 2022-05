Unha carreira con música de fondo

Son músicos. Cando dicían que estudaban música non era raro que lles preguntaran "e que máis?" Tamén están afeitos a esas miradas que mesturan admiración, compaixón e incredulidade. Pero a súa arte está por riba de todo e están demostrándolle ao mundo que en Lugo hai talento e valor para defendelo.

Nas últimas semanas as rúas da cidade enchéronse de música. Os alumnos do Conservatorio Xoán Montes regalaron momentos deliciosos a quen quixo escoitalos. Están rematando o curso e é o seu xeito de agradecer o aprendido e de compartir a súa felicidade.

Por esas mesmas aulas pasaron antes Paloma Pinto, María Losada, Mario Rabanal e Iria Fernández. Catro persoas que tiveron coraxe para defender un soño.

Paloma Pinto toca o clarinete en Suecia. LARS KROON

PALOMA PINTO. Conta que o seu pai levou as mans á cabeza cando lle dixo que quería dedicarse á música de xeito profesional. O home tardou pouco en recuperarse do susto e hoxe está máis que satisfeito coa progresión da súa filla, pero Paloma Pinto entende que "dá vertixe porque é un mundo laboral difícil e non sabes como vai acabar a aventura". Por ese camiño chegou ata Suecia. Toca o clarinete na orquestra de cámara de Jönköpings, unha cidade do sur do país "que é moi verde. Niso parécese a Lugo".

Paloma Pinto bromea cando lembra os seus inicios. "Cando dis que estudas música sempre che preguntan: e que máis?" Ela tiña claro que non podía compaxinar eses estudos con ningún outro. "Fixen a selectividade porque sempre hai que ter un plan B, pero quería dedicarme á música ao cen por cen. A alternativa era Medicina". E en vista dos resultados, acertou.

Estudou nos conservatorios de Lugo e Zaragoza e despois continuou a súa formación en Rotterdam (Holanda). De volta, entrou na academia orquestral da Real Filharmonía de Galicia e conseguiu unha bolsa para perfeccionar a súa arte co clarinete.

A crise non lle axudou. "Daquela as orquestras deixaron de ofrecer prazas fixas e tiven que traballar facendo substitucións, con contratos temporais" e sen perder de vista as posibles ofertas de emprego que puideran xurdir.

Un día apareceu un posto en Suecia. Enviou o currículum e seleccionárona para facer as probas. "Pasei varias roldas ata que quedamos dous: un rapaz sueco e eu. Colléronos aos dous para pasar un tempo coa orquestra. O que se busca é ver como te integras, como afinas cos demais, como funcionas na engranaxe do grupo. Non chega con que ti toques moi ben, senón que hai que ver o conxunto. Eu pensei que ían quedar co outro aspirante por ser sueco, pero despois de dous meses colléronme a min. Non o podía crer". Pero aínda non remataba aí a interinidade. "Estiven un ano de proba e non conseguín o contrato permanente ata o 2015. É un proceso moi longo", explica.

Paloma Pinto cre que é "cuestión de sorte e de estar no lugar axeitado", pero recoñece que a profesión de músico require unha gran dedicación e moito esforzo. "É o mesmo que ser deportista. Hai que estar en forma, entrenar músculos moi pequenos para que se movan con precisión. A diferenza entre que saia ben ou mal é microscópica".

Despois de oito anos no posto está máis relaxada, pero non se despista. Concédese algún descanso e as últimas veces que estivo en Lugo non trouxo o clarinete, pero non lle gusta perdelo de vista porque di que se pasa catro días sen tocar "xa se nota". Os programas de concertos da Jönköpings Sinfonietta obrígana a estar sempre en forma. "Todas as semanas tes que responder ante o público, os compañeiros, o director e ante ti mesma porque sempre queres dar a mellor versión de ti".

Séntese privilexiada polo ambiente de traballo de Jönköpings. "Hai un auditorio fantástico, técnicos de son, de iluminación, de vestiario, actores… Os programas da orquestra son moi variados, con tempadas de concertos semanais, un ciclo de outono, outro para nenos…", explica.

O único malo de Suecia é que está lonxe de Lugo, pero iso tampouco é un gran problema. "Viaxo a Lugo unha ou dúas veces ao ano e os meus pais xa viñeron tamén en tres ocasións". E ademais de emprego, Paloma Pinto tamén atopou o amor en Suecia e casou. A súa vida está asentada no país nórdico e está centrada no traballo da súa orquestra. Di que só se movería dela "se saíra algo no norte de España".

Á marxe da dedicación profesional, esta clarinetista considera fundamental a educación musical para calquera persoa. "A música achega ferramentas moi válidas para outras facetas da vida. Gaña sentido se é compartida, permite comunicarse con outros e para conseguir o resultado desexado hai que colaborar con moita xente", apunta.

María Losada, co fagot co que triunfa en Holanda.

MARÍA LOSADA. Tamén está lonxe María Losada. Marchou a Amsterdam para perfeccionar os seus estudos de fagot e de momento non pode retornar porque xa ten o ano que vén repleto de concertos. Poderíase dicir que puxo unha pica en Flandes, pero pola progresión que leva esta rapaza parece que lles vai mover os marcos todos antes de regresar a Lugo.

Estudou os grados elemental e profesional no Conservatorio de Lugo e o superior en Zaragoza. Como a formación dos músicos non remata nunca marchou para Holanda seguindo a estela dos profesores que máis lle gustaban. Está contenta de telo feito porque desde entón "todo sae ben".

Di que tivo a sorte de coñecer xente interesante coa que cadrou moi ben tanto a nivel persoal como musical, pero realmente detrás desta boa afinación hai moitas horas de traballo e unha ilusión contaxiosa.

Con outros catro músicos españois que coñeceu en Holanda formou un quinteto de vento, Dianto Reed Quintet, "para presentarnos a concursos e o que puidera saír". Dende entón non para. "Ata agora gañamos todos os certames nos que participamos e de aí saíron moitos concertos e outros traballos. Un concurso da televisión abriunos moitas portas", comenta a intérprete lucense.

"O que máis me sorprende é que sentes como se che van abrindo camiños. Chámante para tocar”, afirma aínda con incredulidade. Pero a xulgar polo que explica, máis que sorte é xustiza. "Hai que traballar moito e moverse, saír da zona de confort. Un músico nunca pode deixar de formarse", afirma. Ela nin sequera pode calcular canto tempo toca ao día. "Entre ensaio e estudo boto moitas horas, pero realmente estou todo o día porque cando non estou tocando estou facendo outros traballos relacionados coa música".

Nunca perde o ritmo e xa está inmersa noutra aventura. "Somos finalistas dun concurso. Quedamos catro grupos e a partir do mes de setembro temos 15 concertos por Holanda. A final será no 2023 e para entón temos que preparar un programa novo. Necesitamos decoración, coreografía, director de escena, arranxos musicais, luces… e todo iso custa. Así que puxemos en marcha un crowdfunding para pagalo", relata.

Explica que os cinco músicos do quinteto queren asentarse en España. "Queremos volver, porque a terra tira, pero isto en España sería máis complicado. Hai músicos españois en todas as orquestras do mundo porque hai moi bo nivel, temos fama de ser bos. Tamén hai moi boas orquestras en España, pero se queres empezar cun grupo novo telo moi difícil. Falta apoio económico e cultura de concertos", afirma.

María Losada di que lle faría moita ilusión tocar en Lugo. "Temos concertos programados en Murcia, en Valencia, en Bruxelas, en Alemaña..., pero a min gustaríame tocar na miña casa".

De momento ninguén os chamou e a súa familia ten que facer quilómetros para vela. "Os meus pais veñen aos concertos cando poden, sempre me apoiaron moito". Non se estrañaron demasiado da súa escolla laboral. "Non foi de repente. Estudei dez anos no Conservatorio en Lugo antes de decidir facer o grao superior en Zaragoza. Cando acabei o bacharelato o que pensei foi: podo vivir sen Veterinaria, pero non sen música. Empecei Veterinaria para deixar a porta aberta, pero aí quedou", explica.

A fagotista lucense forma tamén parte da sección xuvenil do Nederlands Blazers Ensemble, un grupo de gran prestixio en Holanda que, por poñer un exemplo, é o encargado do concerto de ano novo. Di que é unha experiencia moi gratificante "porque son moi bos, tocan moitos estilos e a raíz diso xórdenme outras oportunidades". En resume, que quere volver para a casa, pero as tentacións laborais son moitas, diversas e moi atractivas.

Iria Fernández toca a viola nunha orquestra de Frankfurt.

IRIA FERNÁNDEZ. Vive a cabalo entre Alemaña e Austria. Toca a viola na Orquestra da Ópera de Frankfurt e este verán fará unha xira coa orquestra xuvenil europea Gustav Mahler. Cando rematou no Conservatorio Xoán Montes marchou para Austria a estudar o grao superior. O que daquela non sospeitaba é que tería a oportunidade de aprender "moitas outras cousas que non están nos libros" tocando con músicos de currículum inabarcable.

Xa colaborara coa Orquestra Sinfónica de Galicia, tamén nalgunhas formacións austríacas, e optou sen moitas expectativas a unha praza de viola na Orquestra da Ópera de Frankfurt. Aínda non rematara os estudos e había máis de cen aspirantes ao posto. "Pasei varias fases de selección e cando me escolleron non o podía crer", lembra.

Agora compaxina os estudos en Austria co traballo en Alemaña. "Cando xunto tres días libres vou a Austria. Espero rematar os estudos axiña porque me queda pouco. Despois gustaríame continuar cun máster e logo optar a algunha praza".

O posto que ocupa na Ópera de Frankfurt gústalle, pero é provisional. "É un contrato de dous anos, non podo quedar máis tempo, pero vanse convocar outras prazas na mesma orquestra". Non ten decidido se optará a elas, depende do atractivas que sexan as ofertas nese momento.

Por diante quédalle un ano e medio que non pensa desaproveitar. De momento, este verán teno completo. Tanto, que só lle queda unha semana para vir a Lugo. "Irei de xira coa orquestra xuvenil europea Gustav Mahler, así que este verán non hai vacacións". Non lle importa porque espera desfrutar moito da experiencia e xa convenceu aos seus pais e a algúns amigos para que a vaian visitar e escoitar.

Mario Rabanal, co violín que quere converter en profesión.

MARIO RABANAL. Está na parte alta do tobogán, desexando lanzarse. Mario Rabanal toca o violín e hai dous días deu o recital de fin de grao no Conservatorio de Lugo. Con ese concerto despídese dos estudos de nivel profesional, das aulas nas que se preparou durante dez anos. Di que lle dá pena, pero á vez fala cunha ilusión envexable do seu próximo reto. Ten claro que quere ser violinista e para iso debe conseguir praza nun centro de grao superior. "El mes que viene haré las pruebas de acceso en Barcelona y San Sebastián", explica. Porque nin sequera o inicio é doado. Ten que superar uns exames para poder seguir estudando. Hai poucas prazas, pero vai loitar por unha delas.

O horizonte aínda é difuso para este mozo, pero o rumbo está fixado. "Me gustaría formar parte de una orquesta o de un grupo de cámara. Lo que sé seguro es que me gusta tocar, interpretar. Eso es lo que quiero hacer", di con determinación.

Non ten dúbidas desde hai moito tempo. Cando empezou a estudar música os seus pais querían que tocara a trompa. "Creo que nunca tuve una en mis manos. Yo tenía claro que quería tocar el violín. Es raro porque tenía ocho años, pero siempre quise".

Os pais desistiron axiña da trompa e apoiaron incondicionalmente os gustos do seu fillo. "Mi decisión de dedicarme profesionalmente al violín no los cogió por sorpresa. Mis padres me apoyan porque son conscientes de que ser artista no es menos, no es una profesión inferior a cualquier otra. Es triste, pero muchos no piensan así", comenta.

A música é un xeito de vida. Afección para moitos, profesión para uns poucos e experiencia enriquecedora para todos. Os profesionais quítanlle ferro e din que é un ámbito laboral coma outro calquera, pero saben que non é certo. Esixe formación constante e adestramento de por vida para non perder o ritmo dunha carreira de fondo que, iso si, está chea de satisfaccións que compensan calquera sacrificio. O seu esforzo é o noso gozo.

Por onde empezar

Conservatorio

► O Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes de Lugo ofrece os graos elemental e profesional de música en diversas especialidades. Son dez anos de preparación que os alumnos poden completar posteriormente con catro máis nun centro de grao superior. Este último grao equivale a unha titulación universitaria.

► No Xoán Montes é posible estudar acordeón, canto, clarinete, contrabaixo, fagot, frauta, gaita, guitarra, óboe, percusión, piano, trompa, trompeta, trombón, tuba, viola, violín e violonchelo.

► Ademais de aprender a tocar un instrumento, os alumnos do conservatorio completan a súa formación con outras asignaturas como linguaxe musical, educación auditiva e vocal, conxunto, orquestra, banda, música de cámara, harmonía, coro, análise, historia da música, novas tecnoloxías ou pedagoxía, entre outras.

► O centro ofrece tamén materias complementarias que permiten interactuar con outros músicos: ensemble de clarinetes, clases colectivas, banda, coro ou orquestra infantil.

► O prazo de matrícula está aberto ata o 13 de maio.

► Ademais do Xoán Montes, en Lugo hai outros centros onde se pode estudar música, como a Tradescola, a Escola Municipal de Música, os centros Galén e Fingoi, Rossini, Fábrica de Sons ou Aulos, entre outros.