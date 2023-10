Carmen Gayoso, primera mujer que preside LugoMadera

Mari Carmen Gayoso Montenegro (Cospeito, 1988), que es gerente de la empresa familiar Maderas Gayoso, con sede en Vilalba, es desde este vierens la primera mujer que preside la Asociación de Empresarios de la 1ª Transformación de la Madera de Lugo (LugoMadera) en sus 46 años de historia.

Esta ejecutiva, que fue vicepresidenta de la asociación en el último mandato, ha cogido el testigo de Daniel Díaz Ramos, que deja el cargo tras ocho años en él.

"Chegou o momento. É un exemplo máis de que as mulleres nos integramos nos sectores produtivos. Levamos anos incorporándonos a postos operativos no forestal, non só directivos e administrativos", afirmaba este viernes Mari Carmen Gayoso, que fue proclamada presidenta, tras ser la única candidata que concurrió.

Como presidenta de LugoMadera se fija como reto "seguir coa tendencia de crecemento" experimentada por el sector en los últimos años; "poñer en valor toda a cadea da madeira, desde o monte ata os aserradeiros e as fábricas" y que el sector sea "atractivo" para el empleo, que es uno de los "principais problemas" a los que se enfrenta.

En su despedida, Daniel Díaz destacó el crecimiento y la profesionalización que ha experimentado el sector forestal en la provincia de Lugo a lo largo de los ocho años que ha ocupado el cargo.

A la clausura de las asambleas general y electoral que celebraba este viernes LugoMadera en el salón de actos del Pazo de San Marcos, sede de la Diputación de Lugo, asistieron, entre otras autoridades, el conselleiro do Medio Rural, José González, y la diputada provincial responsable del área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto.

El conselleiro do Medio Rural destacaba que la provincia de Lugo cuenta con "un potencial extraordinario nos sectores agrario, gandeiro e forestal".

"O sector forestal ten moito potencial no recurso, con moita superficie moi ben aproveitaba; moita forza nas súas pymes e con vocación de avanzar cara o valor engadido", dijo José González.

Lugo acapara el 25% de la corta de toda España

El peso que tiene el sector forestal para la provincia de Lugo lo pone de manifiesto el hecho de que acapara el 25% de la corta de madera que se lleva a cabo en todo el Estado y el 50% de la de Galicia.

Las 280 empresas del sector en la provincia de Lugo generan unos 3.000 puestos de trabajo directos y otros 7.000 indirectos. En el global autonómico son unas 3.000 empresas, con 25.000 empleos directos y otros 55.000 indirectos.

2.700 millones de euros

Es la facturación que registra anualmente el sector forestal en la provincia de Lugo, que ha ido creciendo "exponencialmente" en los últimos años.