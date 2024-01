Un carnicero orientado hacia La Meca

→ Procedencia: Beni Melal (Marruecos)

→ Profesión: Carnicero

→ Tiempo en Lugo: 18 años

"Soy de una zona montañosa del interior de Marruecos. Es una ciudad grande, de 200.000 habitantes", explica Salah Iyazidi. Su mujer es marroquí, de Beni Melal; su socio es marroquí, de Beni Melal. Se ríe con el reencuentro en Galicia de los tres. Además, tiene a dos hermanas trabajando en la misma industria cárnica que él.

El padre de Salah tenía 9 hijos y una carnicería. Tres hermanos se quedaron en casa. "Uno de ellos es policía y otro, guardia civil", apunta Salah estableciendo un paralelismo entre el cuerpo español y la Gendarmería de su país.

Él se vino "para trabajar, para tener más oportunidades que en mi país", como hicieron tantos otros jóvenes de su ciudad. Trabajaba como carnicero. Le ofrecieron un trabajo en Europa. "No sabía dónde estaba Lugo y menos Friol". Subió a un avión. Llegó a una granja de vacas en Friol. La parte buena es que ya había trabajado con vacas. La mala, todo lo demás. "Me daban comida, cama y 300 euros al mes. Ganaba más en Marruecos como carnicero. Libraba un día de que cada quince". Ese día era el domingo cristiano. Se acercaba a Lugo para encontrarse con compatriotas.

"Tenía una cocina para prepararme la comida. Me daban pollos, los sacrificaba siguiendo el rito musulmán y los congelaba".

Aguantó seis meses. Encontró otro trabajo en el matadero de Rábade. El contrato estaba mejor remunerado y trabajaba de lunes a viernes. Salah valora esa mejora. "Es que libraba dos días a la semana", resume.

Después de pasar seis meses en Rábade se trasladó a Lugo. Entra a las 4.30 horas de la mañana y cumple media jornada. Llegó hace quince años. "Estoy contento", aprueba.

Hace cuatro años surgió otra oportunidad. Unos lucenses traspasaban una carnicería en A Milagrosa, cerca de la plaza de Alacante. Junto con su amigo Ahmed se hizo cargo del negocio. La idea es que la carne que se vende sea halal, "porque hay muchos musulmanes en Lugo. El Corán determina que un creyente debe comer carne con un certificado concreto que garantice que los animales han sido sacrificados en dirección a La Meca y han sido desangrados tras dárseles muerte".

La tienda de Salah y Ahmed abre todo el día sin descanso, hasta las diez de la noche. "Pon en el periódico que tenemos carne muy buena y muy barata, que es lo que quiere la gente", solicita. La carnicería de Salah y Ahmed ofrece "ternera gallega con crotal de mucha calidad", insiste.

Su productor es halal, pero venden "a todos, a lucenses, a dominicanos.., porque tenemos buenos precios".

Salah es musulmán.Cumple con su creencia. Hace los cinco rezos diarios que se le piden. "Cada día cambian las horas, así que tengo una aplicación en el móvil para saber cuándo me toca cada día". En esos cinco momentos se retira a un aparte, se arrodilla con el cuerpo mirando hacia la capital religiosa de su fe y hace sus oraciones.

Además, visita cada día la mezquita que ocupa un bajo en la calle Túnel de Oural.

Ser musulmán se extiende a la venta de cerdo, tabaco o alcohol. "Respeto a los musulmanes que consumen eso, pero yo no como cerdo, no fumo y no tomo alcohol, por lo que no lo vendería nunca".

Más allá de la religión hay una cultura, que tiene mucho que ver con ser musulmán. Tuvo relación con alguna mujer gallega, pero no cuajó.

"Me casé con una marroquí de mi ciudad porque somos de la misma cultura. Es lo mejor. Porque si yo tengo hijos con una cristiana, voy a querer que mis hijos sean musulmanes y que no coman cerdo. Su madre podría querer que fuesen cristianos y lo comiesen", reflexiona. No tiene hijos, sino hijas. Tienen 8 y 5 años. Salah es bereber, por lo que habla amazig, y también árabe y español. Con ellas dos habla en las tres lenguas.

Junto a su fe, se trajo el amor al deporte. Ya era futbolista en Marruecos. Fue centrocampista. Jugó en equipos de Guntín, Garabolos y O Corgo, así como a fútbol sala en una liga local. El equipo, Al Salam, estaba integrado por marroquíes. "Quedamos segundos", presume.

Hace cuatro años dejó el deporte por falta de tiempo. "Corría quince kilómetros cada día en As Pedreiras". Como futbolista "era leñero. Cada cinco partidos descansaba uno por las tarjetas", bromea.