Puede que no fueran muchísimos, pero al público de Carolina Durante en Lugo entrega no les podrá negar nadie. Y es que el grupo madrileño no llenó hasta arriba Horta do Seminario en la noche inaugural del San Froilán 2023, pero entre los que no se perdieron el concierto se notaba que no faltaban devotos.

El grupo salió a escena con un pequeño retraso, quién sabe si para acabar de calentar y estar listos para el desgaste físico que se iban a pegar, un despliegue de energía del que hizo gala especialmente Diego Ibáñez, el cantante. En todo caso, fue encenderse el sonido y toda la chavalería y no tan chavalería que se había pegado expectante al escenario empezó a vibrar, saltar, cantar y soltar todas las ganas de pasarlo bien que traían de casa. Y si quedaba sitio en la plaza, pues mejor, que para brincar con Carolina Durante es mejor tener donde.

El grupo, que completan Martín Vallhonrat, Juan Pedrayes y Mario del Valle, le dio a ese público todas las oportunidades del mundo para bailar y saltar siguiendo el ritmo de sus canciones, cargadas de energía, y que resultan divertidas y desenfadadas.

El público vivió con absoluta entrega el concierto de Carolina Durante. SEBAS SENANDE

Aunque consta el paso de la banda por una sala privada de la ciudad hace unos años, el de la noche de este miércoles, en el San Froilán, era el primer gran concierto en un espacio público de Lugo. Y allí llegaron demostrando que tienen ya un nombre muy consolidado por algo, y que tienen también muchas tablas. No han vano han pasado ya por los grandes festivales del país y ese aire de concierto divertido y festivalero se pudo respirar en Lugo y de él se llenaron los pulmones sobre todo quienes acudieron a Horta do Seminario sabiendo muy bien a qué iban.

El grupo tiene a sus espaldas dos discos, Carolina Durante y Cuatro Chavales, publicado el año pasado. En Lugo los desgranaron como cuatro chavales que lo dan todo.