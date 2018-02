El jefe de Cardiología repasa en esta entrevista qué implicará la ampliación del horario de Hemodinámica y la reducción de los tiempos de atención al infarto.

¿Qué supone la apertura de Hemodinámica hasta las diez?

Un avance en el tratamiento del infarto de miocardio. A un porcentaje mayor de pacientes se les hará una angioplastia primaria y de esa manera se reducirá el tiempo [de atención al infarto] que es uno de los objetivos principales y que se propuso como un punto de mejora. Esos tiempos en nuestra provincia siguen por encima de las recomendaciones, ya que están en 160 minutos. Teniendo la extensión hasta las diez de la noche no solo vamos a poder hacer un tercio más de pacientes, sino que podremos reducir esos tiempos ya que más pacientes podrán recibir la angioplastia antes de los 120 minutos, que es lo que recomiendan las guías de práctica clínica.

La última vez que se hicieron públicos datos del registro del infarto el tiempo medio de atención en Lugo era de 192 minutos y ahora es de 160, ¿cómo se logró bajar esa media hora?

Se ha ido avanzando en ese sentido. Hemos logrado mejorar mucho los llamados tiempos indooroutdoor, que son los de entrada de pacientes al hospital y hasta que se les hace el procedimiento. El estándar de calidad para un hospital con Hemodinámica de ocho a tres es que los pacientes tarden menos de una hora desde que llegan al centro y hasta la apertura de la arteria y en Lugo el 70% de los pacientes cumplen ese tiempo. Es de los hospitales gallegos que mejor está en ese sentido. Otra cuestión clave es que cuando el paciente contacte con el sistema sanitario lo haga a través del 061. Lo hacen así un 35% de los pacientes y sabemos que si se hace así el tiempo se reduce de forma significativa.

"En nuestra área, a la práctica totalidad de los pacientes con infarto de A Mariña se les pone tratamiento trombolítico"

¿Cuál es la diferencia entre llegar a una sala de Hemodinámica antes de 120 minutos o después?

Depende del perfil de paciente, pero las guías de práctica clínica nos dicen que el tiempo en el infarto agudo es importante. ¿Por qué? Porque la extensión del infarto va a ser mayor cuanto más tiempo pase. Y sobre todo a partir de un punto determinado. Diversos estudios han marcado que, por encima de las dos horas, el pronóstico del paciente empeora. A los pacientes que van a tener un tiempo hasta la angioplastia muy prolongado y contactan con el sistema sanitario en las tres primeras horas del infarto lo que se recomienda es ponerles un tratamiento trombolítico, un fármaco que abra la arteria y que, entre 2 y 24 horas después, se les haga la angioplastia. En nuestra área a los pacientes de A Mariña, a la práctica totalidad de los pacientes con infarto con elevación ST se les pone tratamiento trombolítico.

¿Eso implica un peor pronóstico necesariamente?

No. Depende del tiempo de evolución del infarto, el tipo de infarto... no es lo mismo un infarto anterior, con mucho músculo en riesgo, que uno inferior; si el paciente tiene dolor persistente, cambios eléctricos...

Lugo es una provincia muy extensa con mucha dispersión geográfica, si el paciente se pone en contacto con el 061 con rapidez, ¿se tiene la certeza de que se podrá abrir la arteria antes de los 120 minutos?

Hay zonas, sobre todo en la costa, en la que a muchos pacientes no se les puede garantizar que se les va a abrir la arteria antes de 120 minutos. En esos casos, el tratamiento indicado es el fibrinolítico y trasladar el paciente a un centro que disponga de Hemodinámica para practicar el cateterismo inmediatamente porque en un 40% de los pacientes la arteria no se abre con el trombolítico.

Los hemodinamistas tienen intención de exprimir el horario y de esperar a los infartados que lleguen de puntos alejados mientras la llamada entre antes de las diez...

De acuerdo con la gerencia del hospital, los dos hospitales comarcales y el 061, hemos decidido que todas las llamadas de todos los pacientes con infarto que movilicen el sistema antes de las diez de la noche tengan la posibilidad de que se les haga la angioplastia primaria. Si yo activo el sistema del 061 en un punto alejado, que voy a tardar una hora en llegar al hospital de Lugo, el hemodinamista y la enfermería garantizan que van a estar esperándome. En ese caso, si el paciente ha llamado, por ejemplo, a las diez menos cinco, se le hará una angioplastia primaria a las once menos cinco.

Si una unidad de Hemodinámica como la de Lugo está en condiciones de funcionar todos los días del año hasta las diez de la noche, ¿por qué no puede hacerlo 24 horas?

En estos momentos, tenemos una autorización por parte de la Consellería de Sanidade, en base a una recomendación de la comisión del Regaliam que es que, dado que los tiempos persisten prolongados en las áreas de Lugo y Ourense y hay una posibilidad de mejora, esas áreas tengan una extensión del horario para poder atender a más pacientes y optimizar esos tiempos. La decisión de hacer una extensión hasta las diez de la noche es razonable, desde el punto de vista de que lleva pareja la posibilidad de analizar esos tiempos y decidir si es adecuada o no, si es suficiente o no. Creo que en los próximos meses vamos a tener más datos y nos van a permitir tomar más decisiones.