O Carqueixo, único sitio de Lugo con riesgo alto de fuego por las quemas de residuos

El único punto de la provincia con elevado riesgo de incendio está en el ayuntamiento de Lugo. Se trata de la parroquia de Santa María de Bóveda. Las estadísticas que maneja el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) este verano apuntan a esta parroquia por haber acumulado 22 incendios en los últimos cinco años y 30,23 hectáreas quemadas en una década.

Se trata de fuegos pequeños, generalmente de poco alcance, pero muy frecuentes. De ahí, el riesgo que sitúa a Santa María de Bóveda en los focos de peligro del Servicio de Extinción de Incendios de Galicia. Estos fuegos se producen en O Carqueixo, concretamente en el poblado gitano de Nazaret, donde hay frecuentes quemas de neumáticos y de otros residuos.

"Tanto se pode estar na estatística por sufrir incendios moi grandes como por ter moitos pequenos. O caso de Santa María de Bóveda débese á queima de rodas, sobre todo, no Carqueixo, o que nos leva moitas veces ao poboado a apagalos", explica Javier Ruiz de Almirón, jefe provincial del Servizo de Extinción de Incendios de la Xunta.

Más de 30 hectáreas ardieron en la última década en este punto, tras extenderse las llamas al monte colindante

Ruiz de Almirón asegura que esta situación "xa se expuxo no Comité Provincial de Incendios, pero nin a Policía Local nin a Nacional poñían medios para evitar que houbese máis lumes. Agora, desde 2017, baixou o número de incendios porque se baleiraron varias vivendas do poboado e tamén porque a Policía empezou a facer acto de presencia pero, aínda así, seguimos indo", afirma el jefe provincial de Extinción de Incendios.

Otro factor que, según Javier Ruiz, está contribuyendo a que descienda el número de fuegos en O Carqueixo es el hecho de que Urbaser comenzó a recoger residuos en el poblado gitano y ya no se quema tanta basura como antes, aunque se sigue haciendo.

"No fondo de todo isto vislúmbrase un problema de xestión municipal do Carqueixo: tanto desde o punto de vista medioambiental, de xestión do lixo, como desde o punto de vista social, xa que tamén se queiman rodas para aproveitar os ferros para a venta de chatarra. O problema é que as rodas quéimanse a unha temperatura moi alta e, nestes casos, algúns destes lumes acaban por afectar ao monte máis próximo tamén", indica el jefe del Servizo de Incendios.

Aunque los fuegos afecten al monte, que en esa zona es de tipo bajo, este tipo de incendios suelen ser controlados rápido por los servicios de extinción. De hecho, la mayoría de ellos no llegan a afectar nunca a más de una hectárea de terreno.

Menos eucaliptos, menos riesgo

En Lugo no hay tanto peligro de incendios como en Ourense, con 48 puntos de alto riesgo; Pontevedra, con 15, o A Coruña, con 7. Esto se debe a que en los montes lucenses predominan las especies frondosas de pinos, castaños y robles frente a los eucaliptos.



37 hectáreas de eucalipto ardieron en la ola de incendios registrada en 2017 en Lugo, de un total de 6.000 hectáreas quemadas, según el Servicio de Incendios.