O Carme, 87.000 metros, dos vecinos y desafío mayúsculo

El barrio de O Carme está en pleno centro urbano, pero adentrarse en él resulta muy poco apetecible. Hay maleza, huele a orín en algunos accesos, se ven plásticos y botellas por el suelo y barandillas de madera y muros de piedra dañados, muy probablemente por jóvenes que hacen botellón en este lugar, lleno de caminos y de recovecos, al resguardo de miradas y de la vigilancia policial.

Pero si uno se adentra en O Carme puede recorrer caminos históricos, aunque quizás no coincidan metro a metro con aquellos que pisaron los romanos hace dos mil años y los primeros peregrinos en la Edad Media. Quien se atreva a entrar en O Carme también podrá ver la fertilidad de esta tierra, soleada y llena de agua, en las primorosas huertas, con las últimas judías de la temporada y las primeras nabizas del otoño.

Y podrá comprobar que es un lugar con más vida de la que aparenta, donde hay espaldas dobladas recogiendo nueces y a donde siguen acudiendo a diario Pepe, que vivió en el barrio, en una casa que fue cárcel del ejército carlista, o Suso, cuyo terreno está algo más abajo y tiene hasta riego.

En O Carme hay gallineros con gallinas y alguna vez se han visto jabalíes. Y todo ello resulta asombroso no solo porque es un lugar que está a un paso de la muralla sino porque tiene una de las edificabilidades más altas de la ciudad. Según el plan de urbanismo vigente, se podrían hacer cerca de 400 viviendas en edificios de cinco plantas en esta gran bolsa de suelo, que suma 87.753 metros cuadrados circundados por la Ronda da Muralla, la Ronda do Carme, Noriega Varela y Rúa Santiago.

Eso sobre el papel, porque la realidad es que en O Carme solo hay edificación consolidada en torno a la Calzada, además de alguna casa más desperdigada. La mayoría de las viviendas están en un estado de conservación precario, cuando no en ruinas. Hay una apuntalada, otra que ha sido okupada hace algunas semanas y otras que permanecen tapiadas. Solo dos viviendas de O Carme están habitadas de forma permanente. Una está en la Calzada do Carme, por la que solo bajan peregrinos y clientes del Pajón, el único negocio que sigue abierto y que aporta luz a un barrio oscuro. No muy lejos envejecen los muros de la primera nave de Grúas Vidal.

El abandono que sufre O Carme es incoherente también porque hay muchos pequeños propietarios pero a la vez fincas más o menos grandes en manos de bancos y de alguno de los principales promotores y constructores de la ciudad, pero tiene una razón, conocida y señalada recurrentemente: se trata de una zona con mucho patrimonio a la vista, como son los caminos históricos, que gozan de una alta protección a su alrededor, y probablemente también oculto, como se ha visto en las prospecciones realizadas.

El problema. La necesidad de hacer excavaciones, la posibilidad que se produzcan hallazgos relevantes que la administración ordene conservar o simplemente la obligación que ya existe en la actualidad de dejar espacios libres en torno a ese patrimonio ya conocido hacen muy difícil construir y probablemente convierten en imposible encajar toda la edificabilidad que tiene otorgada la zona.

Pero hay más. Según los informes que emitió la Consellería de Cultura en los años 2014 y 2017, las intervenciones que se pueden realizar en las edificaciones existentes son muy limitadas. Y si bien seguramente hay vecinos que, por las razones que sean, han dejado caer en desgracia sus propiedades, también los hay que tienen interés en rehabilitarlas y en darles vida y no pueden, aseguran. La Xunta dice que solo se pueden hacer trabajos estrictamente de conservación, "para evitar su transformación y su desnaturalización", de manera que no se puede, por ejemplo, abrir ventanas o ampliar estancias interiores para lograr viviendas con los estándares de habitabilidad y de confort actuales.

Con estas reglas de juego y con un plan general que en algunos aspectos entra en contradicción con la normativa autonómica, como ha sido señalado en 2014 por el servicio de Arquitectura del Concello, también es muy difícil el acceso a la financiación bancaria que muchos propietarios necesitarían para rehabilitar sus viviendas. "Que fago eu se me tasan a miña casa en 30.000 euros, tendo en conta o estado da edificación e a situación urbanística do barrio, e o banco me dá como moito o 70%? Que obra podo facer con ese diñeiro, se ademais por riba a Xunta non me deixa facer practicamente nada?", lamenta Fernando López-Quiroga, dueño de una casa en la parte alta de la Calzada.

