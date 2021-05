Carmen Lence: "El gran reto es escalar posiciones dentro del top 10 a nivel nacional"

¿Qué supone el premio como Lucense del Año?

Como lucense es un verdadero orgullo. Este premio es también un reconocimiento a mi padre, y a todos los que, junto a él, han conseguido que las empresas de la familia estén hoy donde están y tengan este impacto de creación de empleo y riqueza en nuestra comunidad tan importante. También es un premio a mi marido y a mis hijos, que me apoyan y animan al 100%, a pesar de lo duro que es no estar juntos. Son las personas más generosas del mundo. A mí siempre me sorprende cuando me dan estos reconocimientos. En principio no me parece que haya hecho nada especial para merecerlos porque mi tendencia es pensar que todo el mundo, en mi lugar, haría lo mismo, respetar, valorar y agradecer la oportunidad que ha puesto mi padre en mis manos y seguir adelante con su legado, porque su trabajo y sacrificio de toda una vida y nuestra tierra lo merecen. Sin embargo, tengo que reconocer que, pudiendo tomar la decisión fácil, no son tantas las personas que toman la decisión difícil de trabajar y luchar, encima, en unas condiciones tan extremas como el hecho de estar separada de mi familia y en medio de la peor crisis sanitaria y económica del siglo.

Su grupo lácteo ha cambiado de imagen corporativa y ha incorporado a la dirección a cuatro experimentados ejecutivos, ¿qué pretende con estas medidas?

Recientemente hemos anunciado la unión de todas las marcas bajo el paragüas de Lence, con una imagen corporativa unificada. Nuestra empresa, a parte de a través del nombre de una de nuestras marcas, también se conocía como la empresa de Lence. Hemos decidido cambiar el nombre corporativo para que la empresa no se identificara solo con una de las marcas y además como tributo a mi padre. En cuanto a las nuevas incorporaciones, responde a mi filosofía de rodearme de gente mejor que yo en cada uno de sus campos para que me ayuden a tomar buenas decisiones. Estamos en un sector muy competitivo y necesitamos gente muy buena, que piense diferente y sea valiente para hacer las cosas de manera innovadora, que nos ayude a ser una empresa cada vez más relevante.

¿Esta es una prueba más de que el grupo no está en venta, pese a que ha recibido ofertas de compra?

Antes hablaba de que hace dos años tomé el camino difícil en lugar del fácil. Mantengo ese compromiso y esa decisión. Y no solo eso, creo que tenemos un gran potencial. No será un camino fácil, pero tenemos la mejor materia prima, un gran equipo, que está ilusionado y motivado en esta nueva etapa.

¿Ese cambio de imagen corporativa supondrá un cambio de denominación del Breogán?

No, seguimos apostando por nuestras marcas propias, aunque hayamos aunado la identidad corporativa bajo un mismo sello. La marca Río de Galicia seguirá siendo la patrocinadora del Río Breogan.

¿Lo ve de vuelta en la Liga ACB?

Ahí debemos estar, ¿no? La actitud Río de superación está también en el ADN del Río Breogan, así que soy optimista.

Los nuevos retos pasan por una mayor profesionalización, digitalización, innovación y sostenibilidad

Acaba de cumplir dos años al frente de esta empresa familiar lucense, está imprimiendo una nueva cultura empresarial, ¿cómo está siendo esta singladura?

Sí, han sido dos años intensos, pero, los trabajadores y trabajadoras han dado lo mejor de sí y han demostrado su compromiso con la empresa y con toda la sociedad. El cambio cultural no se hace de un día para otro, en ello estamos, con la plantilla muy animada y nuestros socios —titulares de las explotaciones ganaderas— también. Es importante que seamos capaces de unir nuevos talentos con experiencia para afrontar los nuevos retos que pasan por una mayor profesionalización, digitalización, innovación y sostenibilidad.

Ha dado también un giro en la política de la empresa, en vez de apostar solo por surtir de leche UHT a la distribución, pretende reforzar sus propias marcas y sacar al mercado productos con más valor añadido, ¿por qué?

Este es un sector muy exigente y que ha experimentado muchos cambios en los últimos años. Hay nuevos hábitos de consumo y eso nos exige ser dinámicos, innovadores y muy competitivos. El valor añadido es una necesidad. La industria láctea tiene ahí su camino, la leche es la base, el inicio, pero el futuro está en los nuevos productos. De ahí la necesidad de reforzar esas líneas y esos departamentos.

¿Qué nuevos productos sacarán al mercado y cuándo?

Nuestra previsión es realizar nuevos lanzamientos ya antes de finalizar este primer semestre. Lo que puedo avanzar de las líneas en las que estamos trabajando es que son productos que quieren dar una respuesta más personalizada a las demandas del consumidor, teniendo en cuenta el interés creciente por los alimentos saludables. Así se trabaja en la leche ultrafiltrada y en nuevos productos para nutrición deportiva, con el foco puesto en productos ricos en proteínas.

¿Qué otros retos se marca?

El gran reto y objetivo es situar a la empresa en el siguiente nivel. Lograr que escale posiciones a nivel nacional. Estamos entre las 10 primeras a nivel nacional, pero debemos mejorar nuestra situación en ese ránking. Creo que tenemos capacidad para hacerlo y sería un diferencial muy importante para Galicia, para nuestro sector lácteo. Que nosotros mejoremos, que consigamos crecer y ser referente nacional significará que el sector gallego estará reforzado y profesionalizado. Ese es el gran objetivo que debemos perseguir.

Es vital un sector fortalecido que dinamice el rural en Galicia

¿Cómo ha soportado el grupo los efectos de la pandemia?

Pese a que el consumo se incrementó en los hogares, no fue capaz de paliar del todo la caída porque el cierre de la hostelería y la falta de turismo tiene una gran influencia. Aún así, en este difícil contexto hemos logrado mantener el nivel de facturación.

¿En qué situación se encuentra el mercado? ¿La pandemia ha provocado algún cambio?

Se han producido varios cambios, entre ellos en la forma de comprar de los consumidores. Desde la pandemia se compra menos veces y más cantidad y eso ha generado una disminución de la venta de leche fresca porque hay menos demanda. Ahora, con la minoración de las restricciones, parece que empieza a repuntar de nuevo el consumo de leche fresca, algo que esperamos que siga al alza porque además tiene muchos beneficios para la salud. También se ha notado un incremento en el costo de las materias primas con el reto que esto supone para todos.

Se lleva años hablando de la necesidad de un gran grupo lácteo gallego. ¿Usted es partidaria? ¿Si prospera, lo lideraría Lence?

Nuestro objetivo es crecer como grupo tanto en Galicia como a nivel nacional. Tenemos una hoja de ruta marcada, con objetivos ambiciosos para nuevos productos y nuevos mercados. En ese marco, es importante contar con empresas fuertes y un sector fortalecido, con arraigo en Galicia y que dinamice nuestra comunidad, en especial el entorno rural. Si debe ser un solo grupo o cuál debe ser el modelo más adecuado para mantener fuerte el sector, será algo que debemos ir determinando.

Es un grupo con intereses en diversos sectores. Acometerá con Norvento y Agroamb una planta de biogás, con 7,5 millones de inversión. ¿Por qué?

Porque la industria láctea tiene en sus residuos un reto y, en ese camino a la economía circular que necesitamos afrontar como sociedad, creemos que este proyecto puede dar una óptima respuesta a nuestros residuos y a los de las explotaciones ganaderas del entorno. Y para ello, hemos elegido los mejores socios, dos empresas lucenses referentes en su sector, ambiental y energético. Creo que es un gran proyecto para el sector y para el medio ambiente.