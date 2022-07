Carmen Gueimunde cesa como jefa territorial de Educación en Lugo, puesto que ocupó en los últimos ocho años. La noticia se hizo pública este viernes después de que la propia Carmen Gueimunde enviase un mensaje de despedida, por Whatsapp, a los directores de los centros de la provincia explicando su marcha.

"Despois de oito anos, deixo o meu cargo. Grazas, só teño palabras de gratitude para todos vós. Para as directoras e directores que me acompañaron nesta viaxe. Para os equipos directivos que traballaron sen descanso, para todos os docentes e persoal non docente que, nos peores momentos de incertidume que nos tocou vivir, souberon, con tesón e profesionalidade, xestionar os centros e protexer os nosos fillos e fillas", afirma.

Carmen Gueimunde añade que trató de ser "próxima, empática pero rigorosa e obxectiva (seguro que non sempre acertei e por iso pido desculpas) pero, aínda así, marcho coa satisfacción de ter feito xuntos esta etapa do camiño da educación na provincia".

Entre los nombres que se barajan para sustituir a Carmen Gueimunde al frente de Educación en Lugo figura el de la actual jefa territorial de Cultura y alcaldesa de Guntín, María José Gómez Rodríguez. De todos modos, la decisión todavía no está tomada.