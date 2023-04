Adiós a Carmen Rodríguez Ferreiro, 'Carmen de Illán'

O Barrio Feijoo está de loito pola morte dunha veciña do barrio, Carmen Rodríguez Ferro, coñecida polo nome de Carmen de Illán. Carmen nacera fai 98 anos nunha parroquia do rural, na casa Baldomero de San Salvador de Outeiro, filla de Baldomero e de Manuela, era a maior dunha familia humilde de once irmáns.

Carmen casou nova co amor da súa vida, un mozo da parroquia de Santalla de Mazoi, Juan Bautista Illán Cancela. Tiveron un fillo, Manuel Illán, e fixaron a súa residencia na rúa río Cabe de Lugo. Ddebido á pobreza e miserias da época daqueles tempos tomaron a decisión na década dos anos 60 de emigar a Alemania co seu fillo. No país estranxeiro, co inconvinte da barreira do idioma, traballaron de sol a sombra cun único obxectivo: conseguir unha solvencia de capacidade económica para poder regresar ao seu Lugo natal. Anos máis tarde regresan a Lugo co obxectivo cumprido, son promotores dun edificio na rúa San Antonio no que fixaron como residencia definitiva e o seu home emprégase na Renfe, ela traballa entre Lugo e A Coruña onde rexenta un hospedaxe propio. Podemos dicir que Carmen e Bautista, son o prototipo de emigrantes daquela Galiza profunda, daquela xente que axudaron a levantar este país co suor da súa fronte, sen axudas sociais, para eles non había vacacións, o traballo era sagrado.

Carmen, ademais de ser traballadora, era unha gran xestora, tiña moito carácter pero un corazón enorme. A súa vida non foi doada, tivo que asumir que o seu neto, Rubén, ao que adoraba con loucura, tiña que loitar cunha enfermidade dexenerativa que lle arrebatou a vida hai poucos meses a unha idade moi nova.

A tía Carmen sempre será para todos nós un referente a seguir, e como familia estamos orgullosos tanto dela como do tío Bautista, que era un ser boísimo. Acompaño no sentimento ao seu fillo Manolo; nora, Chelo; neta, Mónica; bisneto, Joel; e os irmáns Pepe, Angelito, Consuelo, Flora, Maruja e Alicia.

Tía Carmen, sabes que todos te recordaremos e seguiremos os teus sabios consellos, que sempre quixeches o mellor para todos. Os teus restos mortais descansarán cos do tío e os teus dous netos no cemiterio de San Froilán como era o teu desexo. Bicos ao ceo, querida tía!