Marisol Fernández, dueña de la taberna Pajón. AEP

Esa situación afecta también a potenciales inversores y habitantes del barrio, que se ven disuadidos. "Interese polo Carme hai. A min na taberna pregúntame moita xente por casas", asegura Marisol Fernández, dueña del Pajón. "E que como non vai gustar esta zona! É do mellorciño de Lugo", añade Manuel Mazoy, que también tiene propiedades en ella y contrapone el feísmo que rodea el Camino en O Carme con el cuidado paisaje de la ruta en otros concellos de la provincia. "E isto é unha capital", recalca.

¿La solución? Pero la resignación vecinal parece haber llegado a un punto de inflexión. El año pasado los vecinos se constituyeron en asociación por iniciativa del arquitecto y desde junio concejal del PP Ramón Cabarcos, y ahora, también a través de él, buscan que el Concello mueva ficha. Agradecen que el gobierno que dirige Lara Méndez haya vuelto a poner el foco en el barrio tras años de olvido, con la mejora de espacios públicos, como los caminos que antes eran intransitables y ahora están limpios, y la reforma de la Calzada su entorno. De hecho, señalan la receptividad que tuvo la administración local a incluir la renovación de canalizaciones y servicios, pero consideran que no es suficiente. Insisten en pedir una solución urbanística para el barrio, al menos para la zona de edificación consolidada. La demanda llegará al pleno hoy a través precisamente de Cabarcos y del PP.

En los últimos meses, el gobierno local ya manifestó su voluntad de revisar el PXOM para afrontar la realidad de O Carme, pero como sería un proceso complejo y que llevaría tiempo, la oposición propone que se empiece por una modificación de menor alcance, que permita segregar el ámbito de suelo ya construido del que todavía no lo está. "Iso permitiría axilizar a ordenación do primeiro ámbito, permitiría unha recuperación real e efectiva da edificación existente", explica Cabarcos.

Este planteamiento fue realizado ya al Concello hace un año, aunque de momento no ha habido respuesta. Quizás el debate político de hoy arroje alguna luz a un barrio donde de momento prevalecen las sombras.

Gregorio González: "Nos hemos venido a un lugar privilegiado, pero abandonado"

O Carme ha sumado vecinos recientemente, una pareja de jubilados que arregló una casa de la familia, la segunda habitada del barrio

En O Carme hay una casa que desde hace unos meses sobresale sobre todas las demás. Está por la parte de atrás de Suministros La Ronda, con fachada al camino de tierra que va desde la Rúa Santiago a la Calzada do Carme, y llama la atención no solo por la pintura amarilla recién aplicada sino por la rehabilitación general que se aprecia tanto en la edificación como en su entorno.



Detrás de ella están Gregorio González y Fina Saavedra, un matrimonio jubilado que acaba de instalarse en la casa. "Era de mis suegros y cuando fallecieron compramos las partes de los hermanos y la arreglamos. Ahora pasamos la mitad del año aquí y la otra en Toledo, en mi pueblo, los inviernos son más luminosos allí", cuenta el hombre.



El Carmen o Cave Carmen, nombre que luce en una placa a la entrada de la propiedad, ha pasado a ser la segunda casa del barrio en estar habitada, tras muchos años en los que solo tuvo vecinos de forma permanente un inmueble al final de la Calzada do Carme. "Estamos encantados porque es como estar en el campo y a la vez en la ciudad. Es un sitio privilegiado, aunque la queja es que la zona está un poco abandonada. Falta limpieza, no entiendo por qué a nosotros nos llegaban cartas para que limpiáramos la finca y la mayor parte de las demás están llenas de maleza", señala el nuevo vecino, que apunta también al deterioro de las viviendas. "Cuando empecé a venir a Lugo, hace 50 años, había viviendas en ruinas y sigue así", lamenta.



