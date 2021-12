O Carme suena ya a siglo XIX

La capilla del Carmen recuperará, a partir de este jueves, los sonidos del siglo XIX que emitirá su armonio, un instrumento comprado por la cofradía en 1870 que llevaba en desuso unos 70 años.

La misa que se celebra en la capilla todos los días 16 de cada mes dará la bienvenida, después de siete décadas, al sonido que emana de este armonio, cuya restauración corrió a cargo, por voluntad propia, del organista de la catedral Xavier de Acosta, en un tiempo record de tres semanas y con una dedicación a tiempo parcial.

"Realmente, non foi moi complicado porque a parte principal do armonio —que son as harpas que soan— non estaban desafinadas. Ese é o corazón do instrumento. Polo demais, o que fixen foi, sobre todo, renovar o sistema de aire para que funcionen os pedais, cambiar algunhas lengüetas e arranxar algúns fallos que había nas teclas, no rexistro e tamén na madeira", apunta el restaurador.

La historia de este armonio es similar a la de muchos otros, que dejaron de ser tocados ante la aparición de los órganos electrónicos en la década de los 50 del pasado siglo. "É unha mágoa porque aínda hai moitos armonios nas igrexas que están parados e son utilizados só como mobles. Pódese dicir que unha de cada cinco parroquias de Lugo ten aínda un armonio. Todos eles quedaron medio abandonados de non tocalos e é unha riqueza que temos aí", explica de Acosta.

Xavier es organista y no restaurador profesional. Lo hace solo por afición. Quizás su formación como músico influya en el hecho de que, cada vez que ve un instrumento en desuso, decida ponerse manos a la obra para volver a darle vida.

"É moi bonito poder recuperar estes instrumentos e que volvan a soar. É unha riqueza que se está perdendo en moitas igrexas. Os armonios son xa instrumentos que quedaron para a historia coa chegada do órgano electrónico e débense recuperar", dice Acosta.

REPERTORIO

El armonio de O Carme dará sonido a cantos de Adviento como Nueva aurora, en un concierto que abrirá Stabat mater, de Pergolesi. El instrumento será tocado por el propio restaurador, Xavier de Acosta, que estará acompañado por la voz de Abraham Sánchez, sacerdote de San Lázaro, en algunas canciones.