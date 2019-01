Carracedo insta en Lugo a explotar a la hora de educar la diversidad y la capacidad

LUGO. Ángel Carracedo llena aulas y auditorios cada vez que acude a Lugo y ayer lo volvió a hacer en el salón de actos de Afundación, en donde expuso sus reflexiones sobre el actual sistema educativo, de que llegó a ironizar que hay modelos "pre-imprenta" . El afamado profesor universitario y doctor en Medicina Legal, que participó en un foro organizado por el PP lucense, apostó durante su intervención por una "revolución conceptual" en la educación en la que se apueste por explotar la diversidad y la capacidad individual del alumno en contraposición al actual modelo, que potencia la "memoria" frente a la "curiosidade ou a creatividade", que asegura que son la base de la innovación y el motor de progreso de la humanidad.

"O noso sistema educativo ten que ser máis inclusivo e o cambio que se faga non ten que ser só de asignaturas, senón que ten que ser máis profundo; hai que traballar outras cousas, como o respecto á diversidade, a educación en valores, no entendemento", comentó Carracedo, quien también cree que se deben de tener en cuenta "os ritmos madurativos" de cada alumno, "como se fai aínda nas escolas unitarias, porque no todos evolucionan igual".

El profesor e investigador también apostó por potenciar la innovación a la hora de educar, sobre todo en secundaria y en la universidad, ya que dice que en preescolar y primaria "hai máis innovación máis doque pensamos". Cree que además hay interés por parte del profesorado en apostar por ello y, tras asegurar que cada semana acude a un instituto a dar una conferencia, explica que ve que se demanda un cambio de tendencia a la hora de educar.

Muchos asistentes a la charla eran padres, a quienes Carracedo aconsejó que estimulasen, sobre todo en las etapas adolescentes, la "autoconfianza" de sus hijos y que "alaben a súa curiosidade no sentido crítico".

Recordó que él mismo educó en el esfuerzo, que fue lo que le transmitieron sus padres y lo que él trata de enculcar a sus hijos, a la vez que destacó la importancia de educar en "valores" a niños y jóvenes.