Por lo demás, el matrimonio está tan satisfecho con la reforma de su casa, aunque los permisos tardaron y los trabajos se alargaron más de lo previsto, que ni siquiera los jóvenes que hacen botellón en la zona parecen molestarles demasiado. "Cuando me voy a acostar les pido que dejen recogido y muchas veces al día siguiente no hay nada. Otros pasan...", cuenta Gregorio, con resignación y espíritu relativizador.



Dos enormes nogales ofrecen sombra, protección y fruto a la pareja en una finca que ha sido cerrada con un metro de muro de piedra y otro tanto de reja, tal como estableció el Concello, explica. Un pozo y una fosa séptica dan servicio a la casa, ya que la red pública de agua y de saneamiento no llega hasta ella. Y en la finca hay espacio para un pequeño huerto que Gregorio está empezando a cultivar. "Ha costado mucho dinero, porque hemos cambiado el tejado, las ventanas, hemos dado material aislante a las fachadas... pero vale mucho la pena", cuenta el hombre, que tuvo un negocio relacionado con la construcción en Madrid y se ha traído de vuelta a Lugo, donde fue fabricado, el escudo de la empresa.

El barrio: fabricó peines y tuvo cementerio

O Carme fue un barrio de entrada y salida de la ciudad y una zona muy viva. Tuvo negocios muy variados, como una fábrica de peines, serrería, hornos de pan, modistas, secadero de jamones, almacén de flores y tiendas de comestibles. En él estuvo también el matadero municipal, en el lugar que hoy ocupa la sala de exposiciones Porta Miñá, y el barrio tuvo su propio cementerio, detrás de la capilla del Carmen, donde ahora el Concello proyecta un aparcamiento disuasorio temporal.

El declive

La orografía, con pendiente, la fragmentación del parcelario, las cautelas arqueológicas y la forma en que se planificó el desarrollo de este suelo hicieron que, mientras el sur y el norte de la ciudad fueron creciendo, esta zona quedara relegada. El PXOM prevé para O Carme un plan especial de urbanización por el sistema de cooperación, que es aquel en el que el Concello asume la iniciativa de urbanizar y distribuye cargas y beneficios entre los propietarios. Sin embargo, no llegó a dar paso alguno en este sentido.

La teoría del anfiteatro

No hay indicios fiables de que en O Carme haya un anfiteatro romano, como defiende el arquitecto Carlos Sánchez- Montaña desde hace años, pero por esta vaguada baja una vía romana, un camino medieval y una de las principales cloacas de la ciudad. Un trozo acaba de ser musealizada in situ y en breve podrá ser visitado en Porta Miñá.

O Carme en imágenes

Una casa ha sido okupada

Casa okupada de O Carme. XESÚS PONTE

Al menos una vivienda de la Calzada do Carme estuvo okupada durante un tiempo y en las últimas semanas ha sido tomada otra, en una zona algo más apartada. En ambos casos son inmuebles en mal estado.

Calzada do Carme: peatonalización

Infografía de la zona que se peatonalizará en O Carme. EP

La Calzada do Carme está siendo reformada de forma integral por el Concello, para dejarla peatonal. Salvo en la parte alta, el pavimento será de hormigón desactivado, al igual que las entradas a otros caminos del barrio.

Huertas: se mantiene el cultivo

Una huerta en el barrio de O Carme. SEBAS SENANDE

Algunos propietarios de terrenos siguen cultivándolos, con productos de huerta. Hay vecinos que ya han dejado el barrio hace tiempo pero que siguen acudiendo cada día a él a trabajar la tierra y a revisar los frutos.

Maleza: órdenes de limpieza

Maleza en el barrio de O Carme. AEP

El Concello asegura que comunica a los propietarios de terrenos en O Carme la obligación de mantenerlos limpios de maleza, como en cualquier otra zona de la ciudad, pero la gran mayoría no cumple. No consta si se les multa.

Caminos: vía Romana y ruta jacobea

Caminos históricos que bajan por O Carme. AEP

Varios caminos históricos bajan por O Carme, como la vía romana XIX y el Camino Primitivo. El de la imagen es el llamado Regueiro dos Hortos. Es el más ancho y en él se ven restos de muros de las huertas que tenía el clero de la catedral.