Carmena: "El gran fracaso del sistema es no promover el placer del estudio"

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena fue la encargada este lunes de inaugurar el nuevo curso de la Uned en Lugo con una charla titulada El placer de estudiar en la que reivindicó la necesidad de conjugar ambas cosas.

"Es muy importante en una Universidad profundizar en estas dos ideas, lo importante que es estudiar y lo importante que es sentir placer al estudiar -dijo-. No promover el placer del estudio es el gran fracaso del sistema educativo".

Para Carmena vivimos "en una sociedad que busca el placer, pero que no ha reconocido el placer. No aparece en los textos constitucionales, no hay derecho al placer".

Se confesó una eterna estudiante a la que siempre le ha gustado leer y hacerlo con el plus de intención, de dedicación que implica estudiar. Disfruta haciéndolo y recordó en la charla la estupefacción de la hija adolescente de una amiga que no podía creer que la jueza se lo pasara bien estudiando.

En la ponencia, Carmena hizo referencia a Richard Gever, pedagogo británico promotor de la innovación educativa y de que los alumnos encuentren en la escuela el alimento para su pasión.

"Las cosas han cambiado mucho desde aquello de 'la letra con sangre entra'. Gever defiende que la enseñanza no debe diseñarse pensando en el futuro sino en el presente. Los niños tienen que tener toda su capacidad de entusiasmo volcada en el presente", defendió.

Política. Poco antes de iniciar su intervención, Carmena respondió a unas breves preguntas. Admitió que la posibilidad de que Yolanda Díaz acabe por liderar una lista a las próximas generales le parece "muy interesante, me parece una política extraordinaria, me gusta lo que oigo, me gustaría que tuviera mucha suerte".

No se plantea el regreso a la política institucional. "Me gustó mucho ser alcaldesa pero es una cosa más que hice, lo mismo que cuando fui magistrada de la Audiencia, jueza de Vigilancia Penitenciaria o abogada laboralista. Han sido etapas de mi vida, todas han tenido un sentido pero ninguna domina a las demás", explicó la exregidora ayer en Lugo.

Centro asociado: servicio a más de 6.000 estudiantes

El centro asociado de la Uned dio servicio a lo largo del pasado curso a un total de 6.000 estudiantes, según indicó el secretario, Alejandro Prieto, en la lectura de la memoria de actividad.



Un total de 1.300 participaron en grados y más de 4.500 en otro tipo de formación. Recordó también que se impartieron cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años y de 45, así como la enseñanza de cinco idiomas.



En total, 87 tutores enseñaron 392 materias. Un salón de actos lleno El presidente de la Diputación, José Tomé, y el concejal de medio ambiente, Miguel Fernández; acompañaron en la mesa presidencial a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; a la vicerrectora primera de la Uned, Rosa María Martín, y la directora de la sede lucense, Ana Belén Traseira.



El salón de actos se llenó y entre los asistentes se encontraba la vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro; el concejal de educación, Felipe Rivas, la vicerrectora de la USC, Montserrat Valcárcel; el edil del PP Manuel López o la de Cs Olga Louzao, entre otros.